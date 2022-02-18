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    Продолжится ли победная серия «Бенфики»?

    «Боавишта» — «Бенфика». Прогноз, ставки (к. 2.00) на футбол, чемпионат Португалии, 18 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Боавишта» — «Бенфика»
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    «Бенфика» идет на третьем месте
    Поединок 23 тура чемпионата Португалии между «Боавиштой» и «Бенфикой» состоится 18 февраля на стадионе «Беса Секулу XXI». «Боавишта» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 18 Февраля 2022 года
    Боавишта
  • Порту
    •  Боавишта 23:15 Бенфика Бенфика
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    «Боавишта»

    «Боавишта» с 21 очком на данный момент в таблице португальской Примейры находится на 12-й позиции, много проигрывая еврозоне, а запас перед опасной строкой имеет запас лишь два балла.

    Клуб из Порту в данном чемпионате всего трижды выигрывал, а также 12 раз расписывал мировые и в семи случаях уступал.

    Коэффициенты матча Боавишта — Бенфика

  • 1
  • 7.80
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 1.40
  • Ставка
    •

    В прошлом поединке «Боавишта» сумела на выезде разойтись миром с «Портимоненси» 1:1. Коллектив не знает побед в восьми последних матчах во всех турнирах.

    Все прогнозы на футбол

    Последняя на сегодня виктория коллектива датируется 19 декабря, когда он переиграл на своем поле «Морейренси» (1:0).

    «Бенфика»

    «Бенфика» занимает третье место в таблице чемпионата Португалии после 22-х сыгранных матчей, в которых набрала 50 очков.

    Про чемпионство в этом сезоне уже можно забыть. Отставание от лидера «Порту» составляет 10 очков. Впереди борьба со «Спортингом» за вторую строчку и путевку в Лигу чемпионов.

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    • В последних двух турах «Бенфика» выиграла у «Тонделы» (3:1) и «Санта-Клары» (2:1), хотя перед этим было два поражения кряду.

    Сначала команда Нелсона Вериссиму проиграла «Спортингу» (1:2) в финале Кубка португальской лиги, а потом уступила на своем поле «Жил Висенте» (1:2) в рамках чемпионата.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,40.

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    Успех хозяев поля оценивается в 7,50, тогда как ничья — в 4,40.

    Наши прогноз и ставка — «Бенфика» выиграет, в матче будет забито три или больше голов за 2,00.

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    «Боавишта» — «Бенфика»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 18.02.2022. Прогнозы на футбол. Продолжится ли победная серия «Бенфики»?
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