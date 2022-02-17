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    «Севилья» уверенно справится с соперником

    «Севилья» — «Динамо Загреб». Прогноз, ставка (к. 2.14) на футбол, Лига Европы, 17 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Севилья» — «Динамо Загреб»
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    Лукас Окампос
    «Севилья» на своём поле сыграет против загребского «Динамо» в рамках первого матча 1/16 Лиги Европы. Матч состоится 17 февраля, начало — 23:00 (мск). «Севилья» — «Динамо Загреб»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 17 Февраля 2022 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 23:00 Динамо З Динамо З
  • Загреб
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    «Севилья»

    Севильцы проводят сильный сезон. Команда воспользовалась кризисом в стане «Атлетико» и «Барселоны» и сумела стать главным конкурентом «Реала» в борьбе за титул чемпиона Испании, занимая второе место в турнирной таблице Примеры набрав 50 очков.

    В Лиге Чемпионов «Севилья» достаточно неожиданно не смогла выйти из самой слабой группы. Соперниками команды Юлена Лопетеги были «Зальцбург», «Лилль» и «Вольфсбург». В итоге, «красно-белые» набрали всего 6 очков (1 победа, 3 ничьи, 2 поражения) и заняли 3-е место.

    Коэффициенты матча Севилья — Динамо З

  • 1
  • 1.40
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 8.50
  • Ставка
    •

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    Также недавно «Севилья» выбыла из Кубка Испании, поэтому теперь все силы клуба будут брошены на еврокубок и Ла Лигу.

    Не сыграют в этом матче Гонсало Монтиель, Жоан Жордан, Сусо и Эрик Ламела.

    «Динамо Загреб»

    В чемпионате Хорватии «синие» продолжают борьбу за чемпионство, возглавляя турнирную таблицу набрав 49 очков в этом сезоне. Расположившийся ниже «Осиек» отстаёт всего на 3 очка от загребцов.

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  • 14/02/2022

    • «Динамо» начало текущий еврокубковый сезон сразу с групповой части Лиги Европы. Команда Дамира Крзнара соперничала за путёвку в плей-офф с «Вест Хэмом», «Рапидом» и «Генком». Футболистам хорватского клуба удалось набрать 10 очков и этого хватило, чтобы закрепить за собой второе место в группе.

    У гостей кадровых потерь нет, команда сможет выйти на поле в оптимальном составе.

    Прогноз и ставка

    На победу «Севильи» в этом матче можно поставить за 1.40, ничью букмекеры предлагают взять за 4.80, а победу «Динамо» — за 7.70.

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    Прогноз — «Севилья» явно сильнее своего оппонента. Команда у Лопетеги организованная, особенно осторожно играет у своих ворот и мало пропускает. По подбору игроков «красно-белые» тоже превосходят «синих», да ещё и фактор своего поля должен сыграть свою роль. Поэтому испанский клуб одержит уверенную победу в этом матче.

    Ставка - Победа «Севильи» с форой (-1.5) за 2.14.

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    «Севилья» — «Динамо Загреб»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 17.02.2022. Прогнозы на футбол. «Севилья» уверенно справится с соперником
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