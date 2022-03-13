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    Сочинцы удержат третью строку

    «Химки» — «Сочи». Прогноз, ставка (к. 1.92) на футбол, чемпионат России, 13 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Химки» — «Сочи»
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    «Сочи»
    В 21-м туре российской Премьер-лиги «Химки» в домашнем матче сыграют против «Сочи». Игра пройдет 13 марта и начнется в 14:00 по мск. «Химки» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 13 Марта 2022 года
    Химки
  • Московская область
    •  Химки 14:00 Сочи Сочи
  • Сочи
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    «Химки»

    В турнирной таблице российской Премьер-лиги «Химки» находятся на последнем месте, набрав 14 очков. И даже от 14-й позиции коллектив отстает на четыре балла, а 12-й уступает шесть пунктов.

    Подмосковная команда не особо успешно смотрелась в товарищеских поединках, да и вторую часть чемпионата начала неудачно, проиграв на домашнем поле крупно московскому «Динамо» со счетом 0:3.

    Коэффициенты матча Химки — Сочи

  • 1
  • 3.95
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 1.92
  • Ставка
    •

    После этого «красно-черные» уступили и «Локомотиву» в гостях 2:3, тем самым проиграв четвертую игру подряд в рамках первенства страны. Последний раз в РПЛ они выигрывали еще в середине октября.

    Календарь и таблица РПЛ

    На своей территории «Химки» в данном чемпионате выиграли только одну встречу из десяти проведенных, три раза команда уступала и аж шесть матчей свела вничью.

    «Сочи»

    Сочинская команда в турнирной таблице Премьер-лиги на текущий момент находится на третьем месте с 37 баллами в активе и снова метит в еврокубки.

    «Барсы» же успели провести уже три официальных поединка после зимней паузы. Сперва в рамках чемпионата они дома одолели 2:0 тульский «Арсенал», что стало для них второй викторией в первенстве подряд.

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    • Однако после этого «южане» выбыли из Кубка России, проиграв на стадии 1/8 финала на своем поле московскому ЦСКА со счетом 1:2. А в прошлом туре первенства минимально выиграли в гостях у «Ростова» 1:0.

    Что касается гостевой статистики «Сочи» в данном розыгрыше РПЛ, то она выглядит следующим образом: пять побед, четыре проигрыша и одна ничья.

    В первом круге дома победил «Сочи» 3:1, а до этого эти клубы трижды подряд играли вничью в официальных поединках.

    Прогноз и ставка на «Химки» — «Сочи»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Сочи» предлагают — 1.92.

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    На викторию «Химок» дают — 4.14, ничья оценена — в 3.78.

    «Химки» ужасно стартовали в весенней части сезона, уступив в двух матчах из двух. В то время как «Сочи» выиграл оба поединка РПЛ после рестарта. В общем, считаем, что у «барсов» лучшие шансы на успех в этой игре.

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    «Химки» — «Сочи»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 13.03.2022. Прогнозы на футбол. Сочинцы удержат третью строку
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