«Краснодар-2» сыграет на своем поле с «Факелом» в рамках 27-го тура чемпионата России. Матч пройдет 12 марта, начало — в 18:00 мск. «Краснодар-2» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Краснодар-2»

«Краснодар-2» изначально рассматривался в качестве борца за выживание. Однако молодые «быки» выдали ряд симпатичных матчей.

Команда находится на 14 месте в таблице. Причем гандикап от зоны вылета составляет целых 9 очков.

Главной проблемой «Краснодара-2» является пресловутая реализация. В 26 матчах игроки команды отличились всего 24 мяча.

Прогнозы на ФНЛ

Против «Факела» команда играет традиционно сложно. Из пяти последних очных поединков краснодарцы выиграли лишь однажды при двух неудачах.

«Факел»

Эта команда нынешний чемпионат проводит на вполне приличном уровне. Команда Олега Василенко справедливо бьется за повышение в классе.

«Факел» на текущий момент занимает 2 место в турнирной таблице. Причем отрыв от зоны стыков составляет всего два очка.

Команда Василенко сильна, прежде всего, надежными тылами. В 26 матчах воронежцы пропустили в свои ворота всего 23 мяча.

Отметим Максима Максимова, отличившегося 12 мячами в чемпионате. Да и кроме него у воронежцев есть, кому взять на себя роль забивалы.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 2.12, на ничью за 3.10, а на «Краснодар-2» — за 3.80.

Хозяева испытывают трудности с реализацией.

Воронежцам нельзя подпускать к себе конкурентов .

Команда Василенко не должна испытать трудностей в матче с нестабильной кубанской молодежью. Наши прогноз и ставка — Победа «Факела» с коэффициентом 2.12.