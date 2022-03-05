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    Сможет ли «Вильярреал» набрать три очка на поле «Осасуны»?

    «Осасуна» — «Вильярреал». Прогноз (к. 2.15) и ставки на чемпионат Испании 5 марта 2022 года

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    «Вильярреал» проиграл лишь два домашних матчах в текущем чемпионате Испании
    «Вильярреал» сыграет на выезде против «Осасуны» в рамках 27-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 5 марта, начало — в 16:00 мск. «Осасуна» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 05 Марта 2022 года
    Осасуна
  • Памплона
    •  Осасуна 16:00 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
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    «Осасуна»

    «Осасуна» занимает 11-е место в таблице Ла Лиги после 26-ти сыгранных матчей, в которых набрала 32 очка.

    «Осасуна» не очень удачно завершила февраль. Сначала клуб из Памплоны проиграл на своем поле «Атлетико», а потом уступил на выезде «Реал Сосьедаду». В обоих случаях «Осасуна» не забила ни одного мяча.

    Коэффициенты матча Осасуна — Вильярреал

  • 1
  • 3.75
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.03
  • Ставка
    •

    Также важно отметить, что у команды Хагобы Аррасате всего лишь одна победа в восьми предыдущих матчах на своем поле.

    Но при этом в Памплоне не смогли выиграть «Барселона» и «Севилья» — матчи с этими командами завершились вничью.

    «Вильярреал»

    «Вильярреал» тем временем находится на шестой строчке, набрав в 26-ти матчах 42 очка. Отставание от идущего третьим «Бетиса» составляет лишь четыре очка.

    В десяти предыдущих матчах Ла Лиги у «Вильярреала» семь побед и лишь одно поражение.
    В прошлом туре команда Унаи Эмери разгромила на своем поле «Эспаньол», а перед этим уверенно разобралась в гостях с «Гранадой».

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Кроме того, «Вильярреал» выстоял в домашней встрече с мадридским «Реалом» (0:0) и сыграл вничью с «Ювентусом» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Вильярреал» проиграл лишь два домашних матчах в текущем чемпионате Испании.

    Прогноз и ставка

    На «Осасуну» в этом матче можно поставить за 3.48, ничью букмекеры предлагают за 3.50, а победу «Вильярреала» — 2.15.

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    Очевидно, что «Вильярреал» сейчас на ходу. И по игре, и по результатам команда Эмери выглядит очень убедительно.

    «Осасуна» периодически удивляет, особенно в домашних матчах, но сейчас, похоже, есть смысл поставить на победу гостей.

    Ставка — победа «Вильярреала» за 2.15.

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    «Осасуна» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 05.03.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Вильярреал» набрать три очка на поле «Осасуны»?
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