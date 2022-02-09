«Куинз Парк Рейнджерс»
«Куинз Парк Рейнджерс» в нынешнем сезоне сражается повышение в классе. Команда сейчас занимает 4 место, но явно может подняться в дуэт лидеров Чемпионшип.
При неплохой обороне, «рейнджеры» довольно прилично атакуют. Правда, лидер атак команды Линдон Дайкс пока отличился лишь 8 мячами.
В предыдущем туре чемпионата «Куинз Парк Рейнджерс» уступил. На выезде команда проиграла «Питерборо Юнайтед» (2:0).
Против «Мидлсбро» команда играет весьма успешно. Из пяти последних очных поединков «КПР» выиграл трижды при двух паритетах.
«Мидлсбро»
На данный момент «Мидлсбро» занимает 7 место. Борьба за зону плей-офф в самом разгаре, и команда надеется оказаться в первой шестерке.
Между тем, команда провела шикарный матч в Кубке Англии. «Мидлсбро» прошел в 1/8 финала, в серии пенальти выбив из турнира «Манчестер Юнайтед».
Причем до того «боро» обыграли «Ковентри» (1:0). Отметим словенца Андража Шпорара, как раз принесшего эту викторию.
«Мидлсбро» силен надежными тылами. В 28 матчах команда пропускает меньше гола за игру — 26 мячей.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Куинз Парк Рейнджерс» за 2.62, на ничью за 3.20, а на «Мидлсбро» — за 2.87.
«Куинз Парк Рейнджерс» стремительно мчится в зону прямого повышения в классе.
«Мидлсбро» наверняка
«Куинз Парк Рейнджерс» традиционно успешно играет с «боро». Наши прогноз и ставка — Победа «Куинз Парк Рейнджерс» с коэффициентом 2.62.