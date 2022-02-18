Поединок 23 тура чемпионата Португалии между «Боавиштой» и «Бенфикой» состоится 18 февраля на стадионе «Беса Секулу XXI». «Боавишта» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боавишта»

«Боавишта» с 21 очком на данный момент в таблице португальской Примейры находится на 12-й позиции, много проигрывая еврозоне, а запас перед опасной строкой имеет запас лишь два балла.

Клуб из Порту в данном чемпионате всего трижды выигрывал, а также 12 раз расписывал мировые и в семи случаях уступал.

Коэффициенты матча Боавишта — Бенфика 1 7.80 X 4.70 2 1.40 Ставка

В прошлом поединке «Боавишта» сумела на выезде разойтись миром с «Портимоненси» 1:1. Коллектив не знает побед в восьми последних матчах во всех турнирах.

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Последняя на сегодня виктория коллектива датируется 19 декабря, когда он переиграл на своем поле «Морейренси» (1:0).

«Бенфика»

«Бенфика» занимает третье место в таблице чемпионата Португалии после 22-х сыгранных матчей, в которых набрала 50 очков.

Про чемпионство в этом сезоне уже можно забыть. Отставание от лидера «Порту» составляет 10 очков. Впереди борьба со «Спортингом» за вторую строчку и путевку в Лигу чемпионов.

В последних двух турах «Бенфика» выиграла у «Тонделы» (3:1) и «Санта-Клары» (2:1), хотя перед этим было два поражения кряду.

Сначала команда Нелсона Вериссиму проиграла «Спортингу» (1:2) в финале Кубка португальской лиги, а потом уступила на своем поле «Жил Висенте» (1:2) в рамках чемпионата.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,40.

Успех хозяев поля оценивается в 7,50, тогда как ничья — в 4,40.

Наши прогноз и ставка — «Бенфика» выиграет, в матче будет забито три или больше голов за 2,00.