В субботу, 5 марта, в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» на своем поле сыграет против «Лидса». Поединок начнется в 15:30 по мск. «Лестер» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лестер»

«Лестер» проводит слабый сезон в АПЛ. На текущий момент он находится на 12-й позиции в турнирной таблице, имея на своем счету 30 набранных пунктов.

В прошлом туре «лисы» смогли добыть первую победы в этом году в рамках чемпионата страны, обыграв на выезде «Бернли» со счетом 2:0, забив оба гола в последней 10-минутке.

Коэффициенты матча Лестер — Лидс 1 1.75 X 4.10 2 4.15 Ставка

Перед этим они в рамках первенства дважды сыграли вничью и потерпели три фиаско. Однако в этот период коллектив успешно преодолел стадию 1/16 финала Лиги конференций, дважды обыграв датский «Раннерс».

Календарь и таблица АПЛ

На своей территории «Лестер» провел пока 12 встреч, в пяти из которых он победил, три поединка свел вничью и четыре раза уходил с поля поверженным.

«Лидс»

«Лидс» с 23 зачетными пунктами расположился на 16 позиции в турнирной таблице чемпионата Англии, однако опасную зону он опережает только на два очка.

После того, как в середине января «павлины» обыграли в гостях «Вест Хэм» 2:1, потом они смогли набрать только одно очко в шести проведенных матчах чемпионата страны.

К данной же игре «белые» подходят после серии из четырех поражений подряд. В прошлом туре они дома были разгромлены «Тоттенхэмом» 0:4, после чего в отставку был отправлен главный тренер Марсело Бьелса.

В этом розыгрыше АПЛ «Лидс» на выезде выиграл лишь две игры из 13 проведенных, четыре поединка коллектив свел вничью и потерпел семь фиаско.

В первом круге эти клубы сыграли вничью 1:1, а перед этим три из четырех встреч выиграл «Лестер» и один поединок остался за «Лидсом».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лестера» предлагают — 1.83.

На викторию «Лидса» дают — 4.14, ничья оценена — в 4.20.

«Лидс» сейчас в таком состоянии, что даже смена тренера ему вряд ли поможет. В общем, здесь ставим на викторию «лис».