«Севилья»
Севильцы проводят сильный сезон. Команда воспользовалась кризисом в стане «Атлетико» и «Барселоны» и сумела стать главным конкурентом «Реала» в борьбе за титул чемпиона Испании, занимая второе место в турнирной таблице Примеры набрав 50 очков.
В Лиге Чемпионов «Севилья» достаточно неожиданно не смогла выйти из самой слабой группы. Соперниками команды Юлена Лопетеги были «Зальцбург», «Лилль» и «Вольфсбург». В итоге, «красно-белые» набрали всего 6 очков (1 победа, 3 ничьи, 2 поражения) и заняли 3-е место.
Коэффициенты матча Севилья — Динамо З
Также недавно «Севилья» выбыла из Кубка Испании, поэтому теперь все силы клуба будут брошены на еврокубок и Ла Лигу.
Не сыграют в этом матче Гонсало Монтиель, Жоан Жордан, Сусо и Эрик Ламела.
«Динамо Загреб»
В чемпионате Хорватии «синие» продолжают борьбу за чемпионство, возглавляя турнирную таблицу набрав 49 очков в этом сезоне. Расположившийся ниже «Осиек» отстаёт всего на 3 очка от загребцов.
«Динамо» начало текущий еврокубковый сезон сразу с групповой части Лиги Европы. Команда Дамира Крзнара соперничала за путёвку в плей-офф с «Вест Хэмом», «Рапидом» и «Генком». Футболистам хорватского клуба удалось набрать 10 очков и этого хватило, чтобы закрепить за собой второе место в группе.
У гостей кадровых потерь нет, команда сможет выйти на поле в оптимальном составе.
Прогноз и ставка
На победу «Севильи» в этом матче можно поставить за 1.40, ничью букмекеры предлагают взять за 4.80, а победу «Динамо» — за 7.70.
Прогноз — «Севилья» явно сильнее своего оппонента. Команда у Лопетеги организованная, особенно осторожно играет у своих ворот и мало пропускает. По подбору игроков «красно-белые» тоже превосходят «синих», да ещё и фактор своего поля должен сыграть свою роль. Поэтому испанский клуб одержит уверенную победу в этом матче.
Ставка - Победа «Севильи» с форой (-1.5) за 2.14.