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    «Монпелье» обыграет одного из аутсайдеров

    «Монпелье» — «Труа». Прогноз, ставка (к. 1.81) на футбол, чемпионат Франции, 19 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Монпелье» — «Труа»
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    Тежи Саванье
    «Монпелье» будет принимать «Труа» в рамках 21 тура французской Лиги 1. Матч пройдет 19 января на стадионе «Моссон». Начало — в 21:00 мск. «Монпелье» — «Труа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 19 Января 2022 года
    Монпелье
  • Франция. Лига 1
    •  Монпелье 21:00 Труа Труа
  • Франция. Лига 1
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    «Монпелье»

    «Монпелье» недавно прервал свою серию из шести побед подряд (пять из них в Лиге 1 и одна — в Кубке Франции).

    Если 2 января «Монпелье» удалось минимально обыграть «Страсбур» в Кубке (1:0), то 16 января в чемпионате выездная для «Монпелье» игра завершилась поражением со счетом 1:3.

    Коэффициенты матча Монпелье — Труа

  • 1
  • 1.75
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 4.30
  • Ставка
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    В чемпионате Франции «Монпелье» располагается на восьмой позиции. У команды в активе 31 очко в 20 турах, от еврокубковой зоны ее отделяют всего 3 очка. Забито 34 гола, а пропущено 27.

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    «Монпелье» — одна из самых бескомпромиссных команд чемпионата — всего четыре матча с ее участием завершились вничью.

    «Труа»

    «Труа» не может выиграть в пяти матчах подряд — эта серия включает в себя и вылет из Кубка Франции от «Нанси» (1:1 и 2:4 по пенальти).

    В двух последних матчах французской Лиги 1 «Труа» сыграл вничью с «Брестом» (1:1), а также проиграл «Лиону» (0:1).

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    • В турнирной таблице «Труа» идет над зоной вылета — на 17-й позиции. В 20 матчах команда смогла набрать 17 очков. Столько же сразу у двух команд, идущих ниже.

    «Труа» забивает меньше всех в Лиге 1 — всего 15 мячей. При этом пропущено у команды 31 гол.

    Прогноз и ставка

    На победу «Монпелье» дается коэффициент 1,81, на ничью — 4,06, а на успех «Труа» — 4,58.

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    В первом круге встреча этих команд завершилась вничью — 1:1. На домашней арене «Монпелье» должен взять свое.

    Прогноз и ставка на матч — хозяева победят с коэффициентом 1,81.

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    «Монпелье» — «Труа»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 19.01.2022. Прогнозы на футбол. «Монпелье» обыграет одного из аутсайдеров
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