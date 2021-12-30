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    «Эвертон» прервет неудачную серию в матчах с «Ньюкаслом»?

    «Эвертон» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 1.72) и ставки на футбол, АПЛ, 30 декабря 2021 года

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    Ришарлисон
    30 декабря на «Гудисон Парк» «Эвертон» примет «Ньюкасл» в матче 30 тура АПЛ. Начало встречи назначено на 22:30 мск. «Эвертон» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Декабря 2021 года
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    Коэффициенты на матч Эвертон — Ньюкасл

  • 1
  • 1.72
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 4.90
  • Ставка!
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    «Эвертон»

    «Ириски» располагаются на 15 позиции в 8 очках от зоны вылета в таблице АПЛ. У них 19 баллов на счету и всего одна победа в последних пяти турах чемпионата Англии.

    6 декабря «Эвертон» обыграл« Арсенал» со счетом 2:1. После этого команде не удалось закрепить успех, поскольку в следующем же туре она проиграла на выезде «Кристал Пэлас» с результатом 1:3.

    16 декабря «Эвертону» удалось добиться ничьи в матче с «Челси». Игра завершилась со счетом 1:1, а хозяева сравняли почти сразу после гола «аристократов».

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    Рафаэль Бенитес не сможет рассчитывать на Ришарлисона, Соломона Рандона и Эндроса Таунсенда.

    «Ньюкасл»

    «Сороки» опустились уже на 19 позицию. У них в активе 11 очков и серия из четырех матчей без побед, которая состоит из ничьи и трех поражений.

    «Ньюкасл» в прошлом утре разошелся мировой с «Манчестер Юнайтед» (1:1) и это был лучший результат команды в декабре, если не считать победу над «Бернли» (1:0).

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    • Ранее команда Эдди Хау потерпела два разгромных поражения от «Лестера» (0:4) и «Манчестер Сити» (1:4), а также проиграла «Ливерпулю» с результатом 1:3.

    В нынешнем сезоне «Ньюкасл» ни разу не выиграл в чужих стенах. У него 3 ничьи и 6 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры дают на «Эвертон» значительно меньше — 1.72 против 5.20 у «Ньюкасла». На ничью можно поставить с котировкой 3.80.

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    У «Ньюкасла» 2 победы подряд над «Эвертоном» в очных встречах. Однако сейчас «сороки» переживают не лучшие времена и, возможно, у «Эвертона» появится шанс прервать неудачную серию.

    «Эвертон» сумел обыграть «Арсенал», который находится на подъеме и добыл очко в игре с «Челси». «Ньюкасл» же ни разу не выигрывал на выезде в этом сезоне. Рекомендуемая ставка — победа «Эвертона».

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    «Эвертон» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 30.12.2021. Прогнозы на футбол. «Эвертон» прервет неудачную серию в матчах с «Ньюкаслом»?
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