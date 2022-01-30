«Брага» сыграет на своем поле против «Морейренсе» в рамках 20-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 30 января, начало — в 21:00 мск. «Брага» — «Морейренсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брага»

«Брага» занимает четвертое место в турнирной таблице после 19-ти сыгранных матчей, в которых набрала 35 очков.

Как обычно, «Брага» идет сразу вслед за «Порту», «Спортингом» и «Бенфикой». В этом плане у нее поразительная стабильность.

Коэффициенты матча Брага — Морейренсе 1 1.42 X 4.60 2 7.70 Ставка

В недавнем матче «Брага» выиграла на выезде у «Спортинга» (2:1), но перед этим были ничья с «Фамаликаном» и домашнее поражение от «Маритиму».

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«Брага» потерпела лишь два поражения в десяти домашних матчах чемпионата Португалии.

«Морейренсе»

«Морейренсе» тем временем находится на 15-й строчке, набрав в 19-ти матчах всего лишь 16 очков. Отрыв от последнего места составляет четыре очка.

Несмотря на сложное турнирное положение, январь пока нельзя назвать неудачным для «Морейренсе».

Ранее в этом месяце команда Са Пинту одержала победу над «Визелой» и сыграла на выезде вничью с «Бенфикой» (1:1), что равносильно победе.

«Морейренсе» одержал только одну победу в десяти гостевых матчах.

Прогноз и ставка

На «Брагу» в этом матче можно поставить за 1.44, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу «Морейренсе» — за 7.30.

Возможно, гости огрызнутся, но «Брага», скорее всего, выиграет.

Ставка — победа «Браги» + обе команды забьют за 3.32.

В первом круге «Брага» выиграла у «Морейренсе» со счетом 3:2.