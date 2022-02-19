«Блэкберн Роверс» сыграет на своем поле с «Миллуоллом» в рамках 33-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 19 февраля, начало — в 18:00 мск. «Блэкберн Роверс» — «Миллуолл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Блэкберн Роверс»

«Блэкберн Роверс» несколько спустил свой победный дух. «Бродяги» в последних матчах выглядят не столь мощно.

Отставание от 2 места составляет 4 очка. При этом, у «Борнмута», идущего как раз вторым, еще два матча в запасе.

Коэффициенты матча Блэкберн Роверс — Миллуолл 1 1.95 X 3.30 2 4.20 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Блэкберн Роверс» вновь разочаровал. На выезде команда расписала сухую мировую с «Вест Бромвичем».

Все прогнозы на футбол

Поединки против «Миллуолла» для команды традиционно складываются удачно. Из пяти последних очных встреч «Блэкберн Роверс» выиграл три раза при одной неудаче.

«Миллуолл»

На данный момент «Миллуолл» находится на 14 месте в таблице. Команда вряд ли потянет борьбу за зону плей-офф, но и вылет ей не грозит.

Между тем, минувший тур «Миллуолл» записал себе в актив. Дома команда нанесла поражение «КПР» (2:0).

Причем «Миллуолл» до того также победил. «Кардифф» визуально был обыгран не так уверенно (2:1).

Вот только с атакой у команды ладится не слишком. В 31 матче забито всего 33 мячей, причем пропущено столько же.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Блэкберн Роверс» за 1.96, на ничью за 3.42, а на «Миллуолл» — за 4.28.

«Блэкберн Роверс» намерен улучшить свои результаты .

«Миллуолл» неудачно играет с «бродягами».

«Бродяги» максимально мотивированы прервать свою четырехматчевую серию без побед. Наши прогноз и ставка — Фора «Блэкберн Роверс» -0.75 с коэффициентом 2.25.