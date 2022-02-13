«Милан»
«Милан» в нынешнем сезоне выступает, в целом, успешно. Команда, в кои-то веки, реально находится в чемпионской гонке, находясь на 3 месте в турнирной таблице.
А уж как в последних матчах разыгрался Оливье Жиру! Опытнейший француз прекрасно заменяет травмированного Златана Ибрагимовича.
Коэффициенты матча Милан — Сампдория
В предыдущем туре чемпионата «Милан» на выезде переиграл лидера «Интер» (1:2). После того «россонери» вышли в полуфинал Кубка Италии, разгромив «Лацио» (4:0).
К слову, в воротах римлян дважды расписался Жиру. Он же принес важнейшую викторию в миланском дерби, также оформив дубль.
«Сампдория»
На данный момент «Сампдория» занимает скромное, как для себя, 16 место. До зоны вылета не так далеко — 5 пунктов.
Правда, генуэзцы по игре смотрятся сильнее конкурентов в борьбе за выживание. Тем паче, есть неплохое пополнение в виде Себастьяна Джовинко.
В предыдущем туре Серии А «Сампдория» добыла викторию. Дома команда учинила разгром «Сассуоло» (4:0).
«Сампдория» до того не выигрывала почти два месяца. Так что моральный дух генуэзцев находится на подъеме.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Милан» за 1.43, на ничью за 4.96, а на «Сампдорию» — за 7.90.
«Сампдория» традиционно неудачно играет с «россонери».
Миланцы борются за лидерство, а значит, не должны испытать трудностей в матче со скромным оппонентом. Наши прогноз и ставка — Фора «Милана» -1.5 с коэффициентом 2.21.