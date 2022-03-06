«Лилль»
На текущий момент «Лилль» занимает скромное восьмое место в турнирной таблице. Настолько сильно пал действующий чемпион Франции.
«Доги» пропускают чаще, чем забивает. 33 гола команда забила при 35 пропущенных в собственные ворота.
Коэффициенты матча Лилль — Клермон
В позапрошлом туре Лиги 1 коллектив вновь разочаровал результатом. Дома он не сумел обыграть «Метц» (0:0). Но в прошлом туре одолел «Лион» (1:0) в гостях.
А вот в Лиге чемпионов не удалось добыть нужный результат. В поединке с «Челси» команда была бита (0:2).
«Клермон»
«Клермон» все глубже увязает в свои проблемы. Команда постепенно скатывается ближе к зоне вылета.
Главным бичом команды является оборона. В 26 матчах она дала результативный сбой уже 42 раза.
В позапрошлом туре чемпионата «Клермон» сотворил сенсацию. На выезде команда одолела «Марсель» (0:2).
В последнем поединке французского первенства коллектив разошелся миром с «Бордо» (1:1).
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,73.
Успех гостей оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,60.
Наши прогноз и ставка — «Лилль» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,15.