19 января на «Месталье» состоится матч 21 тура Примеры между «Валенсией» и «Севильей». Начало в 23:30 мск. «Валенсия» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Валенсия»

После двух поражений подряд «Валенсия» опустилась на 10 место в турнирной таблице Примеры. У нее 28 очков на счету и уже 6 неудач в этом сезоне.

31 декабря «бэтмены» уступили дома «Эспаньолу» со счетом 1:2. После этого они отправились в Мадрид, где с крупным счетом 1:4 проиграли «Реалу».

Коэффициенты матча Валенсия — Севилья 1 3.30 X 3.20 2 2.30 Ставка

Таким образом, уже 3 матча подряд в Примере хозяева пропускают не менее двух мячей. 20 декабря «Валенсия» победила «Леванте», но нахваталась 3 мяча (4:3).

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Не сыграют Карлос Солер (травма), Яспер Силлессен (ковид), Элдер Кошта (травма) и Макси Гомес (ковид). Денис Черышев под вопросом.

«Севилья»

Гости идут вслед за «Реалом», отставая на 5 очков (44). При этом у них есть игра в запасе и разрыв может сократиться. К матчу с «Валенсией» «Севилья» подходит в хорошей форме, имея 13 очков в пяти последних турах. Это лучший результат.

Солидности добавляет тот факт, что в последних матчах «андалусийцы» встречались с непростыми соперниками. Они обыгрывали «Атлетик» (1:0) и «Атлетико» (2:1), а также играли вничью с «Барселоной» (1:1).

С начала января «Севилья» обыграла «Кадис» (1:0) и «Хетафе» (1:0). Отметим, что 16 января севильцы вылетели из Кубка Испании, проиграв на выезде «Бетису» 1:2.

Не сыграют Яссин Боно (в сборной), Мунир Эль-Хаддади (в сборной), Юссеф Эн-Несири (в сборной), Эрик Ламела (травма), Хесус Навас (травма) и Сусо (травма).

Прогноз и ставка

Котировки на матч высокие, но говорят они в пользу «Севильи» — 3.20 на хозяев и 2.45 на гостей. Ничью букмекеры выставили с котировкой 3.15.

Последнее поражение «Севилья» потерпела от «Реала». Это было в конце ноября. После этого она убрала со своего пути немало хороших соперников. Среди вышеперечисленных был также «Вильярреал». «Валенсия» сейчас не тот коллектив, который может серьезно угрожать топовым оппонентам.

Считаем, что сейчас «Севилья» вполне способна добыть 3 очка на «Месталье» и ставка на ее победу с форой 0 является хорошим вариантом с подстраховкой.

Также ждем от матча голов. «Валенсия» много пропускала и тотал в 2 гола вполне может быть преодолен.