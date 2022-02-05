«Аугсбург» сыграет на своем поле с «Унионом» в рамках 21-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 5 февраля, начало — в 17:30 мск. «Аугсбург» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аугсбург»

«Аугсбург» в нынешнем сезоне борется за выживание. Причем сейчас команда занимает 16 место, окопавшись в тройке аутсайдеров.

В минувшем туре команда бездарно уступила. Поражение от «Байера» получилось слишком уж болезненным (5:1).

Коэффициенты матча Аугсбург — Унион 1 2.80 X 3.30 2 2.55 Ставка

Причем «Аугсбург» не выигрывает уже почти два месяца. Да и с атакой у команды проблемы: 20 мячей в 20 матчах.

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С «Унионом» команда традиционно играет довольно успешно. Из пяти последних матчей «Аугсбург» выиграл два раза при одной коллизии.

«Унион»

Берлинский клуб проводит весьма приличный сезон. На данный момент «Унион» занимает 4 место, и вполне резонно претендует на попадание в зону Лиги чемпионов.

Между тем, с реализацией у команды имеются немалые проблемы. В 20 поединках берлинцы забили всего 29 мячей.

В минувшем туре чемпионата «Унион» добыл важнейшие три пункта. На выезде была обыграна менхенгладбахская «Боруссия» (1:2).

«Унион» с начала календарного года несколько прибавил. Об этом свидетельствует трехматчевая победная серия.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Унион» за 2.55, на ничью за 3.30, а на «Аугсбург» — за 2.80.

«Аугсбург» крайне инертно выглядит в атаке .

«Унион» имеет действующую серию из трех побед подряд.

«Унион» заметно прибавил в январском цикле, и надеется закрепиться в зоне Лиги чемпионов. Наши прогноз и ставка — Победа «Униона» с коэффициентом 2.55.