30 декабря на «Гудисон Парк» «Эвертон» примет «Ньюкасл» в матче 30 тура АПЛ. Начало встречи назначено на 22:30 мск. «Эвертон» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эвертон»

«Ириски» располагаются на 15 позиции в 8 очках от зоны вылета в таблице АПЛ. У них 19 баллов на счету и всего одна победа в последних пяти турах чемпионата Англии.

6 декабря «Эвертон» обыграл« Арсенал» со счетом 2:1. После этого команде не удалось закрепить успех, поскольку в следующем же туре она проиграла на выезде «Кристал Пэлас» с результатом 1:3.

16 декабря «Эвертону» удалось добиться ничьи в матче с «Челси». Игра завершилась со счетом 1:1, а хозяева сравняли почти сразу после гола «аристократов».

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«Ньюкасл»

«Сороки» опустились уже на 19 позицию. У них в активе 11 очков и серия из четырех матчей без побед, которая состоит из ничьи и трех поражений.

«Ньюкасл» в прошлом утре разошелся мировой с «Манчестер Юнайтед» (1:1) и это был лучший результат команды в декабре, если не считать победу над «Бернли» (1:0).

Ранее команда Эдди Хау потерпела два разгромных поражения от «Лестера» (0:4) и «Манчестер Сити» (1:4), а также проиграла «Ливерпулю» с результатом 1:3.

В нынешнем сезоне «Ньюкасл» ни разу не выиграл в чужих стенах. У него 3 ничьи и 6 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры дают на «Эвертон» значительно меньше — 1.72 против 5.20 у «Ньюкасла». На ничью можно поставить с котировкой 3.80.

У «Ньюкасла» 2 победы подряд над «Эвертоном» в очных встречах. Однако сейчас «сороки» переживают не лучшие времена и, возможно, у «Эвертона» появится шанс прервать неудачную серию.