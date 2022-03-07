«Остин» сыграет на своем поле с «Интер Майами» в рамках 2-го тура чемпионата США. Матч пройдет 7 марта, начало — в 00:00 мск. «Остин» — «Интер Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Остин»

Клуб неудачно провел свой первый сезон в МЛС, заняв предпоследнее место в Западной конференции и отстав на семь очков от зоны плей-офф.

За 34 проведенные встречи «Остин» смог добиться всего лишь девяти викторий, а в 21 случае он уходил с поля поверженным и четыре поединка завершил вничью.

В девяти предсезонных матча коллектив одержал только три победы при пяти поражениях и одной ничьей.

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В стартовом туре нового первенства команда из Техаса разгромила на своем поле «Цинциннати» с результатом 5:0.

«Интер Майами»

«Интер» по итогам регулярного чемпионата прошлого сезона финишировал на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.

В итоге клуб из Флориды отстал от зоны плей-офф на семь очков. Только три команды финишировали ниже ее в таблице.

Перед стартом регулярного первенства клуб выиграл предсезонный Carolina Challenge Cup в борьбе с «Коламбус Крю», «Чарлстон Баттери» и «Шарлотт».

В первом туре чемпионата новой кампании коллектив разошелся миром на своем поле с «Чикаго Файр», сыграв вничью 0:0.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,61.

Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,75.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70.