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    «Герту» несправедливо записали в аутсайдеры

    «Вольфсбург» — «Герта». Прогноз (к. 1.87) и ставки на футбол, Бундеслига, 15 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вольфсбург» — «Герта»
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    Марко Рихтер
    15 января на «Фольксваген Арена» «Вольфсбург» примет «Герту» в рамках поединка 19 тура немецкой Бундеслиги. Эта встреча запланирована на 17:30 по мск. «Вольфсбург» — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 15 Января 2022 года
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    «Вольфсбург»

    «Бело-зеленые» продолжают падение по турнирной таблице и на данный момент они занимают 14 место. У них 20 набранных очков в 18 поединках чемпионата Германии, 10 из которых закончились неудачей.

    «Вольфсбург» проиграл 6 матчей в Бундеслиге подряд. Весь декабрь, часть ноября и начало января для команды выдалось безуспешным. Год она закрыла поражением от «Кельна» со счетом 2:3 и «Баварии» со счетом 0:4.

    Коэффициенты матча Вольфсбург — Герта

  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 3.80
  • Ставка!
    •
  • 1
  • 2.01
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.74
  • Ставка!
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    9 января «волки» минимально проиграли на выезде «Бохуму». Это был третий матч из четырех последних в турнире, в которых коллектив не забивал.

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    Перед матчем у хозяев в лазарете Астер Вранкс, Доди Лукебакио, Лукас Нмеча и Пауло Отавио.

    «Герта»

    Гости не в лучшей ситуации, но все же они располагаются на строчку выше, имея на одно очко больше, чем у хозяев. При этом у них на одно поражение меньше в этом сезоне при равном количестве проведенных матчей.

    «Герта» выступала с переменным успехом. В декабре она выступила куда лучше оппонента. Команда сыграла вничью со «Штутгартом» (2:2), победила «Арминию» (2:0) и дортмундскую «Боруссию» (3:2).

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    • Одно поражение было в поединке с «Майнцем». Столичные пропустили 4 безответных гола. 9 января был последний поединок в чемпионате, который «Герта» проиграла 1:3. Речь идет об игре с «Кельном».

    Исхак Белфодил, Дедрик Бойата, Фредрик Бьёркан, Дейовайзио Зеефейк и Стефан Йоветич — не смогут принять участие в матче.

    Прогноз и ставки

    Несмотря на ужасную серию выступлений в чемпионате, «Вольфсбург» котируется у букмекеров, как фаворит за 1.99. На победу «Герты» они предлагают 3.95.

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    Да, «Герта» не выигрывает на выезде уже 4 тура, но и «Вольфсбургу» она проиграла всего раз за 5 очных матчей. К тому же, хозяева сейчас в очень плохом состоянии и практически каждая команда лиги может им навредить.

    Полагаем, что коллектив из Берлина может как минимум разжиться ничьей и тем самым оставить за собой 13 позицию. Рекомендуемая ставка — «Герта» не проиграет за 1.87.

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    «Вольфсбург» — «Герта»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 15.01.2022. Прогнозы на футбол. «Герту» несправедливо записали в аутсайдеры
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