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    Уверенная виктория «Генка»?

    «Генк» — «Мехелен». Прогноз, ставка (к. 2.91) на футбол, Жюпилер Лига, 19 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Генк» — «Мехелен»
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    Тео Бонгонда
    «Генк» сыграет на своем поле со «Мехеленом» в рамках 19-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 19 января, начало — в 22:45 мск. «Генк» — «Мехелен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бельгия. Про Лига 19 Января 2022 года
    Генк
  • Бельгия. Про Лига
    •  Генк 22:45 Мехелен Мехелен
  • Бельгия. Про Лига
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    «Генк»

    «Генк» сейчас пребывает в районе экватора турнирной таблицы. После неудачного старта команда занимает скромное для себя 8 место.

    В предыдущем туре «Генк» добыл важнейшую для себя викторию. Дома команда разгромила «Беерсхот» (4:1).

    «Генк» крайне нестабилен, однако сейчас несколько улучшил результаты. Из четырех последних матчей команда выиграла дважды при двух ничьих.

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    С «Мехеленом» команда традиционно играет довольно успешно. Из пяти последних матчей «Генк» выиграл дважды при одном поражении.

    «Мехелен»

    Эта команда выступает на своем привычном уровне. 7 место на данный момент — не самая плохая диспозиция.

    Причем отставание даже от четвертой позиции составляет лишь 4 очка. Впрочем, у «Мехелена» еще имеется матч в запасе.

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    • К слову, свой последний поединок «Мехелен» выиграл. Дома команда расправилась с «Сереном» (2:0).

    Наверняка в этом поединке команда будет действовать вторым номером. Правда, «Мехелен» слишком часто пропускает: 37 голов в 21 встрече.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Генк» за 1.77, на ничью за 4.16, а на «Мехелен» — за 4.16.

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    «Генк» в последних матчах демонстрирует неплохие результаты.

    «Мехелен» крайне нестабилен, к тому же многовато пропускает в свои ворота.

    Хозяева мотивированы подняться в привычную для себя группу лидеров. Наши прогноз и ставка — Фора «Генка» -1.5 с коэффициентом 2.91.

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    «Генк» — «Мехелен»: прогноз, ставка (2.91), статистика, коэффициенты матча 19.01.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная виктория «Генка»?
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