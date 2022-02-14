«Адана Демирспор» сыграет на своем поле с «Бешикташем» в рамках 25-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 14 февраля, начало — в 20:00 мск. «Адана Демирспор» — «Бешикташ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Адана Демирспор»

«Адана Демирспор» в нынешнем сезоне сражается за высокие места. Вот и сейчас команда занимает 3 место.

Правда, из Кубка Турции команда вылетела. В серии послематчевых пенальти она уступила «Аланьяспору» в 1/8 финала.

В предыдущем туре чемпионата «Адана Демирспор» на выезде добыл три очка. «Ризеспор» был обыгран со счетом 1:3.

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Очередную молодость переживает в Турции Марио Балотелли. Итальянец отличился уже 10 мячами в чемпионате.

«Бешикташ»

На данный момент «Бешикташ» занимает провальное для себя 7 место. Между тем, до зоны еврокубков не так далеко — два очка.

Правда, в последних матчах несколько сбился прицел у лидера атак Миши Батшуайи. Безголевая серия бельгийца увеличилась до трех поединков.

В предыдущем туре Суперлиги «Бешикташ» потерял важнейшие очки. Дома команда расписала сухую мировую с «Антальяспором».

После того «Бешикташ» прошла в четвертьфинал Кубка Турции. Вот только «Гезтепе» был пройден лишь в серии пенальти.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Адана Демирспор» за 2.40, на ничью за 3.30, а на «Бешикташ» — за 2.70.

«Адана Демирспор» в последних матчах выглядит убедительно.

«Бешикташ» намерен вернуться в группу лидеров .

Состав «орлов» начинен сильными исполнителями, которые наконец-то должны начать давать результат. Наши прогноз и ставка — Победа «Бешикташа» с коэффициентом 2.70.