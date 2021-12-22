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    «Клермон» — «Страсбург». Прогноз, ставка (к. 1.81) на футбол, чемпионат Франции, 22 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Клермон» — «Страсбург»
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    Адриен Томассон
    В среду, 22 декабря, «Клермон» на своем поле сыграет против «Страсбурга» в 19-м туре французской Лиги 1. Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Клермон» — «Страсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 22 Декабря 2021 года
    Клермон
  • Франция. Лига 1
    •  Клермон 23:00 Страсбург Страсбург
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч Клермон — Страсбург

  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
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    «Клермон»

    «Клермон», поднявшийся в прошлом сезоне из Лиги 2, в элите французского футбола пытается сохранить свою прописку.

    По итогам 18 туров «всадники» набрали 17 баллов и находятся на 16 позиции в турнирной таблице первенства, оторвавшись всего лишь на два пункта от зоны вылета.

    В своей последней игре чемпионата страны коллектив смог на выезде переиграть «Анже» 1:0, тем самым прервав 7-матчевую безвыигрышную серию, в которой он потерпел шесть фиаско.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Девять из 17 общих баллов «Клермон» добыл как раз в домашних встречах, дважды победив при трех мировых исходах и таком же количестве поражений.

    «Страсбург»

    После 18 проведенных матчей «Страсбург» разместился на седьмой позиции в турнирной таблице, имея на своем счету 26 очков. От еврозоны коллектив отстает на два пункта.

    К данному поединку «гонщики» подходят после домашнего фиаско от «Марселя» 0:2. Этой неудачей они прервали свою 6-матчевую беспроигрышную серию, в которой поровну поделили выигрыши и ничьи.

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    • В этот удачный период все победы были одержаны с крупных счетом, среди которых стоит выделить гостевой разгром «Ниццы» 3:0. Все же мировые были были результативные с обоюдно забитыми голами.

    Вне родных стен «Страсбург» смог разжиться всего лишь девятью очками, победив дважды при трех ничейных результатах и трех фиаско.

    Последний раз между собой эти клубы играли в сезоне 2016/17. И тогда в рамках Лиги 2 «Клермон» в поединках со «Страсбургом» набрал четыре очка, выиграв 2:0 на выезде и сыграв 0:0 дома.

    Прогноз и ставка на «Клермон» — «Страсбург»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Страсбурга» предлагают — 2.46.

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    На викторию «Клермона» дают — 2.96, ничья оценена — в 3.58.

    «Гонщики» только раз не смогли забить за последние семь игр, хозяева по данному показателю похуже, но тоже часто не уходят с поля без забитого мяча. В общем, в их очном противостоянии вполне можно ждать обмена результативными ударами.

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    «Клермон» — «Страсбург»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 22.12.2021. Прогнозы на футбол. И хозяева, и гости не уйдут с поля без гола
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