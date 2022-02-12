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    «Кадис» в родных стенах устоит против «кельтов»

    «Кадис» — «Сельта». Прогноз, ставка (к. 1.81) на футбол, чемпионат Испании, 12 февраля 2022 года

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    «Кадис»
    В 24-м туре испанской Примеры «Кадис» на своем поле сыграет против «Сельты». Поединок состоится 12 февраля, начало — в 16:00 по мск. «Кадис» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 12 Февраля 2022 года
    Кадис
  • Испания. Примера
    •  Кадис 16:00 Сельта Сельта
  • Виго
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    «Кадис»

    Перед стартом данного тура «Кадис» занимает третье место с конца в турнирной таблице Примеры, имея на своем счету 18 очков. От безопасной строки он отстает на пять пунктов.

    В прошлом туре «желто-синие» потерпели гостевое поражение от «Мальорки» со счетом 1:2. Всего за десять игр чемпионата они одержали только одну победу и потерпел шесть поражений.

    Коэффициенты матча Кадис — Сельта

  • 1
  • 3.95
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.03
  • Ставка
    •

    Причем выигрыш в этот период был в гостях над «Леванте» 2:0, располагающийся на самом дне турнирки. Данное событие произошло в позапрошлом туре, который прошел в конце января.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На своем же поле « Кадис» не побеждает с мая прошлого года или 12 подряд поединков, по шесть раз проиграв и сыграв вничью. К тому же в пяти из девяти предыдущих домашних матчей он не забивал.

    «Сельта»

    По итогам 23-х проведенных туров «Сельта» располагается на десятом месте, набрав 30 очков. От шестой еврокубковой строки отставание составляет пять баллов.

    В своей последней игре галисийцы обыграли на своем поле «Райо Вальекано» со счетом 2:0, тем самым забивая в третьем матче подряд ровно по два гола. Сама же победа стала для них четвертой за шесть туров.

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    • Стоит отметить, что клуб из Виго уступил всего два раза за 12 последних поединков первенства. И последний раз он уходил с поля поверженным в начале января, уступив тогда в гостях «Реал Сосьедаду» 0:1.

    На выезде «кельты» потерпели только одно фиаско в семи предыдущих матчах, а также по три раза победив и сыграв вничью. В четыре же случаях в этом периоде они оставляли свои ворота в неприкосновенности.

    В первом круге «Кадис» выиграл у «Сельты» на ее поле со счетом 2:1, а в прошлом сезоне галисийцы в играх со свом предстоящим противником набрали четыре очка, выиграв 4:0 дома и сыграв 0:0 на выезде.

    Прогноз и ставка на «Кадис» — «Сельта»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Сельты» предлагают — 2.10.

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    На викторию «Кадиса» дают — 3.78, ничья оценена — в 3.50.

    «Кадис» в последнее время дома проигрывает только лидерам, к тому же в родных стенах он неплохо играет со своим предстоящим противником. В общем, ставим здесь с Х на хозяев.

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    «Кадис» — «Сельта»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 12.02.2022. Прогнозы на футбол. «Кадис» в родных стенах устоит против «кельтов»
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