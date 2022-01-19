«Монпелье»
«Монпелье» недавно прервал свою серию из шести побед подряд (пять из них в Лиге 1 и одна — в Кубке Франции).
Если 2 января «Монпелье» удалось минимально обыграть «Страсбур» в Кубке (1:0), то 16 января в чемпионате выездная для «Монпелье» игра завершилась поражением со счетом 1:3.
Коэффициенты матча Монпелье — Труа
В чемпионате Франции «Монпелье» располагается на восьмой позиции. У команды в активе 31 очко в 20 турах, от еврокубковой зоны ее отделяют всего 3 очка. Забито 34 гола, а пропущено 27.
«Монпелье» — одна из самых бескомпромиссных команд чемпионата — всего четыре матча с ее участием завершились вничью.
«Труа»
«Труа» не может выиграть в пяти матчах подряд — эта серия включает в себя и вылет из Кубка Франции от «Нанси» (1:1 и 2:4 по пенальти).
В двух последних матчах французской Лиги 1 «Труа» сыграл вничью с «Брестом» (1:1), а также проиграл «Лиону» (0:1).
В турнирной таблице «Труа» идет над зоной вылета — на 17-й позиции. В 20 матчах команда смогла набрать 17 очков. Столько же сразу у двух команд, идущих ниже.
«Труа» забивает меньше всех в Лиге 1 — всего 15 мячей. При этом пропущено у команды 31 гол.
Прогноз и ставка
На победу «Монпелье» дается коэффициент 1,81, на ничью — 4,06, а на успех «Труа» — 4,58.
В первом круге встреча этих команд завершилась вничью — 1:1. На домашней арене «Монпелье» должен взять свое.
Прогноз и ставка на матч — хозяева победят с коэффициентом 1,81.