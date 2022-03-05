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    «Сороки» заклюют «чаек»

    «Ньюкасл» — «Брайтон». Прогноз, ставка (к. 2.70) на футбол, АПЛ, 5 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Брайтон»
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    Джонджо Шелви
    «Ньюкасл» сыграет на своем поле с «Брайтоном» в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 5 марта, начало — в 18:00 мск. «Ньюкасл» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 05 Марта 2022 года
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    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» только недавно вырвался из опасной зоны. Так что теперь «сорокам» морально стало куда полегче.

    Нынешнее 14 место, конечно, не предел возможностей, однако и оно сейчас в радость. А вот атака слабовата: всего 28 голов в 25 матчах.

    Коэффициенты матча Ньюкасл — Брайтон энд Хоув Альбион

  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.65
  • Ставка
    •

    Вот и в предыдущем туре чемпионата «Ньюкасл» добыл три пункта. На выезде «сороки» уверенно одолели «Брентфорд» (0:2).

    Все прогнозы на АПЛ

    Против «Брайтона» команда традиционно играет крайне неудачно. Из пяти последних матчей «сороки» дважды проиграли при трех паритетах.

    «Брайтон»

    «Брайтон» нынешний сезон проводит на своем уровне. Команда привычно находится в районе экватора турнирной таблицы.

    «Чайки» блекло выглядят в атаке. Команда забила лишь 25 голов в 26 поединках АПЛ.

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    • В предыдущем туре «Брайтон» разочаровал. Дома команда уступила «Астон Вилле» со счетом 0:2.

    Причем это поражение стало для «чаек» третьим к ряду. И в этих матчах «Брайтон» не забивал.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ньюкасл» за 2.70, на ничью за 3.15, а на «Брайтон» — за 2.75.

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    «Ньюкасл» в последних матчах демонстрируют блестящие результаты.

    «Брайтон» не забивает уже три матча подряд.

    «Сороки» уже пять лет не обыгрывали «Брайтон», что явно добавляет им мотивации. Наши прогноз и ставка — Победа «Ньюкасла» с коэффициентом 2.70.

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    «Ньюкасл» — «Брайтон»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 05.03.2022. Прогнозы на футбол. «Сороки» заклюют «чаек»
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