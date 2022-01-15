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    Вернется ли «Фенербахче» в топ-4?

    «Антальяспор» — «Фенербахче». Прогноз (к. 2.60) и ставки на футбол, чемпионат Турции, 15 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Антальяспор» — «Фенербахче»
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    «Фенербахче» занимает пятое место
    «Антальяспор» сыграет на своем поле против «Фенербахче» в рамках 21-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 15 января, начало — в 19:00 мск. «Антальяспор» — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 15 Января 2022 года
    Антальяспор
  • Антальяспор
    •  Антальяспор 19:00 Фенербахче Фенербахче
  • Стамбул
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    «Антальяспор»

    «Антальяспор» находится на 15-й строчке, набрав в 20-ти матчах 22 очка.

    В прошлом туре «Антальяспор» потерпел разгромное поражение на выезде «Гезтепе» (0:4), который находится на 16-м месте.

    В последних шести поединках во всех турнирах коллектив одержал только одну победу при четырех поражениях и одной ничьей.

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    Но при этом важно отметить, что в первой половине декабря «Антальяспор» одержал победу над «Трабзонспором» (2:1) — лучшей командой текущего чемпионата.

    «Фенербахче»

    Гости не входят в четверку лучших команд лиги. С 32 очками на счету они занимают 5-е место, которое находится как раз под зоной еврокубков.

    «Фенербахче» к этому матчу побеждал не очень много. В пяти последних поединках турецкого первенства «Канарейки» одержали одну победу.

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    • Ранее команда проиграла «Газиантепу» 2:3, дважды сыграла вничью — с «Бешикташем» (2:2) и «Карагюмрюком» (1:1). Также стамбульцы всухую победили «Йени Малатьяспор» со счетом 2:0.

    После этого они одолели «Афьет Афьонспор» (2:0) в Кубке Турции и проиграли «Адана Демирспору» (1:2) дома в чемпионате.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,10.

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    Успех хозяев поля, а также ничья оцениваются в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — «Фенербахче» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,60.

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    «Антальяспор» — «Фенербахче»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 15.01.2022. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Фенербахче» в топ-4?
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