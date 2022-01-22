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    «Майнц» явно окажется сильнее

    «Гройтер Фюрт» — «Майнц». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, чемпионат Германии, 22 января 2022 года

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    Мусса Ниакате
    «Гройтер Фюрт» на своём поле сыграет против «Майнца» в рамках 20-го тура чемпионата Германии. Матч состоится 22 января, начало — 17:30 (мск). «Гройтер Фюрт» — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 22 Января 2022 года

    «Гройтер Фюрт»

    «Гройтер Фюрт» является худшей командой Бундеслиги и уже сейчас большинство экспертов уверены, что клуб покинет элитный дивизион после этого сезона. Команда набрала всего семь очков и не может навязать борьбу более сильным соперниками. Отрыв от 15 места, которое дает право остаться в Бундеслиге, составляет 12 очков.

    Правда последние три тура подряд «Гройтер Фюрт» не проигрывал. Все встречи завершились ничейным результатами — «Аугсбург» (0:0), «Штутгарт» (0:0) и «Арминия» (2:2). Но стоит заметить, что это были поединки с такими же слабыми командами как и «Гройтен».

    Коэффициенты матча Гройтер Фюрт — Майнц

  • 1
  • 4.40
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 1.85
  • Ставка
    •

    В этом матче на поле не выйдут Юстин Хогма, Мариус Функ, Джессик Нганкам и Робин Кер.

    «Майнц»

    «Майнц» находится на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии набрав 27 очков, а это всего на 1 очко меньше от расположившихся выше «Кёльна», «Айнтрахта» и «Лейпцига», поэтому «Майнц» ещё легко может побороться за зону еврокубков.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Майнц» 2 раза довольствовался ничейным результатам, 5 раз терпел поражения от соперников и 3 раза радовал болельщиков победами.

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  • Вчера

    • Футболисты «Майнца» дважды за неделю сыграли с «Бохумом». Во встрече чемпионата Германии «карнавальщики» выиграли дома (1:0), а в розыгрыше Кубка Германии «Бохум» взял реванш на своем поле (3:1). А ранее в выездном матче «Майнц» крупно проиграл «РБ Лейпцигу» (1:4).

    Команде не смогут помочь Никлас Тауэр, Адам Салаи, Доминик Кор и Маркус Ингвартсен.

    Прогноз и ставка

    На победу «Гройтер Фюрт» в этом матче можно поставить за 4.85, ничью букмекеры предлагают взять за 3.64, а победу «Майнца» — за 1.90.

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    Прогноз — «Гройтер Фюрт» — команда, которая явно вылетит из Бундеслиги. «Майнц» — команда, которая ещё борется за зону еврокубков. Фаворит очевиден, «Майнцу» очень нужны эти 3 очка, которые он и заберёт.

    Ставка — Победа «Майнца» за 1.90.

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    «Гройтер Фюрт» — «Майнц»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 22.01.2022. Прогнозы на футбол. «Майнц» явно окажется сильнее
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