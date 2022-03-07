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    Прервет ли «Остин» беспроигрышную серию «Интер Майами»?

    «Остин» — «Интер Майами». Прогноз, ставка (к. 2.70) на футбол, МЛС, 6 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Остин» — «Интер Майами»
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    «Интер Майами» сыграл вничью в первом матче
    «Остин» сыграет на своем поле с «Интер Майами» в рамках 2-го тура чемпионата США. Матч пройдет 7 марта, начало — в 00:00 мск. «Остин» — «Интер Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Остин»

    Клуб неудачно провел свой первый сезон в МЛС, заняв предпоследнее место в Западной конференции и отстав на семь очков от зоны плей-офф.

    За 34 проведенные встречи «Остин» смог добиться всего лишь девяти викторий, а в 21 случае он уходил с поля поверженным и четыре поединка завершил вничью.

    В девяти предсезонных матча коллектив одержал только три победы при пяти поражениях и одной ничьей.

    Все прогнозы на футбол

    В стартовом туре нового первенства команда из Техаса разгромила на своем поле «Цинциннати» с результатом 5:0.

    «Интер Майами»

    «Интер» по итогам регулярного чемпионата прошлого сезона финишировал на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.

    В итоге клуб из Флориды отстал от зоны плей-офф на семь очков. Только три команды финишировали ниже ее в таблице.

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    • Перед стартом регулярного первенства клуб выиграл предсезонный Carolina Challenge Cup в борьбе с «Коламбус Крю», «Чарлстон Баттери» и «Шарлотт».

    В первом туре чемпионата новой кампании коллектив разошелся миром на своем поле с «Чикаго Файр», сыграв вничью 0:0.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,61.

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    Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,75.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70.

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    «Остин» — «Интер Майами»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 07.03.2022. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Остин» беспроигрышную серию «Интер Майами»?
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