«Кадис»
«Кадис» в нынешнем сезоне борется за выживание в Примере. Команда занимает 19 место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Правда, отставание от спасительной 17 позиции составляет 5 очков. Притом, что атака команды не выглядит откровенно блекло: лишь 20 забитых мячей в 24 матчах.
Коэффициенты матча Кадис — Хетафе
В предыдущем туре чемпионата «Кадис» добыл один пункт. Дома команда расписала мировую с «Сельтой» (0:0).
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
Матчи против «Хетафеа» для команды традиционно проходят с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков «Кадис» победил два раза при трех коллизиях.
«Хетафе»
На данный момент «Хетафе» занимает 16 место в турнирной таблице. Причем еще до декабря команда виделась стоящей на вылет.
«Хетафе» относительно надежно действует в обороне. В 24 сыгранных матчах команда пропустила всего 23 раза.
В предыдущем туре чемпионата «Хетафе» дай бой действующему чемпиону. Правда, «Атлетико», все же, оказался сильнее (4:3).
Зато Энес Унал в нынешнем сезоне блистает. В активе турецкого форварда уже 11 забитых мячей в Примере.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Хетафе» за 2.60, на ничью за 2.90, а на «Кадис» — за 3.10.
«Кадис» не побеждает уже в трех матчах к ряду.
«Хетафе»
Гости вышли из пике, к тому же постараются отдалиться от опасной зоны. Наши прогноз и ставка — Победа «Хетафе» с коэффициентом 2.60.