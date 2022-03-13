«Химки»
В турнирной таблице российской Премьер-лиги «Химки» находятся на последнем месте, набрав 14 очков. И даже от 14-й позиции коллектив отстает на четыре балла, а 12-й уступает шесть пунктов.
Подмосковная команда не особо успешно смотрелась в товарищеских поединках, да и вторую часть чемпионата начала неудачно, проиграв на домашнем поле крупно московскому «Динамо» со счетом 0:3.
Коэффициенты матча Химки — Сочи
После этого «красно-черные» уступили и «Локомотиву» в гостях 2:3, тем самым проиграв четвертую игру подряд в рамках первенства страны. Последний раз в РПЛ они выигрывали еще в середине октября.
На своей территории «Химки» в данном чемпионате выиграли только одну встречу из десяти проведенных, три раза команда уступала и аж шесть матчей свела вничью.
«Сочи»
Сочинская команда в турнирной таблице Премьер-лиги на текущий момент находится на третьем месте с 37 баллами в активе и снова метит в еврокубки.
«Барсы» же успели провести уже три официальных поединка после зимней паузы. Сперва в рамках чемпионата они дома одолели 2:0 тульский «Арсенал», что стало для них второй викторией в первенстве подряд.
Однако после этого «южане» выбыли из Кубка России, проиграв на стадии 1/8 финала на своем поле московскому ЦСКА со счетом 1:2. А в прошлом туре первенства минимально выиграли в гостях у «Ростова» 1:0.
Что касается гостевой статистики «Сочи» в данном розыгрыше РПЛ, то она выглядит следующим образом: пять побед, четыре проигрыша и одна ничья.
В первом круге дома победил «Сочи» 3:1, а до этого эти клубы трижды подряд играли вничью в официальных поединках.
Прогноз и ставка на «Химки» — «Сочи»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Сочи» предлагают — 1.92.
На викторию «Химок» дают — 4.14, ничья оценена — в 3.78.
«Химки» ужасно стартовали в весенней части сезона, уступив в двух матчах из двух. В то время как «Сочи» выиграл оба поединка РПЛ после рестарта. В общем, считаем, что у «барсов» лучшие шансы на успех в этой игре.