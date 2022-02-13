«Эмполи» на своём поле сыграет против «Кальяри» в рамках 25-го тура чемпионата Италии. Матч состоится 13 февраля, начало — 17:00 (мск). «Эмполи» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эмполи»

У хозяев ни одной победы в восьми играх во всех турнирах,при четырех поражениях и четырех ничьих. Сейчас они идут на 11 месте и опережают «Болонью» на два очка.

«Эмполи» проиграл в позапрошлом туре «Роме», хотя забил ей два мяча (2:4). Более крупно команда уступила в начале января «Сассуоло» — 1:5.

При этом «адзурри» удалось зацепиться за ничью с «Лацио» (3:3). В матче 1/8 Кубка Италии «Эмполи» уступил «Интеру» с минимальным разрывом в счете (2:3) и «нерадзурри» смогли забить лишь в овертайме. Также отметим ничью с «Венецией» (2:2).

Все прогнозы на Серию А

В прошлом туре Серии А тосканцы разошлись миром с результатом 0:0 с «Болоньей».

«Кальяри»

В этом сезоне «Кальяри» выглядит провально. Команда борется за выживание в Серии А, занимая вылетающее 18 место.

Из Кубка Италии сардинцы уже вылетели. Минимальное поражение от «Сассуоло» заставляет полностью сконцентрироваться на главной задаче.

До прошлого тура, в котором они сенсационно обыграли на выезде «Аталанту» (2:1), «россоблу» не побеждали в трех матчах кряду.

Коллектив от спасительной 17-й позиции отделяет всего один балл, поэтому он имеет неплохие шансы удержаться в элитном дивизионе.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05.

Успех гостей оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,30.