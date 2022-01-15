«Антальяспор»
«Антальяспор» находится на 15-й строчке, набрав в 20-ти матчах 22 очка.
В прошлом туре «Антальяспор» потерпел разгромное поражение на выезде «Гезтепе» (0:4), который находится на 16-м месте.
В последних шести поединках во всех турнирах коллектив одержал только одну победу при четырех поражениях и одной ничьей.
Но при этом важно отметить, что в первой половине декабря «Антальяспор» одержал победу над «Трабзонспором» (2:1) — лучшей командой текущего чемпионата.
«Фенербахче»
Гости не входят в четверку лучших команд лиги. С 32 очками на счету они занимают 5-е место, которое находится как раз под зоной еврокубков.
«Фенербахче» к этому матчу побеждал не очень много. В пяти последних поединках турецкого первенства «Канарейки» одержали одну победу.
Ранее команда проиграла «Газиантепу» 2:3, дважды сыграла вничью — с «Бешикташем» (2:2) и «Карагюмрюком» (1:1). Также стамбульцы всухую победили «Йени Малатьяспор» со счетом 2:0.
После этого они одолели «Афьет Афьонспор» (2:0) в Кубке Турции и проиграли «Адана Демирспору» (1:2) дома в чемпионате.
Прогноз и ставки
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,10.
Успех хозяев поля, а также ничья оцениваются в 3,40.
Наши прогноз и ставка — «Фенербахче» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,60.