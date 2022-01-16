16 января, в матче 22 тура Серии А, «Рома» будет принимать «Кальяри» на поле стадиона «Олимпико» в Риме. Игра начнется в 20:00 по мск. «Рома» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

У «римлян» была серия непростых матчей в чемпионате. Вследствие этого, у них набралось 3 поединка без побед — 2 поражения и одна ничья. В таблице «джаллоросси» на 7 месте с 32 очками.

В прошлом туре Серии А «Рома» проиграла на своем поле «Ювентусу». В триллере, который завершился со счетом 4:3 в пользу «бьянконери», точку поставил Маттиа Де Шильо, забивший на 77 минуте. При этом коллектив Моуринью вел в начале второго тайма 3:1.

Коэффициенты матча Рома — Кальяри 1 1.37 X 5.00 2 8.80 Ставка

Ранее «волки» проиграли «Милану» 1:3. Счет мог быть и больше, если бы Ибрагимович забил с пенальти. Ну а началась неудачная полоса хозяев с ничьи в игре против «Сампдории».

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«Кальяри»

«Островитяне» все также находятся в зоне вылета. Сейчас у них 16 очков, которые позволяют занимать 18 место. Правда, к матчу с «Ромой» гости подошли с двумя победами подряд.

«Кальяри», будучи в гостях, обыграл «Сампдорию» 2:1. С этого «сардинийцы» начали 2022 год. Продолжили они его с победы над «Болоньей», но уже в домашних стенах (2:1). Таким образом, за неделю они выиграли больше матчей, чем за весь прошедший отрезок сезона до этого.

У «Кальяри» всего 3 победы в 21 туре чемпионата Италии. В 11 выступлениях коллектив был слабее оппонента. С 42 пропущенными голами «Кальяри» занимает место в топ-3 самых пропускающих команд лиги.

Мартин Касерес, Кейта Бальде, Наитан Нандес, Кевин Стротман и Лука Чеппителли — игроки, которые пропустят поединок.

Прогноз и ставка

Разрыв в коэффициентах очень большой — 1.38 дают на победу «Ромы» и 7.80 предлагают на победу «Кальяри». На ничью букмекеры выставили котировку 5.20.

Для «Ромы» этот поединок имеет огромное значение. Если Моуринью не сможет его выиграть, то появится еще больше вопросов. Так что «римляне» будут настроены только на победу.

От поединка ждем голов. Последние матчи команд в лиге были результативными, поэтому рекомендуем поставить на двойной исход «П1 и ТБ 2.5» за 1.89.

«Рома» пропускает уже 4 игры подряд, поэтому можно попробовать ставку на «обе забьют» за 1.91.