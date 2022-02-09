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    Три очка для «Куинз Парк Рейнджерс»?

    «Куинз Парк Рейнджерс» — «Мидлсбро». Прогноз, ставка (к. 2.62) на футбол, Чемпионшип, 9 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Куинз Парк Рейнджерс» — «Мидлсбро»
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    Линдон Дайкс
    «Куинз Парк Рейнджерс» сыграет на своем поле с «Мидлсбро» в рамках 31-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 9 февраля, начало — в 22:45 мск. «Куинз Парк Рейнджерс» — «Мидлсбро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 09 Февраля 2022 года
    Куинз Парк Рейнджерс
  • Англия. Чемпионшип
    •  Куинз Парк Рейнджерс 22:45 Мидлсбро Мидлсбро
  • Англия. Кубок ФА
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    «Куинз Парк Рейнджерс»

    «Куинз Парк Рейнджерс» в нынешнем сезоне сражается повышение в классе. Команда сейчас занимает 4 место, но явно может подняться в дуэт лидеров Чемпионшип.

    При неплохой обороне, «рейнджеры» довольно прилично атакуют. Правда, лидер атак команды Линдон Дайкс пока отличился лишь 8 мячами.

    В предыдущем туре чемпионата «Куинз Парк Рейнджерс» уступил. На выезде команда проиграла «Питерборо Юнайтед» (2:0).

    Все прогнозы на футбол

    Против «Мидлсбро» команда играет весьма успешно. Из пяти последних очных поединков «КПР» выиграл трижды при двух паритетах.

    «Мидлсбро»

    На данный момент «Мидлсбро» занимает 7 место. Борьба за зону плей-офф в самом разгаре, и команда надеется оказаться в первой шестерке.

    Между тем, команда провела шикарный матч в Кубке Англии. «Мидлсбро» прошел в 1/8 финала, в серии пенальти выбив из турнира «Манчестер Юнайтед».

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    • Причем до того «боро» обыграли «Ковентри» (1:0). Отметим словенца Андража Шпорара, как раз принесшего эту викторию.

    «Мидлсбро» силен надежными тылами. В 28 матчах команда пропускает меньше гола за игру — 26 мячей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Куинз Парк Рейнджерс» за 2.62, на ничью за 3.20, а на «Мидлсбро» — за 2.87.

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    «Куинз Парк Рейнджерс» стремительно мчится в зону прямого повышения в классе.

    «Мидлсбро» наверняка не успеет восстановиться от битвы с манкунианцами.

    «Куинз Парк Рейнджерс» традиционно успешно играет с «боро». Наши прогноз и ставка — Победа «Куинз Парк Рейнджерс» с коэффициентом 2.62.

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    «Куинз Парк Рейнджерс» — «Мидлсбро»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 09.02.2022. Прогнозы на футбол. Три очка для «Куинз Парк Рейнджерс»?
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