«Гуанчжоу Сити»
«Гуанчжоу Сити» занимает последнее 8 место. Причем разница забитых и пропущенных мячей у команды не самая ужасная (21:24).
Проблемы в обороне, конечно, никуда не деваются. Команда пропустила больше всех в лиге, и именно этот фактор мешает ей быть повыше в турнирной таблице.
В минувшем туре «Гуанчжоу Сити» вновь провел неудачный поединок. Выездное минимальное поражение от «Шанхай Порт» стало для команды вторым к ряду.
Лидером атак команды являются Гильерме и Тиагу. Бразильский дуэт оформил по пять мячей в ворота соперников.
«Бэйцзин Гоань»
«Бэйцзин Гоань» в нынешнем сезоне нестабилен, но все еще амбициозен. Вот и сейчас команда находится лишь на 5 месте.
Причем отставание от искомой третьей составляет 5 пунктов. Да и результативность страдает: всего 21 забитый мяч.
В минувшем туре «Бэйцзин Гоань» не сумел добыть хотя бы балла. На выезде команда дала бой лидеру «Шаньдун Тайшань», но в итоге уступила (2:1).
В последние годы матчи с «Гуанчжоу Сити» были для команды успешными. Например, пять последних очных битв завершились победами «Бэйцзин Гоань».
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Бэйцзин Гоань» за 2.07, на ничью за 3.20, а на «Гуанчжоу Сити» — за 3.85.
«Гуанчжоу Сити» имеет заметные трудности в обороне.
«Бэйцзин Гоань»
Удачная статистика матчей с «Гуанчжоу Сити» наверняка продолжится, особенно с учетом проблем хозяев. Наши прогноз и ставка — Победа «Бэйцзин Гоань» с коэффициентом 2.07.