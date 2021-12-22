В среду, 22 декабря, «Клермон» на своем поле сыграет против «Страсбурга» в 19-м туре французской Лиги 1. Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Клермон» — «Страсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Клермон»

«Клермон», поднявшийся в прошлом сезоне из Лиги 2, в элите французского футбола пытается сохранить свою прописку.

По итогам 18 туров «всадники» набрали 17 баллов и находятся на 16 позиции в турнирной таблице первенства, оторвавшись всего лишь на два пункта от зоны вылета.

В своей последней игре чемпионата страны коллектив смог на выезде переиграть «Анже» 1:0, тем самым прервав 7-матчевую безвыигрышную серию, в которой он потерпел шесть фиаско.

Календарь и таблица Лиги 1

Девять из 17 общих баллов «Клермон» добыл как раз в домашних встречах, дважды победив при трех мировых исходах и таком же количестве поражений.

«Страсбург»

После 18 проведенных матчей «Страсбург» разместился на седьмой позиции в турнирной таблице, имея на своем счету 26 очков. От еврозоны коллектив отстает на два пункта.

К данному поединку «гонщики» подходят после домашнего фиаско от «Марселя» 0:2. Этой неудачей они прервали свою 6-матчевую беспроигрышную серию, в которой поровну поделили выигрыши и ничьи.

В этот удачный период все победы были одержаны с крупных счетом, среди которых стоит выделить гостевой разгром «Ниццы» 3:0. Все же мировые были были результативные с обоюдно забитыми голами.

Вне родных стен «Страсбург» смог разжиться всего лишь девятью очками, победив дважды при трех ничейных результатах и трех фиаско.

Последний раз между собой эти клубы играли в сезоне 2016/17. И тогда в рамках Лиги 2 «Клермон» в поединках со «Страсбургом» набрал четыре очка, выиграв 2:0 на выезде и сыграв 0:0 дома.

Прогноз и ставка на «Клермон» — «Страсбург»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Страсбурга» предлагают — 2.46.

На викторию «Клермона» дают — 2.96, ничья оценена — в 3.58.

«Гонщики» только раз не смогли забить за последние семь игр, хозяева по данному показателю похуже, но тоже часто не уходят с поля без забитого мяча. В общем, в их очном противостоянии вполне можно ждать обмена результативными ударами.