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    Легкая победа «рейнджеров»?

    «Сент-Джонстон» — «Глазго Рейнджерс». Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, чемпионат Шотландии, 2 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Джонстон» — «Глазго Рейнджерс»
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    Альфредо Морелос
    «Сент-Джонстон» сыграет на своем поле с «Глазго Рейнджерс» в рамках 29-го тура чемпионата Шотландии. Матч пройдет 2 марта, начало — в 22:45 мск. «Сент-Джонстон» — «Глазго Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Шотландия. Премьер-лига 02 Марта 2022 года
    Ст. Джонстон
  • Шотландия. Премьер-лига
    •  Ст. Джонстон 22:45 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс
  • Шотландия. Премьер-лига
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    «Сент-Джонстон»

    «Сент-Джонстон» сейчас находится на предпоследнем 11 месте. Причем отрыв от аутсайдера составляет всего два очка.

    Наиболее проблемным звеном команды является атака. В 28 матчах «Сент-Джонстон» забил всего 18 мячей.

    В предыдущем туре чемпионата «Сент-Джонстон» не снова откровенно разочаровал. На выезде команда уступила «Росс Каунти» (3:1).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи против «Глазго Рейнджерс» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков «Сент-Джонстон» уступил трижды.

    «Глазго Рейнджерс»

    На данный момент «Глазго Рейнджерс» занимает 2 место в турнирной таблице. Причем в минувшем туре у команды был шанс приблизиться к «Селтику».

    Между тем, оба гранда шотландского футбола синхронно потеряли очки. «Рейнджеры» самым досадным образом упустили викторию над «Мотеруэллом» (2:2).

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    • Так что второй к ряду осечки глазвегианцы допустить явно не должны. Быть может, команда выдохлась после успешного прохода дортмундской «Боруссии» в Лиге Европы?!

    «Глазго Рейнджерс» не может выиграть уже в трех матчах к ряду. Наверняка действующий чемпион Шотландии постарается прервать эту неприятную серию.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Глазго Рейнджерс» за 1.34, на ничью за 5.15, а на «Сент-Джонстон» — за 9.30.

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    «Сент-Джонстон» откровенно слабо выглядит в атаке.

    «Глазго Рейнджерс» намерен прервать свою трехматчевую безвыигрышную серию.

    На стороне гостей более высокий класс исполнителей и повышенная мотивация догнать «Селтик». Наши прогноз и ставка — Фора «Глазго Рейнджерс» -1.5 с коэффициентом 2.03.

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    «Сент-Джонстон» — «Глазго Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 02.03.2022. Прогнозы на футбол. Легкая победа «рейнджеров»?
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