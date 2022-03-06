В матче 27 тура Лиги 1 «Лилль» примет «Клермон» на поле стадиона «Пьер Моруа». Игра запланирована на 6 марта 19:05 мск. «Лилль» — «Клермон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лилль»

На текущий момент «Лилль» занимает скромное восьмое место в турнирной таблице. Настолько сильно пал действующий чемпион Франции.

«Доги» пропускают чаще, чем забивает. 33 гола команда забила при 35 пропущенных в собственные ворота.

Коэффициенты матча Лилль — Клермон 1 1.70 X 3.55 2 5.40 Ставка

В позапрошлом туре Лиги 1 коллектив вновь разочаровал результатом. Дома он не сумел обыграть «Метц» (0:0). Но в прошлом туре одолел «Лион» (1:0) в гостях.

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А вот в Лиге чемпионов не удалось добыть нужный результат. В поединке с «Челси» команда была бита (0:2).

«Клермон»

«Клермон» все глубже увязает в свои проблемы. Команда постепенно скатывается ближе к зоне вылета.

Главным бичом команды является оборона. В 26 матчах она дала результативный сбой уже 42 раза.

В позапрошлом туре чемпионата «Клермон» сотворил сенсацию. На выезде команда одолела «Марсель» (0:2).

В последнем поединке французского первенства коллектив разошелся миром с «Бордо» (1:1).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,73.

Успех гостей оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — «Лилль» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,15.