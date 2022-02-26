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    Сможет ли «МЮ» разгромить «Уотфорд»?

    «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Прогноз, ставки (к. 3.04) на футбол, чемпионат Англии, 26 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд»
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    В семи предыдущих матчах чемпионата на своем поле у «МЮ» только одно поражение
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле против «Уотфорда» в рамках 27-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 февраля, начало — в 18:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Февраля 2022 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 18:00 Уотфорд Уотфорд
  • Уотфорд
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    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место после 26-ти сыгранных матчей, в которых набрал 46 очков. Отрыв от конкурентов при этом незначительный и у них еще есть матчи в запасе.

    Ранее на этой неделе «МЮ» сыграл вничью с мадридским «Атлетико» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. С учетом игры, которую показали «красные дьяволы», этот результат можно приравнивать к победе.

    Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Уотфорд

  • 1
  • 1.33
  • X
  • 5.40
  • 2
  • 9.00
  • Ставка
    •

    Интересно, что в АПЛ у команды Ральфа Рангника на данный момент беспроигрышная серия из семи матчей.

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    • В семи предыдущих матчах чемпионата на своем поле у «МЮ» только одно поражение и всего лишь пять пропущенных мячей.

    «Уотфорд»

    «Уотфорд» находится на предпоследнем месте в таблице АПЛ после 25-ти сыгранных матчей, в которых набрал 18 очков.

    Перспективы «Уотфорда» не выглядят радужными даже после очередной смены главного тренера.

    Все прогнозы на АПЛ

    В четырех предыдущих матчах команда Роя Ходжсона потерпела три поражения и одержала одну победу. «Уотфорд» проиграл «Вест Хэму», «Брайтону» и «Кристал Пэлас».

    Особенно неприятным стало поражение от «Кристал Пэлас» (1:4) на этой неделе.

    Прогноз и ставка

    На «МЮ» в этом матче можно поставить за 1.25, ничью букмекеры предлагают за 5.55, а победу «Уофторда» — за 9.60.

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    «МЮ» в целом, конечно, не впечатляет, но с «Уофтордом» проблем, скорее всего, не будет.

    Ставка — победа «Манчестер Юнайтед» + общий тотал больше 3,5 за 3.04.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд»: прогноз, ставка (3.04), статистика, коэффициенты матча 26.02.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «МЮ» разгромить «Уотфорд»?
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