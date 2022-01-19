«Монпелье» будет принимать «Труа» в рамках 21 тура французской Лиги 1. Матч пройдет 19 января на стадионе «Моссон». Начало — в 21:00 мск. «Монпелье» — «Труа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монпелье»

«Монпелье» недавно прервал свою серию из шести побед подряд (пять из них в Лиге 1 и одна — в Кубке Франции).

Если 2 января «Монпелье» удалось минимально обыграть «Страсбур» в Кубке (1:0), то 16 января в чемпионате выездная для «Монпелье» игра завершилась поражением со счетом 1:3.

Коэффициенты матча Монпелье — Труа 1 1.75 X 4.00 2 4.30 Ставка

В чемпионате Франции «Монпелье» располагается на восьмой позиции. У команды в активе 31 очко в 20 турах, от еврокубковой зоны ее отделяют всего 3 очка. Забито 34 гола, а пропущено 27.

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«Монпелье» — одна из самых бескомпромиссных команд чемпионата — всего четыре матча с ее участием завершились вничью.

«Труа»

«Труа» не может выиграть в пяти матчах подряд — эта серия включает в себя и вылет из Кубка Франции от «Нанси» (1:1 и 2:4 по пенальти).

В двух последних матчах французской Лиги 1 «Труа» сыграл вничью с «Брестом» (1:1), а также проиграл «Лиону» (0:1).

В турнирной таблице «Труа» идет над зоной вылета — на 17-й позиции. В 20 матчах команда смогла набрать 17 очков. Столько же сразу у двух команд, идущих ниже.

«Труа» забивает меньше всех в Лиге 1 — всего 15 мячей. При этом пропущено у команды 31 гол.

Прогноз и ставка

На победу «Монпелье» дается коэффициент 1,81, на ничью — 4,06, а на успех «Труа» — 4,58.

В первом круге встреча этих команд завершилась вничью — 1:1. На домашней арене «Монпелье» должен взять свое.

Прогноз и ставка на матч — хозяева победят с коэффициентом 1,81.