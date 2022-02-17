«Севилья» на своём поле сыграет против загребского «Динамо» в рамках первого матча 1/16 Лиги Европы. Матч состоится 17 февраля, начало — 23:00 (мск). «Севилья» — «Динамо Загреб»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

Севильцы проводят сильный сезон. Команда воспользовалась кризисом в стане «Атлетико» и «Барселоны» и сумела стать главным конкурентом «Реала» в борьбе за титул чемпиона Испании, занимая второе место в турнирной таблице Примеры набрав 50 очков.

В Лиге Чемпионов «Севилья» достаточно неожиданно не смогла выйти из самой слабой группы. Соперниками команды Юлена Лопетеги были «Зальцбург», «Лилль» и «Вольфсбург». В итоге, «красно-белые» набрали всего 6 очков (1 победа, 3 ничьи, 2 поражения) и заняли 3-е место.

Коэффициенты матча Севилья — Динамо З 1 1.40 X 4.80 2 8.50 Ставка

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Также недавно «Севилья» выбыла из Кубка Испании, поэтому теперь все силы клуба будут брошены на еврокубок и Ла Лигу.

Не сыграют в этом матче Гонсало Монтиель, Жоан Жордан, Сусо и Эрик Ламела.

«Динамо Загреб»

В чемпионате Хорватии «синие» продолжают борьбу за чемпионство, возглавляя турнирную таблицу набрав 49 очков в этом сезоне. Расположившийся ниже «Осиек» отстаёт всего на 3 очка от загребцов.

«Динамо» начало текущий еврокубковый сезон сразу с групповой части Лиги Европы. Команда Дамира Крзнара соперничала за путёвку в плей-офф с «Вест Хэмом», «Рапидом» и «Генком». Футболистам хорватского клуба удалось набрать 10 очков и этого хватило, чтобы закрепить за собой второе место в группе.

У гостей кадровых потерь нет, команда сможет выйти на поле в оптимальном составе.

Прогноз и ставка

На победу «Севильи» в этом матче можно поставить за 1.40, ничью букмекеры предлагают взять за 4.80, а победу «Динамо» — за 7.70.

Прогноз — «Севилья» явно сильнее своего оппонента. Команда у Лопетеги организованная, особенно осторожно играет у своих ворот и мало пропускает. По подбору игроков «красно-белые» тоже превосходят «синих», да ещё и фактор своего поля должен сыграть свою роль. Поэтому испанский клуб одержит уверенную победу в этом матче.

Ставка - Победа «Севильи» с форой (-1.5) за 2.14.