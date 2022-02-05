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    «Унион» продолжит победный ход?

    «Аугсбург» — «Унион». Прогноз, ставка (к. 2.55) на футбол, Бундеслига, 5 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Аугсбург» — «Унион»
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    Рани Хедира
    «Аугсбург» сыграет на своем поле с «Унионом» в рамках 21-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 5 февраля, начало — в 17:30 мск. «Аугсбург» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 05 Февраля 2022 года
    Аугсбург
  • Аугсбург
    •  Аугсбург 17:30 Унион Унион
  • Берлин
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    «Аугсбург»

    «Аугсбург» в нынешнем сезоне борется за выживание. Причем сейчас команда занимает 16 место, окопавшись в тройке аутсайдеров.

    В минувшем туре команда бездарно уступила. Поражение от «Байера» получилось слишком уж болезненным (5:1).

    Коэффициенты матча Аугсбург — Унион

  • 1
  • 2.80
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.55
  • Ставка
    •

    Причем «Аугсбург» не выигрывает уже почти два месяца. Да и с атакой у команды проблемы: 20 мячей в 20 матчах.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    С «Унионом» команда традиционно играет довольно успешно. Из пяти последних матчей «Аугсбург» выиграл два раза при одной коллизии.

    «Унион»

    Берлинский клуб проводит весьма приличный сезон. На данный момент «Унион» занимает 4 место, и вполне резонно претендует на попадание в зону Лиги чемпионов.

    Между тем, с реализацией у команды имеются немалые проблемы. В 20 поединках берлинцы забили всего 29 мячей.

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    • В минувшем туре чемпионата «Унион» добыл важнейшие три пункта. На выезде была обыграна менхенгладбахская «Боруссия» (1:2).

    «Унион» с начала календарного года несколько прибавил. Об этом свидетельствует трехматчевая победная серия.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Унион» за 2.55, на ничью за 3.30, а на «Аугсбург» — за 2.80.

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    «Аугсбург» крайне инертно выглядит в атаке.

    «Унион» имеет действующую серию из трех побед подряд.

    «Унион» заметно прибавил в январском цикле, и надеется закрепиться в зоне Лиги чемпионов. Наши прогноз и ставка — Победа «Униона» с коэффициентом 2.55.

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    «Аугсбург» — «Унион»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 05.02.2022. Прогнозы на футбол. «Унион» продолжит победный ход?
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