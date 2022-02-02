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    Уверенный проход «Валенсии»

    «Валенсия» — «Кадис». Прогноз, ставка (к. 2.33) на футбол, Кубок Испании, 2 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Валенсия» — «Кадис»
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    Хосе Луис Гайя
    «Валенсия» на своём поле сыграет против «Кадиса» в рамках 1/4 финала Кубка Испании. Матч состоится 2 февраля, начало — 23:00 (мск). «Валенсия» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 02 Февраля 2022 года
    Валенсия
  • Валенсия
    •  Валенсия 23:00 Кадис Кадис
  • Испания. Кубок Дель Рей
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    «Валенсия»

    «Валенсия» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Испании набрав 29 очков за 22 тура. Команда забила 35 мячей в ворота соперников, а пропустила 36 за этот сезон.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Валенсия» 6 раз радовала болельщиков победами, 3 раза терпела поражения от соперников и 1 раз сыграла вничью.

    Коэффициенты матча Валенсия — Кадис

  • 1
  • 1.75
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 4.65
  • Ставка
    •

    В чемпионате Испании после выездной победы над «Леванте» (3:4) «Валенсия» потерпела три поражения от «Эспаньола» (1:2), «Реал Мадрида» (4:1) и «Атлетико» (3:2). Так же был домашний поединок с «Севильей» где команды разошлись миром и закончили поединок со счётом 1:1.

    Все прогнозы на футбол

    В 1/8 Кубка Испании «Валенсия» встречалась с «Балеаресом» и минимально обыграла их забив один единственный гол на первой минуте матча — 0:1.

    «Кадис»

    «Кадис» находится в зоне вылета занимая 18-е место турнирной таблицы чемпионата Испании набрав 18 очков. Команда смогла забить 19 голов, а в свои ворота пропустила 36.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Кадис» 3 раза терпел поражения от своих соперников, 3 раза сыграв вничью и 4 раза смог одержать победу.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В чемпионате Испании два тура назад «Кадис» встречался с «Осасуной» и проиграл со счётом 2:0. После этого была ничья в матче с «Эспаньолом» (2:2), а в последнем туре «Кадис» на выезде смог обыграть «Леванте» со счётом 0:2.

    В 1/8 Кубка Испании «Кадис» встречался со «Спортингом Хихоном» и смог одержать победу только в серии пенальти.

    Прогноз и ставка

    На победу «Валенсии» в этом матче можно поставить за 1.73, ничью букмекеры предлагают взять за 3.75, а победу «Кадиса» — за 4.80.

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    Прогноз — «Валенсия» является фаворитом этого матча. Пусть последние игры в Примере у команды не задались, стоит не забывать, что встречались они исключительно с одними грандами чемпионата Испании. Поэтому такой соперник как «Кадис» будет для «Валенсии» лёгкой задачей и команда уверенно пройдет дальше.

    Ставка - Победа «Валенсии» с форой (-1) за 2.33.

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    «Валенсия» — «Кадис»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 02.02.2022. Прогнозы на футбол. Уверенный проход «Валенсии»
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