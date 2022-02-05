«Аугсбург»
«Аугсбург» в нынешнем сезоне борется за выживание. Причем сейчас команда занимает 16 место, окопавшись в тройке аутсайдеров.
В минувшем туре команда бездарно уступила. Поражение от «Байера» получилось слишком уж болезненным (5:1).
Коэффициенты матча Аугсбург — Унион
Причем «Аугсбург» не выигрывает уже почти два месяца. Да и с атакой у команды проблемы: 20 мячей в 20 матчах.
С «Унионом» команда традиционно играет довольно успешно. Из пяти последних матчей «Аугсбург» выиграл два раза при одной коллизии.
«Унион»
Берлинский клуб проводит весьма приличный сезон. На данный момент «Унион» занимает 4 место, и вполне резонно претендует на попадание в зону Лиги чемпионов.
Между тем, с реализацией у команды имеются немалые проблемы. В 20 поединках берлинцы забили всего 29 мячей.
В минувшем туре чемпионата «Унион» добыл важнейшие три пункта. На выезде была обыграна менхенгладбахская «Боруссия» (1:2).
«Унион» с начала календарного года несколько прибавил. Об этом свидетельствует трехматчевая победная серия.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Унион» за 2.55, на ничью за 3.30, а на «Аугсбург» — за 2.80.
«Аугсбург»
«Унион» имеет действующую серию из трех побед подряд.
«Унион» заметно прибавил в январском цикле, и надеется закрепиться в зоне Лиги чемпионов. Наши прогноз и ставка — Победа «Униона» с коэффициентом 2.55.