«Куинз Парк Рейнджерс» сыграет на своем поле с «Мидлсбро» в рамках 31-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 9 февраля, начало — в 22:45 мск. «Куинз Парк Рейнджерс» — «Мидлсбро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Куинз Парк Рейнджерс»

«Куинз Парк Рейнджерс» в нынешнем сезоне сражается повышение в классе. Команда сейчас занимает 4 место, но явно может подняться в дуэт лидеров Чемпионшип.

При неплохой обороне, «рейнджеры» довольно прилично атакуют. Правда, лидер атак команды Линдон Дайкс пока отличился лишь 8 мячами.

В предыдущем туре чемпионата «Куинз Парк Рейнджерс» уступил. На выезде команда проиграла «Питерборо Юнайтед» (2:0).

Все прогнозы на футбол

Против «Мидлсбро» команда играет весьма успешно. Из пяти последних очных поединков «КПР» выиграл трижды при двух паритетах.

«Мидлсбро»

На данный момент «Мидлсбро» занимает 7 место. Борьба за зону плей-офф в самом разгаре, и команда надеется оказаться в первой шестерке.

Между тем, команда провела шикарный матч в Кубке Англии. «Мидлсбро» прошел в 1/8 финала, в серии пенальти выбив из турнира «Манчестер Юнайтед».

Причем до того «боро» обыграли «Ковентри» (1:0). Отметим словенца Андража Шпорара, как раз принесшего эту викторию.

«Мидлсбро» силен надежными тылами. В 28 матчах команда пропускает меньше гола за игру — 26 мячей.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Куинз Парк Рейнджерс» за 2.62, на ничью за 3.20, а на «Мидлсбро» — за 2.87.

«Куинз Парк Рейнджерс» стремительно мчится в зону прямого повышения в классе.

«Мидлсбро» наверняка не успеет восстановиться от битвы с манкунианцами .

«Куинз Парк Рейнджерс» традиционно успешно играет с «боро». Наши прогноз и ставка — Победа «Куинз Парк Рейнджерс» с коэффициентом 2.62.