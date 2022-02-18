«Боавишта»
«Боавишта» с 21 очком на данный момент в таблице португальской Примейры находится на 12-й позиции, много проигрывая еврозоне, а запас перед опасной строкой имеет запас лишь два балла.
Клуб из Порту в данном чемпионате всего трижды выигрывал, а также 12 раз расписывал мировые и в семи случаях уступал.
Коэффициенты матча Боавишта — Бенфика
В прошлом поединке «Боавишта» сумела на выезде разойтись миром с «Портимоненси» 1:1. Коллектив не знает побед в восьми последних матчах во всех турнирах.
Последняя на сегодня виктория коллектива датируется 19 декабря, когда он переиграл на своем поле «Морейренси» (1:0).
«Бенфика»
«Бенфика» занимает третье место в таблице чемпионата Португалии после 22-х сыгранных матчей, в которых набрала 50 очков.
Про чемпионство в этом сезоне уже можно забыть. Отставание от лидера «Порту» составляет 10 очков. Впереди борьба со «Спортингом» за вторую строчку и путевку в Лигу чемпионов.
В последних двух турах «Бенфика» выиграла у «Тонделы» (3:1) и «Санта-Клары» (2:1), хотя перед этим было два поражения кряду.
Сначала команда Нелсона Вериссиму проиграла «Спортингу» (1:2) в финале Кубка португальской лиги, а потом уступила на своем поле «Жил Висенте» (1:2) в рамках чемпионата.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,40.
Успех хозяев поля оценивается в 7,50, тогда как ничья — в 4,40.
Наши прогноз и ставка — «Бенфика» выиграет, в матче будет забито три или больше голов за 2,00.