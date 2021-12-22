Коэффициенты на матч Венеция — Лацио
«Венеция»
«Венеция», которая поднялась в прошлом сезоне из Серии Б, в элите итальянского футбола выступает не особо успешно, но идет в семи очках от зоны вылета, на 16 позиции.
«Черно-зелено-оранжевые» за 18 проведенных встреч текущего розыгрыша Серии А смогли разжиться всего четырьмя победами, пять игр они свели вничью и девять раз были повержены.
Вот уже как пять туров «львы» в чемпионате победить не могут, начав эту серию с трех фиаско подряд, а продолжив мировыми исходами с «Ювентусом» дома и «Сампдорией» в гостях (оба раза по 1:1).
В родных стенах «Венеция» в данном первенстве набрали восемь пунктов из 17, дважды победив при двух ничьих и четырех неудачах.
«Лацио»
«Лацио» на данный момент в турнирной таблице итальянской Серии А занимает лишь восьмую позицию, набрав только 28 очков. От четвертого места он уже отстает на девять баллов.
Римляне в чемпионате в восьми встречах побеждали, шесть раз проигрывали и в четырех случаях расходились миром. Коллектив смог забить 36 мячей, но и пропустил очень много — 33 гола.
В прошлом же туре «небесно-голубые» на своем поле одолели «Дженоа» со счетом 3:1, а игровым днем ранее они на выезде потерпели поражение от «Сассуоло» 1:2. Столичные пропускали в своих шести последних встречах чемпионата.
Вне родных стен «Лацио» в этом розыгрыше Серии А набрал всего восемь баллов из 28 общих, дважды победив при двух ничьих и пяти фиаско.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лацио» предлагают — 1.79.
На викторию «Венеции» дают — 4.64, ничья оценена — в 3.96.
Римляне уж очень неважно играют на чужих полях, а «львы» не так давно дома устояли против «Юве». Так что вполне возможно, что «Венеция» отберет очки у «Лацио».