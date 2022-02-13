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    Уверенная виктория «Милана»?

    «Милан» — «Сампдория». Прогноз, ставка (к. 2.21) на футбол, Серия А, 13 февраля 2022 года

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    Оливье Жиру
    «Милан» сыграет на своем поле с «Сампдорией» в рамках 25-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 13 февраля, начало — в 14:30 мск. «Милан» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 13 Февраля 2022 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 14:30 Сампдория Сампдория
  • Генуя
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    «Милан»

    «Милан» в нынешнем сезоне выступает, в целом, успешно. Команда, в кои-то веки, реально находится в чемпионской гонке, находясь на 3 месте в турнирной таблице.

    А уж как в последних матчах разыгрался Оливье Жиру! Опытнейший француз прекрасно заменяет травмированного Златана Ибрагимовича.

    Коэффициенты матча Милан — Сампдория

  • 1
  • 1.40
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 7.80
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Милан» на выезде переиграл лидера «Интер» (1:2). После того «россонери» вышли в полуфинал Кубка Италии, разгромив «Лацио» (4:0).

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    К слову, в воротах римлян дважды расписался Жиру. Он же принес важнейшую викторию в миланском дерби, также оформив дубль.

    «Сампдория»

    На данный момент «Сампдория» занимает скромное, как для себя, 16 место. До зоны вылета не так далеко — 5 пунктов.

    Правда, генуэзцы по игре смотрятся сильнее конкурентов в борьбе за выживание. Тем паче, есть неплохое пополнение в виде Себастьяна Джовинко.

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  • 09/02/2022

    • В предыдущем туре Серии А «Сампдория» добыла викторию. Дома команда учинила разгром «Сассуоло» (4:0).

    «Сампдория» до того не выигрывала почти два месяца. Так что моральный дух генуэзцев находится на подъеме.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Милан» за 1.43, на ничью за 4.96, а на «Сампдорию» — за 7.90.

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    Миланцы выглядят мощнее, к тому же раззабивался Жиру.

    «Сампдория» традиционно неудачно играет с «россонери».

    Миланцы борются за лидерство, а значит, не должны испытать трудностей в матче со скромным оппонентом. Наши прогноз и ставка — Фора «Милана» -1.5 с коэффициентом 2.21.

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    «Милан» — «Сампдория»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 13.02.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная виктория «Милана»?
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