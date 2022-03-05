«Осасуна»
«Осасуна» занимает 11-е место в таблице Ла Лиги после 26-ти сыгранных матчей, в которых набрала 32 очка.
«Осасуна» не очень удачно завершила февраль. Сначала клуб из Памплоны проиграл на своем поле «Атлетико», а потом уступил на выезде «Реал Сосьедаду». В обоих случаях «Осасуна» не забила ни одного мяча.
Коэффициенты матча Осасуна — Вильярреал
Также важно отметить, что у команды Хагобы Аррасате всего лишь одна победа в восьми предыдущих матчах на своем поле.
Но при этом в Памплоне не смогли выиграть «Барселона» и «Севилья» — матчи с этими командами завершились вничью.
«Вильярреал»
«Вильярреал» тем временем находится на шестой строчке, набрав в 26-ти матчах 42 очка. Отставание от идущего третьим «Бетиса» составляет лишь четыре очка.
В десяти предыдущих матчах Ла Лиги у «Вильярреала» семь побед и лишь одно поражение.
В прошлом туре команда Унаи Эмери разгромила на своем поле «Эспаньол», а перед этим уверенно разобралась в гостях с «Гранадой».
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Кроме того, «Вильярреал» выстоял в домашней встрече с мадридским «Реалом» (0:0) и сыграл вничью с «Ювентусом» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Вильярреал» проиграл лишь два домашних матчах в текущем чемпионате Испании.
Прогноз и ставка
На «Осасуну» в этом матче можно поставить за 3.48, ничью букмекеры предлагают за 3.50, а победу «Вильярреала» — 2.15.
Очевидно, что «Вильярреал» сейчас на ходу. И по игре, и по результатам команда Эмери выглядит очень убедительно.
«Осасуна» периодически удивляет, особенно в домашних матчах, но сейчас, похоже, есть смысл поставить на победу гостей.
Ставка — победа «Вильярреала» за 2.15.