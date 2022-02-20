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    «Рейнджеры» начнут активно

    «Данди Юнайтед» — «Глазго Рейнджерс». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, чемпионат Шотландии, 20 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Данди Юнайтед» — «Глазго Рейнджерс»
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    Альфредо Морелос
    «Данди Юнайтед» сыграет на своем поле с «Глазго Рейнджерс» в рамках 27-го тура чемпионата Шотландии. Матч пройдет 20 февраля, начало — в 15:00 мск. «Данди Юнайтед» — «Глазго Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Шотландия. Премьер-лига 20 Февраля 2022 года
    Данди Юнайтед
  • Данди
    •  Данди Юнайтед 15:00 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс
  • Шотландия. Премьер-лига
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    «Данди Юнайтед»

    «Данди Юнайтед» непривычно борется за высокие места. Текущее 4 место в чемпионате — настоящее достижение.

    Главным бичом команды является откровенно блеклая атака. В 26 матчах забит всего 21 мяч, что является показателем на уровне аутсайдеров.

    В предыдущем туре чемпионата «Данди Юнайтед» добыл три пункта. Дома команда одолела «Мотеруэлл» (2:0).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи против «Глазго Рейнджерс» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков команда выиграла лишь однажды, проиграв в остальных четырех поединках.

    «Глазго Рейнджерс»

    На данный момент «Глазго Рейнджерс» занимает 2 место в турнирной таблице. Поражение от «Селтика» лишило команду лидерства, но вся борьба впереди.

    «Глазго Рейнджерс» отстает от лидера лишь на один пункт. И теперь «рейнджерам» нужно самим не плошать, надеясь на осечку земляков-конкурентов.

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    • Зато глазвегианцы знатно пошумели в Лиге Европы. В первом поединке 1/16 финала «рейнджеры» на выезде одолели дортмундскую «Боруссию» (2:4).

    Да и вообще, после конфуза в Old Firm Derby, команда последовательно выиграла в четырех матчах. При этом до матча в Германии глазвегианцы даже не пропускали.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Глазго Рейнджерс» за 1.33, на ничью за 5.25, а на «Данди Юнайтед» — за 9.50.

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    «Данди Юнайтед» традиционно неудачно играет с «Глазго Рейнджерс».

    «Глазго Рейнджерс» в последних матчах выглядит весьма мощно.

    Гости борются за чемпионский титул, и терять очки на ровном месте не надеются. Наши прогноз и ставка — Фора «Глазго Рейнджерс» -0.75 в 1 тайме с коэффициентом 2.15.

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    «Данди Юнайтед» — «Глазго Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 20.02.2022. Прогнозы на футбол. «Рейнджеры» начнут активно
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