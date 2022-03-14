«Нью-Йорк Ред Буллс» сыграет на своем поле с «Миннесотой» в рамках 3-го тура чемпионата США. Матч пройдет 14 марта, начало — в 02:00 мск. «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Йорк Ред Буллс»

«Нью-Йорк Ред Буллс» лидирует в Восточной конференции. В двух стартовых турах команда добыла максимум очков.

Главным достоянием команды является мощная атакующая линия. В 2 матчах «Нью-Йорк Ред Буллс» забил 7 мячей.

Вот и в предыдущем туре чемпионата «Нью-Йорк Ред Буллс» добыл три пункта. На выезде команда сумела переиграть «Торонто» (1:4).

Все прогнозы на футбол

Против «Миннесоты» команда традиционно играет довольно успешно. Из трех очных поединков «быки» выиграли дважды при одном поражении.

«Миннесота»

«Миннесота» нынешний сезон проводит начала ниже собственных возможностей. Команда находится в районе экватора турнирной таблицы Западной конференции.

Команда занимает 9 место, набрав в стартовых турах лишь два очка. Причем и забила «Миннесота» дважды.

В предыдущем туре «Миннесота» добыла один зачетный пункт. Дома команда подписала мировое соглашение с «Нэшвиллом» (1:1).

Стоит отметить, что «Миннесота» четыре (!) своих последних матча свела вничью. Пора бы прерывать ничейный сериал?!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Нью-Йорк Ред Буллс» за 1.65, на ничью за 3.96, а на «Миннесоту» — за 5.30.

«Нью-Йорк Ред Буллс» прекрасно выглядит в атаке .

«Миннесота» давненько не знала вкуса победы.

Мощная атака хозяев проявит свою силу после перерыва. Наши прогноз и ставка — Победа «Нью-Йорк Ред Буллс» во 2 тайме с коэффициентом 2.01.