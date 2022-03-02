«Сент-Джонстон» сыграет на своем поле с «Глазго Рейнджерс» в рамках 29-го тура чемпионата Шотландии. Матч пройдет 2 марта, начало — в 22:45 мск. «Сент-Джонстон» — «Глазго Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сент-Джонстон»

«Сент-Джонстон» сейчас находится на предпоследнем 11 месте. Причем отрыв от аутсайдера составляет всего два очка.

Наиболее проблемным звеном команды является атака. В 28 матчах «Сент-Джонстон» забил всего 18 мячей.

В предыдущем туре чемпионата «Сент-Джонстон» не снова откровенно разочаровал. На выезде команда уступила «Росс Каунти» (3:1).

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Матчи против «Глазго Рейнджерс» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков «Сент-Джонстон» уступил трижды.

«Глазго Рейнджерс»

На данный момент «Глазго Рейнджерс» занимает 2 место в турнирной таблице. Причем в минувшем туре у команды был шанс приблизиться к «Селтику».

Между тем, оба гранда шотландского футбола синхронно потеряли очки. «Рейнджеры» самым досадным образом упустили викторию над «Мотеруэллом» (2:2).

Так что второй к ряду осечки глазвегианцы допустить явно не должны. Быть может, команда выдохлась после успешного прохода дортмундской «Боруссии» в Лиге Европы?!

«Глазго Рейнджерс» не может выиграть уже в трех матчах к ряду. Наверняка действующий чемпион Шотландии постарается прервать эту неприятную серию.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Глазго Рейнджерс» за 1.34, на ничью за 5.15, а на «Сент-Джонстон» — за 9.30.

«Сент-Джонстон» откровенно слабо выглядит в атаке.

«Глазго Рейнджерс» намерен прервать свою трехматчевую безвыигрышную серию .

На стороне гостей более высокий класс исполнителей и повышенная мотивация догнать «Селтик». Наши прогноз и ставка — Фора «Глазго Рейнджерс» -1.5 с коэффициентом 2.03.