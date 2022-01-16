«Арминия» сыграет на своем поле против «Гройтер Фюрт» в рамках 19-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 16 января в Билефельде, начало — в 19:30 мск. «Арминия» — «Гройтер Фюрт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арминия»

«Арминия» находится на предпоследнем месте в таблице Бундеслиги, набрав в 18-ти матчах 17 очков.

Однако паниковать пока рано. Всего лишь одна победа позволит «Арминии» выбраться из зоны вылета, конкуренты рядом.

Коэффициенты матча Арминия — Гройтер Фюрт 1 2.00 X 3.30 2 4.00 Ставка

К тому же, видно, что команда Франка Крамера заметно прибавила ближе к середине сезона. В пяти последних матчах у «Арминии» лишь одно поражение.

В прошлом туре «Арминия» уступала на поле «Фрайбурга» со счетом 0:2, но в итоге матч завершился вничью — 2:2.

Беспроигрышная серия «Арминии» на своем поле составляет три матча (одна победа и две ничьи).

«Гройтер Фюрт»

«Гройтер Фюрт» тем временем прочно обосновался на последней строчке. Скорее всего, там он и останется. На данный момент в активе гостей лишь шесть очков.

Хотя второй круг «Гройтер Фюрт» начал с домашней ничьей со «Штутгартом» — 0:0. Такой же счет был и в игре против «Аугсбурга».

Кроме того, в декабре «Гройтер Фюрт» обыграл на своем поле «Унион Берлин» (1:0), но в целом, безусловно, можно говорить о том, что команде очень сложно в первой Бундеслиге.

Все прогнозы на Бундеслигу

Самый пока что позитивный момент текущего сезона для «Гройтер Фюрт»: они ни разу не пропустили в трех предыдущих домашних матчах.

Прогноз и ставка

На «Арминию» в этом матче можно поставить за 2.00, ничью букмекеры предлагают за 3.44, а победу «Гройтер Фюрт» — за 4.30.

«Гройтер Фюрт», может быть, уже не так безнадежен в плане игры, но он по-прежнему заметно уступает всем остальным командам.

«Арминия» хорошо играет на своем поле, и, скорее всего, наберет три очка в предстоящем матче.

Ставка — победа «Арминии» за 2.00.