«Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле против «Уотфорда» в рамках 27-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 февраля, начало — в 18:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место после 26-ти сыгранных матчей, в которых набрал 46 очков. Отрыв от конкурентов при этом незначительный и у них еще есть матчи в запасе.

Ранее на этой неделе «МЮ» сыграл вничью с мадридским «Атлетико» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. С учетом игры, которую показали «красные дьяволы», этот результат можно приравнивать к победе.

Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Уотфорд 1 1.33 X 5.40 2 9.00 Ставка

Интересно, что в АПЛ у команды Ральфа Рангника на данный момент беспроигрышная серия из семи матчей.

В семи предыдущих матчах чемпионата на своем поле у «МЮ» только одно поражение и всего лишь пять пропущенных мячей.

«Уотфорд»

«Уотфорд» находится на предпоследнем месте в таблице АПЛ после 25-ти сыгранных матчей, в которых набрал 18 очков.

Перспективы «Уотфорда» не выглядят радужными даже после очередной смены главного тренера.

Все прогнозы на АПЛ

В четырех предыдущих матчах команда Роя Ходжсона потерпела три поражения и одержала одну победу. «Уотфорд» проиграл «Вест Хэму», «Брайтону» и «Кристал Пэлас».

Особенно неприятным стало поражение от «Кристал Пэлас» (1:4) на этой неделе.

Прогноз и ставка

На «МЮ» в этом матче можно поставить за 1.25, ничью букмекеры предлагают за 5.55, а победу «Уофторда» — за 9.60.

«МЮ» в целом, конечно, не впечатляет, но с «Уофтордом» проблем, скорее всего, не будет.

Ставка — победа «Манчестер Юнайтед» + общий тотал больше 3,5 за 3.04.