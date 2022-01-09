«Монпелье» сыграет на своем поле с «Труа» в рамках 20-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 9 января, начало — в 17:00 мск. «Монпелье» — «Труа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монпелье»

«Монпелье» находится на пятом месте в таблице Лиги 1 после 19-ти сыгранных матчей, в которых набрал 31 очко. Отставание от топ-3 составляет два балла.

Победная серия клуба во всех турнирах составляет шесть матчей. В чемпионате команда Оливье Даль'Ольо выиграла у «Метца», «Клермона», «Бреста» и «Анже» (4:1) забив в общей сложности 12 мячей.

Также по ходу данной серии коллектив добился успеха в Кубке Франции, переиграв на выезде «Андрезье» (1:0) и дома «Страсбург» (1:0).

Все прогнозы на Лигу 1

В 10 матчах на своем поле «Монпелье» потерпел только два поражения.

«Труа»

В прошлом сезоне «Труа» выступал в Лиге 2, заняв там первое место и повысился в классе. В элите коллектив пока идет с 17 очками на 15-й строке, опережая всего на балл опасную зону.

«Синие» неудачно провели свой последний отрезок из восьми игр, набрав в них только пять очков, которые заработали против «Лорьяна» (2:0), «Ренна» (2:2) и «Бреста» (1:1).

Остальные же пять матчей коллектив проиграл. Одна из этих неудач с ним случилась в позапрошлом игровом дне дома с «Бордо» 1:2.

После этого они еще вылетели и из Кубка Франции, проиграв аутсайдеру Лиги 2 «Нанси». Команда не знает побед четыре последних матча во всех турнирах при трех поражениях.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,26.

Успех гостей оценивается в 4,03, тогда как ничья — в 3,92.

Наши прогноз и ставка — «Монпелье» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,14.