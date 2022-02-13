Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бэйл хорошо проявил себя в первом с августа матче за «Реал»«Реал» страдает без Бензема, но выручить может Бэйл Александр БольшуновЛыжники бегут за историческим золотом. Анонс событий на Олимпиаде-2022 13 февраля Вероника СтепановаБлестящее золото. Сборная России 12 февраля на Олимпиаде-2022
  • 02:01
    • «Атлетико» в меньшинстве вырвал победу у «Хетафе»
  • 22:25
    • Хет-трик Стерлинга помог «Ман Сити» разгромить «Норвич»
  • 22:13
    • «Челси» — победитель клубного чемпионата мира-2022
  • 21:55
    • «Наполи» поделил очки с «Миланом»
  • 20:12
    • «Реал» не справился с «Вильярреалом»
  • 19:30
    • Дубль Левандовского не спас «Баварию» от поражения в матче с «Бохумом»
  • 18:41
    • Российские хоккеисты на ОИ-2022 уступили чехам в овертайме матча с 11 голами
    Все новости спорта

    Прервется ли безвыигрышная серия «Эмполи»?

    «Эмполи» — «Кальяри». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, чемпионат Италии, 13 февраля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Эмполи Прогнозы на Кальяри Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Эмполи» — «Кальяри»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Эмполи» не выиграл восемь матчей кряду
    «Эмполи» на своём поле сыграет против «Кальяри» в рамках 25-го тура чемпионата Италии. Матч состоится 13 февраля, начало — 17:00 (мск). «Эмполи» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Эмполи»

    У хозяев ни одной победы в восьми играх во всех турнирах,при четырех поражениях и четырех ничьих. Сейчас они идут на 11 месте и опережают «Болонью» на два очка.

    «Эмполи» проиграл в позапрошлом туре «Роме», хотя забил ей два мяча (2:4). Более крупно команда уступила в начале января «Сассуоло» — 1:5.

    При этом «адзурри» удалось зацепиться за ничью с «Лацио» (3:3). В матче 1/8 Кубка Италии «Эмполи» уступил «Интеру» с минимальным разрывом в счете (2:3) и «нерадзурри» смогли забить лишь в овертайме. Также отметим ничью с «Венецией» (2:2).

    Все прогнозы на Серию А

    В прошлом туре Серии А тосканцы разошлись миром с результатом 0:0 с «Болоньей».

    «Кальяри»

    В этом сезоне «Кальяри» выглядит провально. Команда борется за выживание в Серии А, занимая вылетающее 18 место.

    Из Кубка Италии сардинцы уже вылетели. Минимальное поражение от «Сассуоло» заставляет полностью сконцентрироваться на главной задаче.

  • Топ-7 зимних трансферов 2022 года
  • Кто провел лучшие сделки?
  • 02/02/2022

    • До прошлого тура, в котором они сенсационно обыграли на выезде «Аталанту» (2:1), «россоблу» не побеждали в трех матчах кряду.

    Коллектив от спасительной 17-й позиции отделяет всего один балл, поэтому он имеет неплохие шансы удержаться в элитном дивизионе.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Успех гостей оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,30.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.06
  • Прогноз на матч Миннесота — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Словакия — Латвия
  • Хоккей
  • Сегодня в 07:10
    •  2.19
  • Прогноз на матч Финляндия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 11:40
    •  2.21
  • Прогноз на матч Милан — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Монако — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Алавес — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Суонси — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Дженоа — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Верона — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Бернли — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Сабаил — Зиря
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Эмполи» — «Кальяри»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 13.02.2022. Прогнозы на футбол. Прервется ли безвыигрышная серия «Эмполи»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры