В 21-м туре российской Премьер-лиги «Химки» в домашнем матче сыграют против «Сочи». Игра пройдет 13 марта и начнется в 14:00 по мск. «Химки» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Химки»

В турнирной таблице российской Премьер-лиги «Химки» находятся на последнем месте, набрав 14 очков. И даже от 14-й позиции коллектив отстает на четыре балла, а 12-й уступает шесть пунктов.

Подмосковная команда не особо успешно смотрелась в товарищеских поединках, да и вторую часть чемпионата начала неудачно, проиграв на домашнем поле крупно московскому «Динамо» со счетом 0:3.

Коэффициенты матча Химки — Сочи 1 3.95 X 3.60 2 1.92 Ставка

После этого «красно-черные» уступили и «Локомотиву» в гостях 2:3, тем самым проиграв четвертую игру подряд в рамках первенства страны. Последний раз в РПЛ они выигрывали еще в середине октября.

Календарь и таблица РПЛ

На своей территории «Химки» в данном чемпионате выиграли только одну встречу из десяти проведенных, три раза команда уступала и аж шесть матчей свела вничью.

«Сочи»

Сочинская команда в турнирной таблице Премьер-лиги на текущий момент находится на третьем месте с 37 баллами в активе и снова метит в еврокубки.

«Барсы» же успели провести уже три официальных поединка после зимней паузы. Сперва в рамках чемпионата они дома одолели 2:0 тульский «Арсенал», что стало для них второй викторией в первенстве подряд.

Однако после этого «южане» выбыли из Кубка России, проиграв на стадии 1/8 финала на своем поле московскому ЦСКА со счетом 1:2. А в прошлом туре первенства минимально выиграли в гостях у «Ростова» 1:0.

Что касается гостевой статистики «Сочи» в данном розыгрыше РПЛ, то она выглядит следующим образом: пять побед, четыре проигрыша и одна ничья.

В первом круге дома победил «Сочи» 3:1, а до этого эти клубы трижды подряд играли вничью в официальных поединках.

Прогноз и ставка на «Химки» — «Сочи»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Сочи» предлагают — 1.92.

На викторию «Химок» дают — 4.14, ничья оценена — в 3.78.

«Химки» ужасно стартовали в весенней части сезона, уступив в двух матчах из двух. В то время как «Сочи» выиграл оба поединка РПЛ после рестарта. В общем, считаем, что у «барсов» лучшие шансы на успех в этой игре.