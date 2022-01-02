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    Обескровленная «Барса» опасна вдвойне?

    «Мальорка» — «Барселона». Прогноз, ставка (к. 2.11) на футбол, Примера, 2 января 2022 года

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    Жорди Альба
    «Мальорка» сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 19-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 2 января, начало — в 23:00 мск. «Мальорка» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 02 Января 2022 года
    Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
    •  Мальорка 23:00 Барселона Барселона
  • Барселона
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    Коэффициенты на матч Мальорка — Барселона

  • 1
  • 3.60
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.10
  • Ставка!
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    «Мальорка»

    «Мальорка» с таким трудом возвращалась в Примеру, что теперь пытается снова не вылететь. Правда, 15 место — явно не лучший результат.

    В предыдущем туре «Мальорка» разгромно уступила. Выездная встреча с «Гранадой» завершилась неудачей (4:1).

    Островитяне еще и прошли в следующий раунд Кубка Испании. На выезде команда разнесла в щепки «Льянеру» (0:6).

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    Нестабильность игры команды накладывается еще и на переполненный лазарет. Из основных игроков отчетную встречу пропустят Амат Ндиайе, Франко Руссо и Жоан Састре.

    «Барселона»

    Даже под руководством Хави каталонцы пока не похожи на себя привычных. Быть может, виной тому масса травмированных и заболевших?!

    Седьмое место в Примере для «Барселоны» — в любом случае провал. Да и отставание от лидера вряд ли удастся отыграть.

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    • К слову, в минувшем туре «Барселона» вновь осталась без победы. Лишь ничья с «Севильей» (1:1) явно не удовлетворила амбициозных каталонцев.

    Причем Хави еще придется потрудиться, дабы собрать обойму исполнителей. Быть может, уже поможет команде звездный новичок Ферран Торрес?!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Барселону» за 2.11, на ничью за 3.35, а на «Мальорку» — за 3.80.

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    «Мальорка» бледновато выглядит в атаке.

    Даже без ряда ведущих исполнителей каталонцы должны обыгрывать островитян.

    «Барса» выиграла семь последних очных поединков у «Мальорки». Наши прогноз и ставка — Победа «Барселоны» с коэффициентом 2.11.

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    «Мальорка» — «Барселона»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 02.01.2022. Прогнозы на футбол. Обескровленная «Барса» опасна вдвойне?
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