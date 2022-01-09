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    Поднимется ли «Монпелье» в топ-3?

    «Монпелье» — «Труа». Прогноз, ставка (к. 2.14) на футбол, Лига 1, 9 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Монпелье» — «Труа»
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    «Монпелье» идет на пятой строчке
    «Монпелье» сыграет на своем поле с «Труа» в рамках 20-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 9 января, начало — в 17:00 мск. «Монпелье» — «Труа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Монпелье»

    «Монпелье» находится на пятом месте в таблице Лиги 1 после 19-ти сыгранных матчей, в которых набрал 31 очко. Отставание от топ-3 составляет два балла.

    Победная серия клуба во всех турнирах составляет шесть матчей. В чемпионате команда Оливье Даль'Ольо выиграла у «Метца», «Клермона», «Бреста» и «Анже» (4:1) забив в общей сложности 12 мячей.

    Также по ходу данной серии коллектив добился успеха в Кубке Франции, переиграв на выезде «Андрезье» (1:0) и дома «Страсбург» (1:0).

    Все прогнозы на Лигу 1

    В 10 матчах на своем поле «Монпелье» потерпел только два поражения.

    «Труа»

    В прошлом сезоне «Труа» выступал в Лиге 2, заняв там первое место и повысился в классе. В элите коллектив пока идет с 17 очками на 15-й строке, опережая всего на балл опасную зону.

    «Синие» неудачно провели свой последний отрезок из восьми игр, набрав в них только пять очков, которые заработали против «Лорьяна» (2:0), «Ренна» (2:2) и «Бреста» (1:1).

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    • Остальные же пять матчей коллектив проиграл. Одна из этих неудач с ним случилась в позапрошлом игровом дне дома с «Бордо» 1:2.

    После этого они еще вылетели и из Кубка Франции, проиграв аутсайдеру Лиги 2 «Нанси». Команда не знает побед четыре последних матча во всех турнирах при трех поражениях.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,26.

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    Успех гостей оценивается в 4,03, тогда как ничья — в 3,92.

    Наши прогноз и ставка — «Монпелье» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,14.

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    «Монпелье» — «Труа»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 09.01.2022. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Монпелье» в топ-3?
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