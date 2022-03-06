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    Много голов от «Юве» ждать не стоит

    «Ювентус» — «Специя». Прогноз, ставки (к. 1.92) на футбол, Серия А, 6 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Специя»
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    Душан Влахович
    «Ювентус» примет «Специю» в матче 28 тура Серии А. Игра состоится 6 марта в 20:00 мск. «Ювентус» — «Специя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 06 Марта 2022 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 20:00 Специя Специя
  • Италия. Серия А
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    «Ювентус»

    Туринцы на данный момент замыкают первую четверку. У них в активе 50 очков, набранных за 27 туров. В активе команды 14 побед, 8 ничьих и 5 поражений.

    Текущая форма «Юве» — 5 очков в трех поединках турнира. Хозяева разошлись миром с «Аталантой» (1:1) и «Торино» (1:1). В прошлом туре коллектив Аллегри обыграл «Эмполи» (3:2).

    Коэффициенты матча Ювентус — Специя

  • 1
  • 1.25
  • X
  • 5.80
  • 2
  • 14.00
  • Ставка
    •

    Кроме серии А «Ювентус» выступает в Лиге чемпионов и Кубке Италии. 22 февраля «бьянконери» сыграли 1:1 с «Вильярреалом». 2 марта «зебры» обыграли «Фиорентину» (1:0) в первом поединке полуфинала Кубка Италии.

    Все прогнозы на Серию А

    В лазарете клуба Алекс Сандро, Федерико Бернардески, Леонардо Бонуччи, Денис Закария, Кайо Жорже, Федерико Кьеза, Джорджио Кьеллини, Вестон Маккенни и Пауло Дибала.

    «Специя»

    В 27 матчах чемпионата «Специя» набрала 26 очков. Сейчас она занимает 16 место и от зоны вылета ее отделяют 4 пункта.

    У «орлят» 3 поражения подряд. Они проиграли «Фиорентине» (1:2), «Болонье» (1:2) и «Роме» (0:1). Учитывая ничью с «Салернитаной» (2:2), безвыигрышная серия гостей составляет 4 поединка.

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    • Текущая форма «Специи» за 5 туров — это 4 набранных очка, то есть победа, ничья и 3 поражения.

    У команды травмированы Лео Сена и Аймар Шер.

    Прогноз и ставка

    Коэффициент на победу «Юве» составляет 1.26. На победу «Специи» букмекеры дают 12.00. Котировка на ничью составляет 6.20.

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    У «бьянконери» 3 победы подряд в очных противостояниях со «Специей». Во всех трех случаях подопечные Аллегри забивали не менее трех голов.

    Тем не менее сейчас у хозяев есть кадровые проблемы, которые не позволяют им раскрыться в полной мере. В любом случае, в победу «Юве» верим и предлагаем поставить на двойной исход «победа "Ювентуса" и тотал меньше 3.5» с коэффициентом 1.92.

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    «Ювентус» — «Специя»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 06.03.2022. Прогнозы на футбол. Много голов от «Юве» ждать не стоит
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