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    «Боруссия М» не проиграет. Голы будут

    «Арминия» — «Боруссия» М. Прогноз, ставка (к. 2.60) на футбол, чемпионат Германии, 5 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Арминия» — «Боруссия» М
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    Нико Эльведи
    «Арминия» на своём поле сыграет против мёнхенгладбадской «Боруссии» в рамках 21-го тура чемпионата Германии. Матч состоится 5 февраля, начало — 17:30 (мск). «Арминия» — «Боруссия» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 05 Февраля 2022 года
    Арминия
  • Билефельд
    •  Арминия 17:30 Боруссия М Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
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    «Арминия»

    «Арминия» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Германии набрав 21 очко. От зоны вылета их отделяет всего 2 очка. Команда смогла забить 20 раз, а пропустила в свои ворота — 26.

    За последние 10 матчей Бундеслиги «Арминия» 4 раза радовала болельщиков победами, 4 раза довольствовалась ничейными результатами и 2 раза смогла победить.

    В чемпионате Германии после поражения от «Герты» (2:0) «Арминия» проводит беспроигрышную серию из 5-ти матчей подряд. Команда смогла обыграть «Бохум», «РБ Лейпциг» и «Айнтрахт Ф» с одинаковым счётом — 0:2.

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    Так же было две ничьи с «Фрайбургом» и «Гройтер Фюртом» тоже с одинаковым счётом — 2:2.

    «Боруссия М»

    «Боруссия М» занимает 12-е место в турнирной таблице Бундеслиги набрав 22 очка и опережает «Арминию» всего на 1 балл. Команда забивала в ворота соперника 26 раз, а в свои пропускала 37 раз.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Боруссия М» 8 раз проиграла своим моперникам, 1 раз смогла одержать победу и 1 раз сыграла вничью.

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    • В чемпионате Германии два тура назад «Боруссия М» смогла всех удивить и на выезде переиграла «Баварию» со счётом 1:2. После этого команда потерпела два поражения от «Байера» и «Униона» с одинаковым счётом 1:2.

    В 1/8 финала кубка Германии «Боруссия М» так же потерпела поражение и вылетела. Встречалась команда с «Ганновером», матч закончился со счётом 3:0.

    Прогноз и ставка

    На победу «Арминии» в этом матче можно поставить за 3.44, ничью букмекеры предлагают взять за 3.58, а победу «Боруссии М» — за 2.18.

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    Прогноз — «Арминия» в последнее время показывает хорошие игры в чемпионате, а «Боруссия М», наоборот провалила две крайние встречи. Но стоит заметить, что «Боруссия М» проводила матчи с грандами, а вот в предстоящей встрече у них будет отличная возможность реабилитироваться и как минимум не проиграть.

    Ставка — «Боруссия М» не проиграет и тотал матча больше 2.5 за 2.60.

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    «Арминия» — «Боруссия» М: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 05.02.2022. Прогнозы на футбол. «Боруссия М» не проиграет. Голы будут
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