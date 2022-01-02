«Мальорка» сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 19-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 2 января, начало — в 23:00 мск. «Мальорка» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мальорка»

«Мальорка» с таким трудом возвращалась в Примеру, что теперь пытается снова не вылететь. Правда, 15 место — явно не лучший результат.

В предыдущем туре «Мальорка» разгромно уступила. Выездная встреча с «Гранадой» завершилась неудачей (4:1).

Островитяне еще и прошли в следующий раунд Кубка Испании. На выезде команда разнесла в щепки «Льянеру» (0:6).

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Нестабильность игры команды накладывается еще и на переполненный лазарет. Из основных игроков отчетную встречу пропустят Амат Ндиайе, Франко Руссо и Жоан Састре.

«Барселона»

Даже под руководством Хави каталонцы пока не похожи на себя привычных. Быть может, виной тому масса травмированных и заболевших?!

Седьмое место в Примере для «Барселоны» — в любом случае провал. Да и отставание от лидера вряд ли удастся отыграть.

К слову, в минувшем туре «Барселона» вновь осталась без победы. Лишь ничья с «Севильей» (1:1) явно не удовлетворила амбициозных каталонцев.

Причем Хави еще придется потрудиться, дабы собрать обойму исполнителей. Быть может, уже поможет команде звездный новичок Ферран Торрес?!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Барселону» за 2.11, на ничью за 3.35, а на «Мальорку» — за 3.80.

«Мальорка» бледновато выглядит в атаке.

Даже без ряда ведущих исполнителей каталонцы должны обыгрывать островитян .

«Барса» выиграла семь последних очных поединков у «Мальорки». Наши прогноз и ставка — Победа «Барселоны» с коэффициентом 2.11.