«Лейпциг» сыграет на своем поле против «Майнца» в рамках 18-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 8 января, начало — в 17:30 мск. «Лейпциг» — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лейпциг»

«Лейпциг» не очень удачно провел первую половину сезона. На данный момент он всего лишь десятый в турнирной таблице.

И именно по этой причине в конце года руководство клуба решилось на смену главного тренера. Вместо Джесси Марша был назначен Доменико Тедеско.

И после этого результаты стали чуть лучше. В начале декабре «Лейпциг» обыграл на своем поле «Манчестер Сити», благодаря чему попал в плей-офф Лиги Европы.

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Кроме того, «Лейпциг» разгромил менхенгладбахскую «Боруссию». Но два предыдущих матча не получились у команды Тедеско. Сначала была ничья с «Аугсбургом», а потом домашнее поражение от «Арминии».

«Майнц»

«Майнц» тем временем может быть доволен своим выступлением в первом круге. После 17-ти туров команда Бо Свенссона находится на девятой строчке.

Были, конечно, и спады, но в целом «Майнц» регулярно набирал очки, особенно дома. В девяти матчах на своем поле у него только одно поражение.

А вот в гостях у «Майнца» шесть поражений в восьми матчах. Правда, только в двух случаях он проигрывал с разницей более чем в один мяч.

И «Майнц» не смог забить только в двух выездных матчах.

Прогноз и ставка

На «Лейпциг» в этом матче можно поставить за 1.81, ничью букмекеры предлагают за 4.05, а победу «Майнца» — за 4.45.

На «Лейпциг» сейчас действительно опасно ставить. В этом сезоне команда очень часто не радует ни игрой, ни результатами.

Скорее всего, «Майнц» заставит нервничать поклонников «Лейпцига». Гости вполне могут удивить.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.15.