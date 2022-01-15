«Антальяспор» сыграет на своем поле против «Фенербахче» в рамках 21-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 15 января, начало — в 19:00 мск. «Антальяспор» — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Антальяспор»

«Антальяспор» находится на 15-й строчке, набрав в 20-ти матчах 22 очка.

В прошлом туре «Антальяспор» потерпел разгромное поражение на выезде «Гезтепе» (0:4), который находится на 16-м месте.

В последних шести поединках во всех турнирах коллектив одержал только одну победу при четырех поражениях и одной ничьей.

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Но при этом важно отметить, что в первой половине декабря «Антальяспор» одержал победу над «Трабзонспором» (2:1) — лучшей командой текущего чемпионата.

«Фенербахче»

Гости не входят в четверку лучших команд лиги. С 32 очками на счету они занимают 5-е место, которое находится как раз под зоной еврокубков.

«Фенербахче» к этому матчу побеждал не очень много. В пяти последних поединках турецкого первенства «Канарейки» одержали одну победу.

Ранее команда проиграла «Газиантепу» 2:3, дважды сыграла вничью — с «Бешикташем» (2:2) и «Карагюмрюком» (1:1). Также стамбульцы всухую победили «Йени Малатьяспор» со счетом 2:0.

После этого они одолели «Афьет Афьонспор» (2:0) в Кубке Турции и проиграли «Адана Демирспору» (1:2) дома в чемпионате.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,10.

Успех хозяев поля, а также ничья оцениваются в 3,40.

Наши прогноз и ставка — «Фенербахче» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,60.