«Фрайбург» на своём поле сыграет против «Штутгарта» в рамках 20-го тура чемпионата Германии. Матч состоится 22 января, начало — 17:30 (мск). «Фрайбург» — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фрайбург»

«Фрайбург» в этом сезоне показывает хорошую игру и благодаря этому занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Германии набрав 30 очков, а это всего на 1 очко меньше от впередиидущих «Униона» и «Хоффенхайма».

За последние 10 игр во всех турнирах «Фрайбург» 4 раза радовал болельщиков победами, 4 раза терпел поражения и 2 раза расходился ничьей со своими соперниками.

Коэффициенты матча Фрайбург — Штутгарт 1 1.95 X 3.40 2 4.05 Ставка

В Бундеслиге прошлый тур для «Фрайбурга» был разочарованием так как на выезде они проиграли дортмундской «Боруссии» со счётом 5:1. За тур до этого на домашнем стадионе «Фрайбург» принимал «Арминию» и команды разошлись со счётом 2:2. А в матче с «Байером» была победа — 2:1.

В этом матче из-за травмы на поле не выйдет Нико Шлоттербек.

«Штутгарт»

У «Штутгарта» дела намного хуже, команда является главным претендентом на вылет из Бундеслиги занимая 17-е место в турнирной таблице и набрав всего 18 очков за 19 туров чемпионата.

«Штутгарт» за последние 10 матчей в чемпионате Германии лишь 2 раза смог одержать победу, 2 раза расходился миром с оппонентами и 6 раз без шансов проигрывал.

После выездной победы над «Вольсбургом» в 15-м туре чемпионата Германии со счётом 0:2 «Штутгарт» проводит безвыигрышную серию из 4-х матчей. Сначала было разгромное поражение от «Баварии» (0:5), после поражения от «Кёльна» (1:0). Во встрече с «Гройтер Фюрт» команды разошлись ничьей со счётом 0:0. «Штутгарт» так же уступил «Лейпцигу» со счётом 0:2.

Команде не смогут помочь Силас Катомпа Мвумпа, Омар Мармош, Мохамед Санко, Эрик Томми и

Вахид Фагир.

Прогноз и ставка

На победу «Фрайбурга» в этом матче можно поставить за 2.05, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Штутгарта» — за 4.10.

Прогноз — Хотя «Фрайбург» и показывал неубедительные результаты в последних турах не стоит забывать о том, что встречи этой команды проходили с клубами из ТОП-5 чемпионата Германии. Поэтому в этом поединке с «Штутгартом» они смогут легко реабилитироваться и забрать свои 3 очка.

Ставка — Победа «Фрайбурга» за 2.05.