ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей ШевченкоНа клубной карьере Шевченко в Европе рано ставить крест Рахим Стерлинг и Бернарду СилваАПЛ. «Ман Сити» принимает «Челси», «Тоттенхэм» сыграет с «Арсеналом» Рюдигер принес победу «Челси»«Челси» громко прихлопнул надежды «Тоттенхэма» на трофей
  • 08:25
    • Жиго не планирует продлевать контракт со «Спартаком»
  • 08:10
    • Холанд заявил, что «Боруссия» оказывает на него давление
  • 23:11
    • Фигурист Кондратюк стал победителем чемпионата Европы в Таллине
  • 01:08
    • «Ницца» победила «Нант»
  • 00:28
    • Дортмундская «Боруссия» разгромила «Фрайбург», забив 5 мячей
  • 23:33
    • «Зенит» интересуется нападающим сборной Польши
  • 22:48
    • Президент Сербии: Мы будем бороться за Джоковича
    Все новости спорта

    «Рома» будет играть только на победу

    «Рома» — «Кальяри». Прогноз (к. 1.89) и ставки на футбол, Серия А, 16 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Рому Прогнозы на Кальяри Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Рома» — «Кальяри»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лоренцо Пеллегрини
    16 января, в матче 22 тура Серии А, «Рома» будет принимать «Кальяри» на поле стадиона «Олимпико» в Риме. Игра начнется в 20:00 по мск. «Рома» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 16 Января 2022 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 20:00 Кальяри Кальяри
  • Кальяри
    •

    «Рома»

    У «римлян» была серия непростых матчей в чемпионате. Вследствие этого, у них набралось 3 поединка без побед — 2 поражения и одна ничья. В таблице «джаллоросси» на 7 месте с 32 очками.

    В прошлом туре Серии А «Рома» проиграла на своем поле «Ювентусу». В триллере, который завершился со счетом 4:3 в пользу «бьянконери», точку поставил Маттиа Де Шильо, забивший на 77 минуте. При этом коллектив Моуринью вел в начале второго тайма 3:1.

    Коэффициенты матча Рома — Кальяри

  • 1
  • 1.37
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 8.80
  • Ставка
    •

    Ранее «волки» проиграли «Милану» 1:3. Счет мог быть и больше, если бы Ибрагимович забил с пенальти. Ну а началась неудачная полоса хозяев с ничьи в игре против «Сампдории».

    Все прогнозы на Серию А

    Не поможет команде Амаду Диавара, который находится в сборной. Под вопросом Николо Дзаньоло.

    «Кальяри»

    «Островитяне» все также находятся в зоне вылета. Сейчас у них 16 очков, которые позволяют занимать 18 место. Правда, к матчу с «Ромой» гости подошли с двумя победами подряд.

    «Кальяри», будучи в гостях, обыграл «Сампдорию» 2:1. С этого «сардинийцы» начали 2022 год. Продолжили они его с победы над «Болоньей», но уже в домашних стенах (2:1). Таким образом, за неделю они выиграли больше матчей, чем за весь прошедший отрезок сезона до этого.

  • Десять главных интриг топ-5 европейских лиг
  • Чем интересна вторая часть сезона?
  • 12/01/2022

    • У «Кальяри» всего 3 победы в 21 туре чемпионата Италии. В 11 выступлениях коллектив был слабее оппонента. С 42 пропущенными голами «Кальяри» занимает место в топ-3 самых пропускающих команд лиги.

    Мартин Касерес, Кейта Бальде, Наитан Нандес, Кевин Стротман и Лука Чеппителли — игроки, которые пропустят поединок.

    Прогноз и ставка

    Разрыв в коэффициентах очень большой — 1.38 дают на победу «Ромы» и 7.80 предлагают на победу «Кальяри». На ничью букмекеры выставили котировку 5.20.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Для «Ромы» этот поединок имеет огромное значение. Если Моуринью не сможет его выиграть, то появится еще больше вопросов. Так что «римляне» будут настроены только на победу.

    От поединка ждем голов. Последние матчи команд в лиге были результативными, поэтому рекомендуем поставить на двойной исход «П1 и ТБ 2.5» за 1.89.

    «Рома» пропускает уже 4 игры подряд, поэтому можно попробовать ставку на «обе забьют» за 1.91.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.01
  • Прогноз на матч Крейчикова — Бадоса
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Карацев — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Кардифф — Блэкберн Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Сампдория — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кёльн — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Штутгарт — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Майнц — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Унион — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Куинз Парк Рейнджерс — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.91
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Рома» — «Кальяри»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 16.01.2022. Прогнозы на футбол. «Рома» будет играть только на победу
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры