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    Сможет ли «Арминия» обыграть «Гройтер Фюрт»?

    «Арминия» — «Гройтер Фюрт». Прогноз (к. 2.00) и ставки на чемпионат Германии 16 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Арминия» — «Гройтер Фюрт»
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    Беспроигрышная серия «Арминии» на своем поле составляет три матча
    «Арминия» сыграет на своем поле против «Гройтер Фюрт» в рамках 19-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 16 января в Билефельде, начало — в 19:30 мск. «Арминия» — «Гройтер Фюрт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 16 Января 2022 года
    Арминия
  • Билефельд
    •  Арминия 19:30 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт
  • Фюрт
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    «Арминия»

    «Арминия» находится на предпоследнем месте в таблице Бундеслиги, набрав в 18-ти матчах 17 очков.

    Однако паниковать пока рано. Всего лишь одна победа позволит «Арминии» выбраться из зоны вылета, конкуренты рядом.

    Коэффициенты матча Арминия — Гройтер Фюрт

  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 4.00
  • Ставка
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    К тому же, видно, что команда Франка Крамера заметно прибавила ближе к середине сезона. В пяти последних матчах у «Арминии» лишь одно поражение.

    В прошлом туре «Арминия» уступала на поле «Фрайбурга» со счетом 0:2, но в итоге матч завершился вничью — 2:2.

    Беспроигрышная серия «Арминии» на своем поле составляет три матча (одна победа и две ничьи).

    «Гройтер Фюрт»

    «Гройтер Фюрт» тем временем прочно обосновался на последней строчке. Скорее всего, там он и останется. На данный момент в активе гостей лишь шесть очков.

    Хотя второй круг «Гройтер Фюрт» начал с домашней ничьей со «Штутгартом» — 0:0. Такой же счет был и в игре против «Аугсбурга».

    Кроме того, в декабре «Гройтер Фюрт» обыграл на своем поле «Унион Берлин» (1:0), но в целом, безусловно, можно говорить о том, что команде очень сложно в первой Бундеслиге.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Самый пока что позитивный момент текущего сезона для «Гройтер Фюрт»: они ни разу не пропустили в трех предыдущих домашних матчах.

    Прогноз и ставка

    На «Арминию» в этом матче можно поставить за 2.00, ничью букмекеры предлагают за 3.44, а победу «Гройтер Фюрт» — за 4.30.

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    «Гройтер Фюрт», может быть, уже не так безнадежен в плане игры, но он по-прежнему заметно уступает всем остальным командам.

    «Арминия» хорошо играет на своем поле, и, скорее всего, наберет три очка в предстоящем матче.

    Ставка — победа «Арминии» за 2.00.

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    «Арминия» — «Гройтер Фюрт»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 16.01.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Арминия» обыграть «Гройтер Фюрт»?
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