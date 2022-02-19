«Кадис» сыграет на своем поле с «Хетафе» в рамках 25-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 19 февраля, начало — в 20:30 мск. «Кадис» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кадис»

«Кадис» в нынешнем сезоне борется за выживание в Примере. Команда занимает 19 место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Правда, отставание от спасительной 17 позиции составляет 5 очков. Притом, что атака команды не выглядит откровенно блекло: лишь 20 забитых мячей в 24 матчах.

Коэффициенты матча Кадис — Хетафе 1 3.15 X 2.95 2 2.55 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Кадис» добыл один пункт. Дома команда расписала мировую с «Сельтой» (0:0).

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Матчи против «Хетафеа» для команды традиционно проходят с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков «Кадис» победил два раза при трех коллизиях.

«Хетафе»

На данный момент «Хетафе» занимает 16 место в турнирной таблице. Причем еще до декабря команда виделась стоящей на вылет.

«Хетафе» относительно надежно действует в обороне. В 24 сыгранных матчах команда пропустила всего 23 раза.

В предыдущем туре чемпионата «Хетафе» дай бой действующему чемпиону. Правда, «Атлетико», все же, оказался сильнее (4:3).

Зато Энес Унал в нынешнем сезоне блистает. В активе турецкого форварда уже 11 забитых мячей в Примере.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Хетафе» за 2.60, на ничью за 2.90, а на «Кадис» — за 3.10.

«Кадис» не побеждает уже в трех матчах к ряду.

«Хетафе» в последних матчах демонстрирует довольно приличные результаты .

Гости вышли из пике, к тому же постараются отдалиться от опасной зоны. Наши прогноз и ставка — Победа «Хетафе» с коэффициентом 2.60.