«Генк»
«Генк» сейчас пребывает в районе экватора турнирной таблицы. После неудачного старта команда занимает скромное для себя 8 место.
В предыдущем туре «Генк» добыл важнейшую для себя викторию. Дома команда разгромила «Беерсхот» (4:1).
«Генк» крайне нестабилен, однако сейчас несколько улучшил результаты. Из четырех последних матчей команда выиграла дважды при двух ничьих.
С «Мехеленом» команда традиционно играет довольно успешно. Из пяти последних матчей «Генк» выиграл дважды при одном поражении.
«Мехелен»
Эта команда выступает на своем привычном уровне. 7 место на данный момент — не самая плохая диспозиция.
Причем отставание даже от четвертой позиции составляет лишь 4 очка. Впрочем, у «Мехелена» еще имеется матч в запасе.
К слову, свой последний поединок «Мехелен» выиграл. Дома команда расправилась с «Сереном» (2:0).
Наверняка в этом поединке команда будет действовать вторым номером. Правда, «Мехелен» слишком часто пропускает: 37 голов в 21 встрече.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Генк» за 1.77, на ничью за 4.16, а на «Мехелен» — за 4.16.
«Генк»
«Мехелен» крайне нестабилен, к тому же многовато пропускает в свои ворота.
Хозяева мотивированы подняться в привычную для себя группу лидеров. Наши прогноз и ставка — Фора «Генка» -1.5 с коэффициентом 2.91.