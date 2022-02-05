«Арминия» на своём поле сыграет против мёнхенгладбадской «Боруссии» в рамках 21-го тура чемпионата Германии. Матч состоится 5 февраля, начало — 17:30 (мск). «Арминия» — «Боруссия» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арминия»

«Арминия» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Германии набрав 21 очко. От зоны вылета их отделяет всего 2 очка. Команда смогла забить 20 раз, а пропустила в свои ворота — 26.

За последние 10 матчей Бундеслиги «Арминия» 4 раза радовала болельщиков победами, 4 раза довольствовалась ничейными результатами и 2 раза смогла победить.

В чемпионате Германии после поражения от «Герты» (2:0) «Арминия» проводит беспроигрышную серию из 5-ти матчей подряд. Команда смогла обыграть «Бохум», «РБ Лейпциг» и «Айнтрахт Ф» с одинаковым счётом — 0:2.

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Так же было две ничьи с «Фрайбургом» и «Гройтер Фюртом» тоже с одинаковым счётом — 2:2.

«Боруссия М»

«Боруссия М» занимает 12-е место в турнирной таблице Бундеслиги набрав 22 очка и опережает «Арминию» всего на 1 балл. Команда забивала в ворота соперника 26 раз, а в свои пропускала 37 раз.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Боруссия М» 8 раз проиграла своим моперникам, 1 раз смогла одержать победу и 1 раз сыграла вничью.

В чемпионате Германии два тура назад «Боруссия М» смогла всех удивить и на выезде переиграла «Баварию» со счётом 1:2. После этого команда потерпела два поражения от «Байера» и «Униона» с одинаковым счётом 1:2.

В 1/8 финала кубка Германии «Боруссия М» так же потерпела поражение и вылетела. Встречалась команда с «Ганновером», матч закончился со счётом 3:0.

Прогноз и ставка

На победу «Арминии» в этом матче можно поставить за 3.44, ничью букмекеры предлагают взять за 3.58, а победу «Боруссии М» — за 2.18.

Прогноз — «Арминия» в последнее время показывает хорошие игры в чемпионате, а «Боруссия М», наоборот провалила две крайние встречи. Но стоит заметить, что «Боруссия М» проводила матчи с грандами, а вот в предстоящей встрече у них будет отличная возможность реабилитироваться и как минимум не проиграть.

Ставка — «Боруссия М» не проиграет и тотал матча больше 2.5 за 2.60.