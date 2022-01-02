Коэффициенты на матч Мальорка — Барселона
«Мальорка»
«Мальорка» с таким трудом возвращалась в Примеру, что теперь пытается снова не вылететь. Правда, 15 место — явно не лучший результат.
В предыдущем туре «Мальорка» разгромно уступила. Выездная встреча с «Гранадой» завершилась неудачей (4:1).
Островитяне еще и прошли в следующий раунд Кубка Испании. На выезде команда разнесла в щепки «Льянеру» (0:6).
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
Нестабильность игры команды накладывается еще и на переполненный лазарет. Из основных игроков отчетную встречу пропустят Амат Ндиайе, Франко Руссо и Жоан Састре.
«Барселона»
Даже под руководством Хави каталонцы пока не похожи на себя привычных. Быть может, виной тому масса травмированных и заболевших?!
Седьмое место в Примере для «Барселоны» — в любом случае провал. Да и отставание от лидера вряд ли удастся отыграть.
К слову, в минувшем туре «Барселона» вновь осталась без победы. Лишь ничья с «Севильей» (1:1) явно не удовлетворила амбициозных каталонцев.
Причем Хави еще придется потрудиться, дабы собрать обойму исполнителей. Быть может, уже поможет команде звездный новичок Ферран Торрес?!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Барселону» за 2.11, на ничью за 3.35, а на «Мальорку» — за 3.80.
«Мальорка» бледновато выглядит в атаке.
Даже без ряда ведущих исполнителей
«Барса» выиграла семь последних очных поединков у «Мальорки». Наши прогноз и ставка — Победа «Барселоны» с коэффициентом 2.11.