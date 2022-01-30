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    Сможет ли «Ноттингем Форест» продлить победную серию?

    «Кардифф Сити» — «Ноттингем Форест». Прогноз (к. 2.57) и ставки на Чемпионшип 30 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кардифф Сити» — «Ноттингем Форест»
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    «Ноттингем Форест» потерпел лишь одно поражение в десяти предыдущих матчах
    «Кардифф Сити» сыграет на своем поле против «Ноттингем Форест» в рамках 29-го тура Чемпионшипа. Матч пройдет 30 января, начало — в 19:00 мск. «Кардифф Сити» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 30 Января 2022 года
    Кардифф Сити
  • Англия. Кубок ФА
    •  Кардифф Сити 19:00 Ноттингем Форест Ноттингем Форест
  • Англия. Чемпионшип
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    «Кардифф Сити»

    «Кардифф Сити» занимает 20-е место в таблице Чемпионшипа после 26-ти сыгранных матчей, в которых набрал 23 очка.

    В начале месяца валлийский клуб обыграл на своем поел «Престон Норт Энд» и вышел в следующий раунд Кубка Англии. Это, безусловно, серьезный успех.

    Коэффициенты матча Кардифф Сити — Ноттингем Форест

  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.55
  • Ставка
    •

    В чемпионате дела пока складываются не так удачно. После ничьей с «Вест Бромвичем» были поражения от «Блэкберна» и «Бристоль Сити».

    Безвыигрышная серия «Кардиффа» в Чемпионшипе составляет уже шесть матчей (четыре поражения и две ничьи).

    И самый главный факт: «Кардифф» потерпел девять поражений в десяти предыдущих матчах на своем поле.

    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» тем временем находится на седьмой строчке, набрав в 28-ми матчах 43 очка.

    Одним из главных достижений «Ноттингем Форест» в этом месяце стала домашняя победа над «Арсеналом» (1:0) в Кубке Англии.

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    После этого команда Стива Купера на кураже одержала три победы в Чемпионшипе — над «Миллуоллом», «Дерби Каунти» и «Барнсли».

    «Ноттингем Форест» потерпел лишь одно поражение в десяти предыдущих матчах чемпионата.

    Прогноз и ставка

    На «Кардифф Сити» в этом матче можно поставить за 2.86, ничью букмекеры предлагают за 3.34, а победу «Ноттингем Форест» — за 2.57.

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    «Ноттингем» и так довольно неплохо играл, но победа над «Арсеналом», похоже, помогла команде еще сильнее поверить в свои силы.

    «Кардифф» же явно испытывает психологические проблемы, особенно в домашних матчах.
    В общем, очень вероятно, гости продлят победную серию.

    Ставка — победа «Ноттингем Форест» за 2.57.

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    «Кардифф Сити» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка (2.57), статистика, коэффициенты матча 30.01.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Ноттингем Форест» продлить победную серию?
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