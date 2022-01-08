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    Сможет ли «Лейпциг» выиграть у «Майнца»?

    «Лейпциг» — «Майнц». Прогноз (к. 2.15) и ставки на футбол, чемпионат Германии, 8 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лейпциг» — «Майнц»
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    Доменико Тедеско
    «Лейпциг» сыграет на своем поле против «Майнца» в рамках 18-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 8 января, начало — в 17:30 мск. «Лейпциг» — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 08 Января 2022 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 17:30 Майнц Майнц
  • Майнц
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    Коэффициенты на матч РБ Лейпциг — Майнц

  • 1
  • 1.80
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 4.50
  • Ставка!
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    «Лейпциг»

    «Лейпциг» не очень удачно провел первую половину сезона. На данный момент он всего лишь десятый в турнирной таблице.

    И именно по этой причине в конце года руководство клуба решилось на смену главного тренера. Вместо Джесси Марша был назначен Доменико Тедеско.

    И после этого результаты стали чуть лучше. В начале декабре «Лейпциг» обыграл на своем поле «Манчестер Сити», благодаря чему попал в плей-офф Лиги Европы.

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    Кроме того, «Лейпциг» разгромил менхенгладбахскую «Боруссию». Но два предыдущих матча не получились у команды Тедеско. Сначала была ничья с «Аугсбургом», а потом домашнее поражение от «Арминии».

    «Майнц»

    «Майнц» тем временем может быть доволен своим выступлением в первом круге. После 17-ти туров команда Бо Свенссона находится на девятой строчке.

    Были, конечно, и спады, но в целом «Майнц» регулярно набирал очки, особенно дома. В девяти матчах на своем поле у него только одно поражение.

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    • А вот в гостях у «Майнца» шесть поражений в восьми матчах. Правда, только в двух случаях он проигрывал с разницей более чем в один мяч.

    И «Майнц» не смог забить только в двух выездных матчах.

    Прогноз и ставка

    На «Лейпциг» в этом матче можно поставить за 1.81, ничью букмекеры предлагают за 4.05, а победу «Майнца» — за 4.45.

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    На «Лейпциг» сейчас действительно опасно ставить. В этом сезоне команда очень часто не радует ни игрой, ни результатами.

    Скорее всего, «Майнц» заставит нервничать поклонников «Лейпцига». Гости вполне могут удивить.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.15.

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    «Лейпциг» — «Майнц»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 08.01.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Лейпциг» выиграть у «Майнца»?
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