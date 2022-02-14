«Адана Демирспор»
«Адана Демирспор» в нынешнем сезоне сражается за высокие места. Вот и сейчас команда занимает 3 место.
Правда, из Кубка Турции команда вылетела. В серии послематчевых пенальти она уступила «Аланьяспору» в 1/8 финала.
В предыдущем туре чемпионата «Адана Демирспор» на выезде добыл три очка. «Ризеспор» был обыгран со счетом 1:3.
Очередную молодость переживает в Турции Марио Балотелли. Итальянец отличился уже 10 мячами в чемпионате.
«Бешикташ»
На данный момент «Бешикташ» занимает провальное для себя 7 место. Между тем, до зоны еврокубков не так далеко — два очка.
Правда, в последних матчах несколько сбился прицел у лидера атак Миши Батшуайи. Безголевая серия бельгийца увеличилась до трех поединков.
В предыдущем туре Суперлиги «Бешикташ» потерял важнейшие очки. Дома команда расписала сухую мировую с «Антальяспором».
После того «Бешикташ» прошла в четвертьфинал Кубка Турции. Вот только «Гезтепе» был пройден лишь в серии пенальти.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Адана Демирспор» за 2.40, на ничью за 3.30, а на «Бешикташ» — за 2.70.
«Адана Демирспор» в последних матчах выглядит убедительно.
«Бешикташ»
Состав «орлов» начинен сильными исполнителями, которые наконец-то должны начать давать результат. Наши прогноз и ставка — Победа «Бешикташа» с коэффициентом 2.70.