Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Бетис»Несостоявшийся камбэк. «Зенит» в веселом матче проиграл «Бетису» Кристина РезцоваПоследние надежды в биатлоне. Анонс событий на Олимпиаде-2022 18 февраля Щербакова, Трусова и Валиева в произвольной программе Олимпиады-2022Фотогалерея: Щербакова, Трусова и Валиева в произвольной программе Олимпиады-2022
  • 22:35
    • «Зенит» проиграл «Бетису» в домашнем матче Лиги Европы
  • 00:07
    • CAS: Триметазидин мог попасть в организм Валиевой через лекарство её дедушки
  • 22:46
    • «Барселона» обменялась голами с «Наполи» в матче 1/16 финала ЛЕ
  • 22:40
    • «Рейнджерс» на выезде обыграл дортмундскую «Боруссию»
  • 01:07
    • «Лестер» разгромил «Раннерс», «Буде/Глимт» обыграл «Селтик»
    Все новости спорта

    Успешная гастроль «Хетафе»?

    «Кадис» — «Хетафе». Прогноз, ставка (к. 2.60) на футбол, Примера, 19 февраля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Кадис Прогнозы на Хетафе Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Кадис» — «Хетафе»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Энес Унал
    «Кадис» сыграет на своем поле с «Хетафе» в рамках 25-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 19 февраля, начало — в 20:30 мск. «Кадис» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 19 Февраля 2022 года
    Кадис
  • Испания. Примера
    •  Кадис 20:30 Хетафе Хетафе
  • Хетафе
    •

    «Кадис»

    «Кадис» в нынешнем сезоне борется за выживание в Примере. Команда занимает 19 место в турнирной таблице чемпионата Испании.

    Правда, отставание от спасительной 17 позиции составляет 5 очков. Притом, что атака команды не выглядит откровенно блекло: лишь 20 забитых мячей в 24 матчах.

    Коэффициенты матча Кадис — Хетафе

  • 1
  • 3.15
  • X
  • 2.95
  • 2
  • 2.55
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Кадис» добыл один пункт. Дома команда расписала мировую с «Сельтой» (0:0).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Матчи против «Хетафеа» для команды традиционно проходят с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков «Кадис» победил два раза при трех коллизиях.

    «Хетафе»

    На данный момент «Хетафе» занимает 16 место в турнирной таблице. Причем еще до декабря команда виделась стоящей на вылет.

    «Хетафе» относительно надежно действует в обороне. В 24 сыгранных матчах команда пропустила всего 23 раза.

  • Трансферый дайджест. 8-14 февраля
  • Судьба Кунде, куда уйдет Холанн и другие слухи недели
  • 14/02/2022

    • В предыдущем туре чемпионата «Хетафе» дай бой действующему чемпиону. Правда, «Атлетико», все же, оказался сильнее (4:3).

    Зато Энес Унал в нынешнем сезоне блистает. В активе турецкого форварда уже 11 забитых мячей в Примере.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Хетафе» за 2.60, на ничью за 2.90, а на «Кадис» — за 3.10.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Кадис» не побеждает уже в трех матчах к ряду.

    «Хетафе» в последних матчах демонстрирует довольно приличные результаты.

    Гости вышли из пике, к тому же постараются отдалиться от опасной зоны. Наши прогноз и ставка — Победа «Хетафе» с коэффициентом 2.60.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Берреттини — Монтейро
  • Теннис
  • Сегодня в 02:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Шарлотт — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Торонто — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Детройт
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Милуоки — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Финляндия — Словакия
  • Хоккей
  • Сегодня в 07:10
    •  2.44
  • Прогноз на матч Россия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:10
    •  2.55
  • Прогноз на матч Бонзи — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Кудерметова — Вондроушова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ризеспор — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Фортуна — Спарта Роттердам
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Майнц — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.64
  • Прогноз на матч Ювентус — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Гент — Серен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Кадис» — «Хетафе»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 19.02.2022. Прогнозы на футбол. Успешная гастроль «Хетафе»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры