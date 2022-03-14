«Нью-Йорк Ред Буллс»
«Нью-Йорк Ред Буллс» лидирует в Восточной конференции. В двух стартовых турах команда добыла максимум очков.
Главным достоянием команды является мощная атакующая линия. В 2 матчах «Нью-Йорк Ред Буллс» забил 7 мячей.
Вот и в предыдущем туре чемпионата «Нью-Йорк Ред Буллс» добыл три пункта. На выезде команда сумела переиграть «Торонто» (1:4).
Против «Миннесоты» команда традиционно играет довольно успешно. Из трех очных поединков «быки» выиграли дважды при одном поражении.
«Миннесота»
«Миннесота» нынешний сезон проводит начала ниже собственных возможностей. Команда находится в районе экватора турнирной таблицы Западной конференции.
Команда занимает 9 место, набрав в стартовых турах лишь два очка. Причем и забила «Миннесота» дважды.
В предыдущем туре «Миннесота» добыла один зачетный пункт. Дома команда подписала мировое соглашение с «Нэшвиллом» (1:1).
Стоит отметить, что «Миннесота» четыре (!) своих последних матча свела вничью. Пора бы прерывать ничейный сериал?!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Нью-Йорк Ред Буллс» за 1.65, на ничью за 3.96, а на «Миннесоту» — за 5.30.
«Нью-Йорк Ред Буллс»
«Миннесота» давненько не знала вкуса победы.
Мощная атака хозяев проявит свою силу после перерыва. Наши прогноз и ставка — Победа «Нью-Йорк Ред Буллс» во 2 тайме с коэффициентом 2.01.