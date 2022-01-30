«Брага»
«Брага» занимает четвертое место в турнирной таблице после 19-ти сыгранных матчей, в которых набрала 35 очков.
Как обычно, «Брага» идет сразу вслед за «Порту», «Спортингом» и «Бенфикой». В этом плане у нее поразительная стабильность.
Коэффициенты матча Брага — Морейренсе
В недавнем матче «Брага» выиграла на выезде у «Спортинга» (2:1), но перед этим были ничья с «Фамаликаном» и домашнее поражение от «Маритиму».
«Брага»
«Морейренсе»
«Морейренсе» тем временем находится на 15-й строчке, набрав в 19-ти матчах всего лишь 16 очков. Отрыв от последнего места составляет четыре очка.
Несмотря на сложное турнирное положение, январь пока нельзя назвать неудачным для «Морейренсе».
Ранее в этом месяце команда Са Пинту одержала победу над «Визелой» и сыграла на выезде вничью с «Бенфикой» (1:1), что равносильно победе.
«Морейренсе»
Прогноз и ставка
На «Брагу» в этом матче можно поставить за 1.44, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу «Морейренсе» — за 7.30.
Возможно, гости огрызнутся, но «Брага», скорее всего, выиграет.
Ставка — победа «Браги» + обе команды забьют за 3.32.
В первом круге «Брага» выиграла у «Морейренсе» со счетом 3:2.