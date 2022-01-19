«Генк» сыграет на своем поле со «Мехеленом» в рамках 19-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 19 января, начало — в 22:45 мск. «Генк» — «Мехелен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Генк»

«Генк» сейчас пребывает в районе экватора турнирной таблицы. После неудачного старта команда занимает скромное для себя 8 место.

В предыдущем туре «Генк» добыл важнейшую для себя викторию. Дома команда разгромила «Беерсхот» (4:1).

«Генк» крайне нестабилен, однако сейчас несколько улучшил результаты. Из четырех последних матчей команда выиграла дважды при двух ничьих.

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С «Мехеленом» команда традиционно играет довольно успешно. Из пяти последних матчей «Генк» выиграл дважды при одном поражении.

«Мехелен»

Эта команда выступает на своем привычном уровне. 7 место на данный момент — не самая плохая диспозиция.

Причем отставание даже от четвертой позиции составляет лишь 4 очка. Впрочем, у «Мехелена» еще имеется матч в запасе.

К слову, свой последний поединок «Мехелен» выиграл. Дома команда расправилась с «Сереном» (2:0).

Наверняка в этом поединке команда будет действовать вторым номером. Правда, «Мехелен» слишком часто пропускает: 37 голов в 21 встрече.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Генк» за 1.77, на ничью за 4.16, а на «Мехелен» — за 4.16.

«Генк» в последних матчах демонстрирует неплохие результаты .

«Мехелен» крайне нестабилен, к тому же многовато пропускает в свои ворота.

Хозяева мотивированы подняться в привычную для себя группу лидеров. Наши прогноз и ставка — Фора «Генка» -1.5 с коэффициентом 2.91.