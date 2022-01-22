«Гройтер Фюрт» на своём поле сыграет против «Майнца» в рамках 20-го тура чемпионата Германии. Матч состоится 22 января, начало — 17:30 (мск). «Гройтер Фюрт» — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гройтер Фюрт»

«Гройтер Фюрт» является худшей командой Бундеслиги и уже сейчас большинство экспертов уверены, что клуб покинет элитный дивизион после этого сезона. Команда набрала всего семь очков и не может навязать борьбу более сильным соперниками. Отрыв от 15 места, которое дает право остаться в Бундеслиге, составляет 12 очков.

Правда последние три тура подряд «Гройтер Фюрт» не проигрывал. Все встречи завершились ничейным результатами — «Аугсбург» (0:0), «Штутгарт» (0:0) и «Арминия» (2:2). Но стоит заметить, что это были поединки с такими же слабыми командами как и «Гройтен».

Коэффициенты матча Гройтер Фюрт — Майнц 1 4.40 X 3.50 2 1.85 Ставка

В этом матче на поле не выйдут Юстин Хогма, Мариус Функ, Джессик Нганкам и Робин Кер.

«Майнц»

«Майнц» находится на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии набрав 27 очков, а это всего на 1 очко меньше от расположившихся выше «Кёльна», «Айнтрахта» и «Лейпцига», поэтому «Майнц» ещё легко может побороться за зону еврокубков.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Майнц» 2 раза довольствовался ничейным результатам, 5 раз терпел поражения от соперников и 3 раза радовал болельщиков победами.

Футболисты «Майнца» дважды за неделю сыграли с «Бохумом». Во встрече чемпионата Германии «карнавальщики» выиграли дома (1:0), а в розыгрыше Кубка Германии «Бохум» взял реванш на своем поле (3:1). А ранее в выездном матче «Майнц» крупно проиграл «РБ Лейпцигу» (1:4).

Команде не смогут помочь Никлас Тауэр, Адам Салаи, Доминик Кор и Маркус Ингвартсен.

Прогноз и ставка

На победу «Гройтер Фюрт» в этом матче можно поставить за 4.85, ничью букмекеры предлагают взять за 3.64, а победу «Майнца» — за 1.90.

Прогноз — «Гройтер Фюрт» — команда, которая явно вылетит из Бундеслиги. «Майнц» — команда, которая ещё борется за зону еврокубков. Фаворит очевиден, «Майнцу» очень нужны эти 3 очка, которые он и заберёт.

Ставка — Победа «Майнца» за 1.90.