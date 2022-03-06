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    Поднимется ли «Лилль» к зоне еврокубков?

    «Лилль» — «Клермон». Прогноз, ставки (к. 2.15) на футбол, Лига 1, 6 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Клермон»
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    «Лилль» идет на восьмом месте
    В матче 27 тура Лиги 1 «Лилль» примет «Клермон» на поле стадиона «Пьер Моруа». Игра запланирована на 6 марта 19:05 мск. «Лилль» — «Клермон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 06 Марта 2022 года
    Лилль
  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 19:05 Клермон Клермон
  • Франция. Лига 1
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    «Лилль»

    На текущий момент «Лилль» занимает скромное восьмое место в турнирной таблице. Настолько сильно пал действующий чемпион Франции.

    «Доги» пропускают чаще, чем забивает. 33 гола команда забила при 35 пропущенных в собственные ворота.

    Коэффициенты матча Лилль — Клермон

  • 1
  • 1.70
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 5.40
  • Ставка
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    В позапрошлом туре Лиги 1 коллектив вновь разочаровал результатом. Дома он не сумел обыграть «Метц» (0:0). Но в прошлом туре одолел «Лион» (1:0) в гостях.

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    А вот в Лиге чемпионов не удалось добыть нужный результат. В поединке с «Челси» команда была бита (0:2).

    «Клермон»

    «Клермон» все глубже увязает в свои проблемы. Команда постепенно скатывается ближе к зоне вылета.

    Главным бичом команды является оборона. В 26 матчах она дала результативный сбой уже 42 раза.

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    • В позапрошлом туре чемпионата «Клермон» сотворил сенсацию. На выезде команда одолела «Марсель» (0:2).

    В последнем поединке французского первенства коллектив разошелся миром с «Бордо» (1:1).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,73.

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    Успех гостей оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — «Лилль» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,15.

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    «Лилль» — «Клермон»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 06.03.2022. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Лилль» к зоне еврокубков?
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