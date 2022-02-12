В 24-м туре испанской Примеры «Кадис» на своем поле сыграет против «Сельты». Поединок состоится 12 февраля, начало — в 16:00 по мск. «Кадис» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кадис»

Перед стартом данного тура «Кадис» занимает третье место с конца в турнирной таблице Примеры, имея на своем счету 18 очков. От безопасной строки он отстает на пять пунктов.

В прошлом туре «желто-синие» потерпели гостевое поражение от «Мальорки» со счетом 1:2. Всего за десять игр чемпионата они одержали только одну победу и потерпел шесть поражений.

Коэффициенты матча Кадис — Сельта 1 3.95 X 3.30 2 2.03 Ставка

Причем выигрыш в этот период был в гостях над «Леванте» 2:0, располагающийся на самом дне турнирки. Данное событие произошло в позапрошлом туре, который прошел в конце января.

Календарь и таблица испанской Примеры

На своем же поле « Кадис» не побеждает с мая прошлого года или 12 подряд поединков, по шесть раз проиграв и сыграв вничью. К тому же в пяти из девяти предыдущих домашних матчей он не забивал.

«Сельта»

По итогам 23-х проведенных туров «Сельта» располагается на десятом месте, набрав 30 очков. От шестой еврокубковой строки отставание составляет пять баллов.

В своей последней игре галисийцы обыграли на своем поле «Райо Вальекано» со счетом 2:0, тем самым забивая в третьем матче подряд ровно по два гола. Сама же победа стала для них четвертой за шесть туров.

Стоит отметить, что клуб из Виго уступил всего два раза за 12 последних поединков первенства. И последний раз он уходил с поля поверженным в начале января, уступив тогда в гостях «Реал Сосьедаду» 0:1.

На выезде «кельты» потерпели только одно фиаско в семи предыдущих матчах, а также по три раза победив и сыграв вничью. В четыре же случаях в этом периоде они оставляли свои ворота в неприкосновенности.

В первом круге «Кадис» выиграл у «Сельты» на ее поле со счетом 2:1, а в прошлом сезоне галисийцы в играх со свом предстоящим противником набрали четыре очка, выиграв 4:0 дома и сыграв 0:0 на выезде.

Прогноз и ставка на «Кадис» — «Сельта»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Сельты» предлагают — 2.10.

На викторию «Кадиса» дают — 3.78, ничья оценена — в 3.50.

«Кадис» в последнее время дома проигрывает только лидерам, к тому же в родных стенах он неплохо играет со своим предстоящим противником. В общем, ставим здесь с Х на хозяев.