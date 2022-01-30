«Кардифф Сити» сыграет на своем поле против «Ноттингем Форест» в рамках 29-го тура Чемпионшипа. Матч пройдет 30 января, начало — в 19:00 мск. «Кардифф Сити» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кардифф Сити»

«Кардифф Сити» занимает 20-е место в таблице Чемпионшипа после 26-ти сыгранных матчей, в которых набрал 23 очка.

В начале месяца валлийский клуб обыграл на своем поел «Престон Норт Энд» и вышел в следующий раунд Кубка Англии. Это, безусловно, серьезный успех.

Коэффициенты матча Кардифф Сити — Ноттингем Форест 1 2.85 X 3.20 2 2.55 Ставка

В чемпионате дела пока складываются не так удачно. После ничьей с «Вест Бромвичем» были поражения от «Блэкберна» и «Бристоль Сити».

Безвыигрышная серия «Кардиффа» в Чемпионшипе составляет уже шесть матчей (четыре поражения и две ничьи).

И самый главный факт : «Кардифф» потерпел девять поражений в десяти предыдущих матчах на своем поле.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» тем временем находится на седьмой строчке, набрав в 28-ми матчах 43 очка.

Одним из главных достижений «Ноттингем Форест» в этом месяце стала домашняя победа над «Арсеналом» (1:0) в Кубке Англии.

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После этого команда Стива Купера на кураже одержала три победы в Чемпионшипе — над «Миллуоллом», «Дерби Каунти» и «Барнсли».

«Ноттингем Форест» потерпел лишь одно поражение в десяти предыдущих матчах чемпионата.

Прогноз и ставка

На «Кардифф Сити» в этом матче можно поставить за 2.86, ничью букмекеры предлагают за 3.34, а победу «Ноттингем Форест» — за 2.57.

«Ноттингем» и так довольно неплохо играл, но победа над «Арсеналом», похоже, помогла команде еще сильнее поверить в свои силы.

«Кардифф» же явно испытывает психологические проблемы, особенно в домашних матчах.

В общем, очень вероятно, гости продлят победную серию.

Ставка — победа «Ноттингем Форест» за 2.57.