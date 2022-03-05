«Ньюкасл»
«Ньюкасл» только недавно вырвался из опасной зоны. Так что теперь «сорокам» морально стало куда полегче.
Нынешнее 14 место, конечно, не предел возможностей, однако и оно сейчас в радость. А вот атака слабовата: всего 28 голов в 25 матчах.
Коэффициенты матча Ньюкасл — Брайтон энд Хоув Альбион
Вот и в предыдущем туре чемпионата «Ньюкасл» добыл три пункта. На выезде «сороки» уверенно одолели «Брентфорд» (0:2).
Против «Брайтона» команда традиционно играет крайне неудачно. Из пяти последних матчей «сороки» дважды проиграли при трех паритетах.
«Брайтон»
«Брайтон» нынешний сезон проводит на своем уровне. Команда привычно находится в районе экватора турнирной таблицы.
«Чайки» блекло выглядят в атаке. Команда забила лишь 25 голов в 26 поединках АПЛ.
В предыдущем туре «Брайтон» разочаровал. Дома команда уступила «Астон Вилле» со счетом 0:2.
Причем это поражение стало для «чаек» третьим к ряду. И в этих матчах «Брайтон» не забивал.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Ньюкасл» за 2.70, на ничью за 3.15, а на «Брайтон» — за 2.75.
«Ньюкасл» в последних матчах демонстрируют блестящие результаты.
«Брайтон»
«Сороки» уже пять лет не обыгрывали «Брайтон», что явно добавляет им мотивации. Наши прогноз и ставка — Победа «Ньюкасла» с коэффициентом 2.70.