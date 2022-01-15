15 января на «Фольксваген Арена» «Вольфсбург» примет «Герту» в рамках поединка 19 тура немецкой Бундеслиги. Эта встреча запланирована на 17:30 по мск. «Вольфсбург» — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вольфсбург»

«Бело-зеленые» продолжают падение по турнирной таблице и на данный момент они занимают 14 место. У них 20 набранных очков в 18 поединках чемпионата Германии, 10 из которых закончились неудачей.

«Вольфсбург» проиграл 6 матчей в Бундеслиге подряд. Весь декабрь, часть ноября и начало января для команды выдалось безуспешным. Год она закрыла поражением от «Кельна» со счетом 2:3 и «Баварии» со счетом 0:4.

9 января «волки» минимально проиграли на выезде «Бохуму». Это был третий матч из четырех последних в турнире, в которых коллектив не забивал.

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Перед матчем у хозяев в лазарете Астер Вранкс, Доди Лукебакио, Лукас Нмеча и Пауло Отавио.

«Герта»

Гости не в лучшей ситуации, но все же они располагаются на строчку выше, имея на одно очко больше, чем у хозяев. При этом у них на одно поражение меньше в этом сезоне при равном количестве проведенных матчей.

«Герта» выступала с переменным успехом. В декабре она выступила куда лучше оппонента. Команда сыграла вничью со «Штутгартом» (2:2), победила «Арминию» (2:0) и дортмундскую «Боруссию» (3:2).

Одно поражение было в поединке с «Майнцем». Столичные пропустили 4 безответных гола. 9 января был последний поединок в чемпионате, который «Герта» проиграла 1:3. Речь идет об игре с «Кельном».

Исхак Белфодил, Дедрик Бойата, Фредрик Бьёркан, Дейовайзио Зеефейк и Стефан Йоветич — не смогут принять участие в матче.

Прогноз и ставки

Несмотря на ужасную серию выступлений в чемпионате, «Вольфсбург» котируется у букмекеров, как фаворит за 1.99. На победу «Герты» они предлагают 3.95.

Да, «Герта» не выигрывает на выезде уже 4 тура, но и «Вольфсбургу» она проиграла всего раз за 5 очных матчей. К тому же, хозяева сейчас в очень плохом состоянии и практически каждая команда лиги может им навредить.