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    «Фрайбург» заберёт свои 3 очка

    «Фрайбург» — «Штутгарт». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, чемпионат Германии, 22 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Фрайбург» — «Штутгарт»
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    Нико Шлоттербек
    «Фрайбург» на своём поле сыграет против «Штутгарта» в рамках 20-го тура чемпионата Германии. Матч состоится 22 января, начало — 17:30 (мск). «Фрайбург» — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 22 Января 2022 года
    Фрайбург
  • Фрайбург
    •  Фрайбург 17:30 Штутгарт Штутгарт
  • Штутгарт
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    «Фрайбург»

    «Фрайбург» в этом сезоне показывает хорошую игру и благодаря этому занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Германии набрав 30 очков, а это всего на 1 очко меньше от впередиидущих «Униона» и «Хоффенхайма».

    За последние 10 игр во всех турнирах «Фрайбург» 4 раза радовал болельщиков победами, 4 раза терпел поражения и 2 раза расходился ничьей со своими соперниками.

    Коэффициенты матча Фрайбург — Штутгарт

  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 4.05
  • Ставка
    •

    В Бундеслиге прошлый тур для «Фрайбурга» был разочарованием так как на выезде они проиграли дортмундской «Боруссии» со счётом 5:1. За тур до этого на домашнем стадионе «Фрайбург» принимал «Арминию» и команды разошлись со счётом 2:2. А в матче с «Байером» была победа — 2:1.

    В этом матче из-за травмы на поле не выйдет Нико Шлоттербек.

    «Штутгарт»

    У «Штутгарта» дела намного хуже, команда является главным претендентом на вылет из Бундеслиги занимая 17-е место в турнирной таблице и набрав всего 18 очков за 19 туров чемпионата.

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    • «Штутгарт» за последние 10 матчей в чемпионате Германии лишь 2 раза смог одержать победу, 2 раза расходился миром с оппонентами и 6 раз без шансов проигрывал.

    После выездной победы над «Вольсбургом» в 15-м туре чемпионата Германии со счётом 0:2 «Штутгарт» проводит безвыигрышную серию из 4-х матчей. Сначала было разгромное поражение от «Баварии» (0:5), после поражения от «Кёльна» (1:0). Во встрече с «Гройтер Фюрт» команды разошлись ничьей со счётом 0:0. «Штутгарт» так же уступил «Лейпцигу» со счётом 0:2.

    Команде не смогут помочь Силас Катомпа Мвумпа, Омар Мармош, Мохамед Санко, Эрик Томми и
    Вахид Фагир.

    Прогноз и ставка

    На победу «Фрайбурга» в этом матче можно поставить за 2.05, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Штутгарта» — за 4.10.

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    Прогноз — Хотя «Фрайбург» и показывал неубедительные результаты в последних турах не стоит забывать о том, что встречи этой команды проходили с клубами из ТОП-5 чемпионата Германии. Поэтому в этом поединке с «Штутгартом» они смогут легко реабилитироваться и забрать свои 3 очка.

    Ставка — Победа «Фрайбурга» за 2.05.

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    «Фрайбург» — «Штутгарт»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 22.01.2022. Прогнозы на футбол. «Фрайбург» заберёт свои 3 очка
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