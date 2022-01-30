«Кардифф Сити»
«Кардифф Сити» занимает 20-е место в таблице Чемпионшипа после 26-ти сыгранных матчей, в которых набрал 23 очка.
В начале месяца валлийский клуб обыграл на своем поел «Престон Норт Энд» и вышел в следующий раунд Кубка Англии. Это, безусловно, серьезный успех.
Коэффициенты матча Кардифф Сити — Ноттингем Форест
В чемпионате дела пока складываются не так удачно. После ничьей с «Вест Бромвичем» были поражения от «Блэкберна» и «Бристоль Сити».
Безвыигрышная серия «Кардиффа» в Чемпионшипе составляет уже шесть матчей (четыре поражения и две ничьи).
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«Ноттингем Форест»
«Ноттингем Форест» тем временем находится на седьмой строчке, набрав в 28-ми матчах 43 очка.
Одним из главных достижений «Ноттингем Форест» в этом месяце стала домашняя победа над «Арсеналом» (1:0) в Кубке Англии.
После этого команда Стива Купера на кураже одержала три победы в Чемпионшипе — над «Миллуоллом», «Дерби Каунти» и «Барнсли».
«Ноттингем Форест»
Прогноз и ставка
На «Кардифф Сити» в этом матче можно поставить за 2.86, ничью букмекеры предлагают за 3.34, а победу «Ноттингем Форест» — за 2.57.
«Ноттингем» и так довольно неплохо играл, но победа над «Арсеналом», похоже, помогла команде еще сильнее поверить в свои силы.
«Кардифф» же явно испытывает психологические проблемы, особенно в домашних матчах.
В общем, очень вероятно, гости продлят победную серию.
Ставка — победа «Ноттингем Форест» за 2.57.