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    «Быки» додавят «Миннесоту»

    «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Миннесота». Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, МЛС, 14 марта 2022 года

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    «Нью-Йорк Ред Буллс»
    «Нью-Йорк Ред Буллс» сыграет на своем поле с «Миннесотой» в рамках 3-го тура чемпионата США. Матч пройдет 14 марта, начало — в 02:00 мск. «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 14 Марта 2022 года

    «Нью-Йорк Ред Буллс»

    «Нью-Йорк Ред Буллс» лидирует в Восточной конференции. В двух стартовых турах команда добыла максимум очков.

    Главным достоянием команды является мощная атакующая линия. В 2 матчах «Нью-Йорк Ред Буллс» забил 7 мячей.

    Вот и в предыдущем туре чемпионата «Нью-Йорк Ред Буллс» добыл три пункта. На выезде команда сумела переиграть «Торонто» (1:4).

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    Против «Миннесоты» команда традиционно играет довольно успешно. Из трех очных поединков «быки» выиграли дважды при одном поражении.

    «Миннесота»

    «Миннесота» нынешний сезон проводит начала ниже собственных возможностей. Команда находится в районе экватора турнирной таблицы Западной конференции.

    Команда занимает 9 место, набрав в стартовых турах лишь два очка. Причем и забила «Миннесота» дважды.

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    • В предыдущем туре «Миннесота» добыла один зачетный пункт. Дома команда подписала мировое соглашение с «Нэшвиллом» (1:1).

    Стоит отметить, что «Миннесота» четыре (!) своих последних матча свела вничью. Пора бы прерывать ничейный сериал?!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Нью-Йорк Ред Буллс» за 1.65, на ничью за 3.96, а на «Миннесоту» — за 5.30.

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    «Нью-Йорк Ред Буллс» прекрасно выглядит в атаке.

    «Миннесота» давненько не знала вкуса победы.

    Мощная атака хозяев проявит свою силу после перерыва. Наши прогноз и ставка — Победа «Нью-Йорк Ред Буллс» во 2 тайме с коэффициентом 2.01.

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    «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Миннесота»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 14.03.2022. Прогнозы на футбол. «Быки» додавят «Миннесоту»
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