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    Сможет ли «Брага» обыграть «Морейренсе» с сухим счетом?

    «Брага» — «Морейренсе». Прогноз, ставки (к. 3.32) на футбол, чемпионат Португалии, 30 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Брага» — «Морейренсе»
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    «Брага» потерпела лишь два поражения в десяти домашних матчах
    «Брага» сыграет на своем поле против «Морейренсе» в рамках 20-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 30 января, начало — в 21:00 мск. «Брага» — «Морейренсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 30 Января 2022 года
    Брага
  • Брага
    •  Брага 21:00 Морейренсе Морейренсе
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    «Брага»

    «Брага» занимает четвертое место в турнирной таблице после 19-ти сыгранных матчей, в которых набрала 35 очков.

    Как обычно, «Брага» идет сразу вслед за «Порту», «Спортингом» и «Бенфикой». В этом плане у нее поразительная стабильность.

    Коэффициенты матча Брага — Морейренсе

  • 1
  • 1.42
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 7.70
  • Ставка
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    В недавнем матче «Брага» выиграла на выезде у «Спортинга» (2:1), но перед этим были ничья с «Фамаликаном» и домашнее поражение от «Маритиму».

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    «Брага» потерпела лишь два поражения в десяти домашних матчах чемпионата Португалии.

    «Морейренсе»

    «Морейренсе» тем временем находится на 15-й строчке, набрав в 19-ти матчах всего лишь 16 очков. Отрыв от последнего места составляет четыре очка.

    Несмотря на сложное турнирное положение, январь пока нельзя назвать неудачным для «Морейренсе».

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    • Ранее в этом месяце команда Са Пинту одержала победу над «Визелой» и сыграла на выезде вничью с «Бенфикой» (1:1), что равносильно победе.

    «Морейренсе» одержал только одну победу в десяти гостевых матчах.

    Прогноз и ставка

    На «Брагу» в этом матче можно поставить за 1.44, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу «Морейренсе» — за 7.30.

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    Возможно, гости огрызнутся, но «Брага», скорее всего, выиграет.

    Ставка — победа «Браги» + обе команды забьют за 3.32.

    В первом круге «Брага» выиграла у «Морейренсе» со счетом 3:2.

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    «Брага» — «Морейренсе»: прогноз, ставка (3.32), статистика, коэффициенты матча 30.01.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Брага» обыграть «Морейренсе» с сухим счетом?
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