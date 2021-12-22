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    «Венеция» — «Лацио». Прогноз, ставка (к. 2.11) на футбол, чемпионат Италии, 22 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Венеция» — «Лацио»
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    «Венеция»
    В среду, 22 декабря, в рамках 19-го тура итальянской Серии А «Венеция» на своем поле примет «Лацио». Стартовый свисток будет дан в 18:30 по мск. «Венеция» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 22 Декабря 2021 года
    Венеция
  • Италия. Серия А
    •  Венеция 18:30 Лацио Лацио
  • Рим
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    Коэффициенты на матч Венеция — Лацио

  • 1
  • 4.60
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.75
  • Ставка!
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    «Венеция»

    «Венеция», которая поднялась в прошлом сезоне из Серии Б, в элите итальянского футбола выступает не особо успешно, но идет в семи очках от зоны вылета, на 16 позиции.

    «Черно-зелено-оранжевые» за 18 проведенных встреч текущего розыгрыша Серии А смогли разжиться всего четырьмя победами, пять игр они свели вничью и девять раз были повержены.

    Вот уже как пять туров «львы» в чемпионате победить не могут, начав эту серию с трех фиаско подряд, а продолжив мировыми исходами с «Ювентусом» дома и «Сампдорией» в гостях (оба раза по 1:1).

    Календарь и таблица Серии А

    В родных стенах «Венеция» в данном первенстве набрали восемь пунктов из 17, дважды победив при двух ничьих и четырех неудачах.

    «Лацио»

    «Лацио» на данный момент в турнирной таблице итальянской Серии А занимает лишь восьмую позицию, набрав только 28 очков. От четвертого места он уже отстает на девять баллов.

    Римляне в чемпионате в восьми встречах побеждали, шесть раз проигрывали и в четырех случаях расходились миром. Коллектив смог забить 36 мячей, но и пропустил очень много — 33 гола.

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    • В прошлом же туре «небесно-голубые» на своем поле одолели «Дженоа» со счетом 3:1, а игровым днем ранее они на выезде потерпели поражение от «Сассуоло» 1:2. Столичные пропускали в своих шести последних встречах чемпионата.

    Вне родных стен «Лацио» в этом розыгрыше Серии А набрал всего восемь баллов из 28 общих, дважды победив при двух ничьих и пяти фиаско.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лацио» предлагают — 1.79.

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    На викторию «Венеции» дают — 4.64, ничья оценена — в 3.96.

    Римляне уж очень неважно играют на чужих полях, а «львы» не так давно дома устояли против «Юве». Так что вполне возможно, что «Венеция» отберет очки у «Лацио».

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    «Венеция» — «Лацио»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 22.12.2021. Прогнозы на футбол. Выезд римлян снова будет неудачным?
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