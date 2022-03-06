«Ювентус» примет «Специю» в матче 28 тура Серии А. Игра состоится 6 марта в 20:00 мск. «Ювентус» — «Специя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

Туринцы на данный момент замыкают первую четверку. У них в активе 50 очков, набранных за 27 туров. В активе команды 14 побед, 8 ничьих и 5 поражений.

Текущая форма «Юве» — 5 очков в трех поединках турнира. Хозяева разошлись миром с «Аталантой» (1:1) и «Торино» (1:1). В прошлом туре коллектив Аллегри обыграл «Эмполи» (3:2).

Коэффициенты матча Ювентус — Специя 1 1.25 X 5.80 2 14.00 Ставка

Кроме серии А «Ювентус» выступает в Лиге чемпионов и Кубке Италии. 22 февраля «бьянконери» сыграли 1:1 с «Вильярреалом». 2 марта «зебры» обыграли «Фиорентину» (1:0) в первом поединке полуфинала Кубка Италии.

Все прогнозы на Серию А

В лазарете клуба Алекс Сандро, Федерико Бернардески, Леонардо Бонуччи, Денис Закария, Кайо Жорже, Федерико Кьеза, Джорджио Кьеллини, Вестон Маккенни и Пауло Дибала.

«Специя»

В 27 матчах чемпионата «Специя» набрала 26 очков. Сейчас она занимает 16 место и от зоны вылета ее отделяют 4 пункта.

У «орлят» 3 поражения подряд. Они проиграли «Фиорентине» (1:2), «Болонье» (1:2) и «Роме» (0:1). Учитывая ничью с «Салернитаной» (2:2), безвыигрышная серия гостей составляет 4 поединка.

Текущая форма «Специи» за 5 туров — это 4 набранных очка, то есть победа, ничья и 3 поражения.

У команды травмированы Лео Сена и Аймар Шер.

Прогноз и ставка

Коэффициент на победу «Юве» составляет 1.26. На победу «Специи» букмекеры дают 12.00. Котировка на ничью составляет 6.20.

У «бьянконери» 3 победы подряд в очных противостояниях со «Специей». Во всех трех случаях подопечные Аллегри забивали не менее трех голов.

Тем не менее сейчас у хозяев есть кадровые проблемы, которые не позволяют им раскрыться в полной мере. В любом случае, в победу «Юве» верим и предлагаем поставить на двойной исход «победа "Ювентуса" и тотал меньше 3.5» с коэффициентом 1.92.