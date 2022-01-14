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    Лидеры группы Б сыграют по низам

    Сенегал — Гвинея. Прогноз, ставка (к. 1.81) на футбол, Кубок африканских наций, 14 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Сенегал — Гвинея
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    Садио Мане
    Сенегал сыграет с Гвинеей в рамках второго тура группового этапа Кубка африканских наций квартета Б. Матч пройдет 14 января, начало — в 16:00 мск. Сенегал — Гвинея: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Африки-2021. Группа B 14 Января 2022 года
    Сенегал
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    •  Сенегал 16:00 Гвинея Гвинея
  • Конакри
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    Коэффициенты на матч Сенегал — Гвинея

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  • 3.25
  • 2
  • 5.40
  • Ставка!
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    Сенегал

    Сборная Сенегала легко преодолела отбор на Кубок Африки, став первой в своей группе, оторвавшись на пять очков от ближайшего преследователя.

    «Львы Теранги» также уверенно выступили и в квалификации ЧМ-2022, и с первой строчки вышли в третий этап квалификации, завершив турнир победой над Конго (2:0) на своем поле.

    Состав у сенегальцев очень приличный. Большинство футболистов играют в сильнейших командах европейских чемпионатов. Есть представители ПСЖ, «Наполи», «Ливерпуля» и ряда других клубов.

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    На старте данного соревнования Сенегал с большим трудом переиграл Зимбабве, выиграв 1:0, забив решающий гол на седьмой компенсированной минуте с пенальти, который реализовал Садио Мане.

    Гвинея

    Сборная Гвинеи довольно-таки неплохо провела квалификацию на КАН-2021, но заняв только вторую строчку в своем квартете, отстав на финише от Мали на два балла.

    А вот выйти в третий этап отбора на ЧМ-2022 «слоны нации» не смогли. Они стали только третьим, набрав всего четыре очка в шести играх, сильно отстав от победителя квартета.

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    • Лидером гвинейцев является Наби Кейта, выступающий за «Ливерпуль». От его кондиций во многом зависит игра команды в атаке.

    Но он не стал героем первой встречи Гвинеи на турнире, где была минимально обыграна сборная Малави (1:0). Гол провел форвард французской «Тулузы» Иссаига Силла.

    За последние пять очных игр этих сборных трижды побеждал Сенегал, а две другие встречи выиграла Гвинея.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Сенегала предлагают — 1.85.

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    На викторию Гвинеии дают — 4.82, ничья оценена — в 3.24.

    Обе команды в первом туре набрали по три очка и в очной встрече явно будут не против поделить баллы. Поэтому не стоит ждать от них особо активных действий в атаке и много забитых мячей.

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    Сенегал — Гвинея: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 14.01.2022. Прогнозы на футбол. Лидеры группы Б сыграют по низам
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