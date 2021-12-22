В среду, 22 декабря, в рамках 19-го тура итальянской Серии А «Венеция» на своем поле примет «Лацио». Стартовый свисток будет дан в 18:30 по мск. «Венеция» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Венеция»

«Венеция», которая поднялась в прошлом сезоне из Серии Б, в элите итальянского футбола выступает не особо успешно, но идет в семи очках от зоны вылета, на 16 позиции.

«Черно-зелено-оранжевые» за 18 проведенных встреч текущего розыгрыша Серии А смогли разжиться всего четырьмя победами, пять игр они свели вничью и девять раз были повержены.

Вот уже как пять туров «львы» в чемпионате победить не могут, начав эту серию с трех фиаско подряд, а продолжив мировыми исходами с «Ювентусом» дома и «Сампдорией» в гостях (оба раза по 1:1).

Календарь и таблица Серии А

В родных стенах «Венеция» в данном первенстве набрали восемь пунктов из 17, дважды победив при двух ничьих и четырех неудачах.

«Лацио»

«Лацио» на данный момент в турнирной таблице итальянской Серии А занимает лишь восьмую позицию, набрав только 28 очков. От четвертого места он уже отстает на девять баллов.

Римляне в чемпионате в восьми встречах побеждали, шесть раз проигрывали и в четырех случаях расходились миром. Коллектив смог забить 36 мячей, но и пропустил очень много — 33 гола.

В прошлом же туре «небесно-голубые» на своем поле одолели «Дженоа» со счетом 3:1, а игровым днем ранее они на выезде потерпели поражение от «Сассуоло» 1:2. Столичные пропускали в своих шести последних встречах чемпионата.

Вне родных стен «Лацио» в этом розыгрыше Серии А набрал всего восемь баллов из 28 общих, дважды победив при двух ничьих и пяти фиаско.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лацио» предлагают — 1.79.

На викторию «Венеции» дают — 4.64, ничья оценена — в 3.96.

Римляне уж очень неважно играют на чужих полях, а «львы» не так давно дома устояли против «Юве». Так что вполне возможно, что «Венеция» отберет очки у «Лацио».