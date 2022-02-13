«Милан» сыграет на своем поле с «Сампдорией» в рамках 25-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 13 февраля, начало — в 14:30 мск. «Милан» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

«Милан» в нынешнем сезоне выступает, в целом, успешно. Команда, в кои-то веки, реально находится в чемпионской гонке, находясь на 3 месте в турнирной таблице.

А уж как в последних матчах разыгрался Оливье Жиру! Опытнейший француз прекрасно заменяет травмированного Златана Ибрагимовича.

Коэффициенты матча Милан — Сампдория 1 1.40 X 4.90 2 7.80 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Милан» на выезде переиграл лидера «Интер» (1:2). После того «россонери» вышли в полуфинал Кубка Италии, разгромив «Лацио» (4:0).

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К слову, в воротах римлян дважды расписался Жиру. Он же принес важнейшую викторию в миланском дерби, также оформив дубль.

«Сампдория»

На данный момент «Сампдория» занимает скромное, как для себя, 16 место. До зоны вылета не так далеко — 5 пунктов.

Правда, генуэзцы по игре смотрятся сильнее конкурентов в борьбе за выживание. Тем паче, есть неплохое пополнение в виде Себастьяна Джовинко.

В предыдущем туре Серии А «Сампдория» добыла викторию. Дома команда учинила разгром «Сассуоло» (4:0).

«Сампдория» до того не выигрывала почти два месяца. Так что моральный дух генуэзцев находится на подъеме.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Милан» за 1.43, на ничью за 4.96, а на «Сампдорию» — за 7.90.

Миланцы выглядят мощнее , к тому же раззабивался Жиру.

«Сампдория» традиционно неудачно играет с «россонери».

Миланцы борются за лидерство, а значит, не должны испытать трудностей в матче со скромным оппонентом. Наши прогноз и ставка — Фора «Милана» -1.5 с коэффициентом 2.21.