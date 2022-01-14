Сенегал сыграет с Гвинеей в рамках второго тура группового этапа Кубка африканских наций квартета Б. Матч пройдет 14 января, начало — в 16:00 мск. Сенегал — Гвинея: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сенегал

Сборная Сенегала легко преодолела отбор на Кубок Африки, став первой в своей группе, оторвавшись на пять очков от ближайшего преследователя.

«Львы Теранги» также уверенно выступили и в квалификации ЧМ-2022, и с первой строчки вышли в третий этап квалификации, завершив турнир победой над Конго (2:0) на своем поле.

Состав у сенегальцев очень приличный. Большинство футболистов играют в сильнейших командах европейских чемпионатов. Есть представители ПСЖ, «Наполи», «Ливерпуля» и ряда других клубов.

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На старте данного соревнования Сенегал с большим трудом переиграл Зимбабве, выиграв 1:0, забив решающий гол на седьмой компенсированной минуте с пенальти, который реализовал Садио Мане.

Гвинея

Сборная Гвинеи довольно-таки неплохо провела квалификацию на КАН-2021, но заняв только вторую строчку в своем квартете, отстав на финише от Мали на два балла.

А вот выйти в третий этап отбора на ЧМ-2022 «слоны нации» не смогли. Они стали только третьим, набрав всего четыре очка в шести играх, сильно отстав от победителя квартета.

Лидером гвинейцев является Наби Кейта, выступающий за «Ливерпуль». От его кондиций во многом зависит игра команды в атаке.

Но он не стал героем первой встречи Гвинеи на турнире, где была минимально обыграна сборная Малави (1:0). Гол провел форвард французской «Тулузы» Иссаига Силла.

За последние пять очных игр этих сборных трижды побеждал Сенегал, а две другие встречи выиграла Гвинея.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Сенегала предлагают — 1.85.

На викторию Гвинеии дают — 4.82, ничья оценена — в 3.24.

Обе команды в первом туре набрали по три очка и в очной встрече явно будут не против поделить баллы. Поэтому не стоит ждать от них особо активных действий в атаке и много забитых мячей.