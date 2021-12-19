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    «Бэйцзин Гоань» традиционно одолеет «Гуанчжоу Сити»?

    «Гуанчжоу Сити» — «Бэйцзин Гоань». Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, Суперлига, 19 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Гуанчжоу Сити» — «Бэйцзин Гоань»
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    Седрик Бакамбу
    «Гуанчжоу Сити» сыграет на своем поле с «Бэйцзин Гоань» в рамках 17-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 19 декабря, начало — в 15:00 мск. «Гуанчжоу Сити» — «Бэйцзин Гоань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Гуанчжоу Сити»

    «Гуанчжоу Сити» занимает последнее 8 место. Причем разница забитых и пропущенных мячей у команды не самая ужасная (21:24).

    Проблемы в обороне, конечно, никуда не деваются. Команда пропустила больше всех в лиге, и именно этот фактор мешает ей быть повыше в турнирной таблице.

    В минувшем туре «Гуанчжоу Сити» вновь провел неудачный поединок. Выездное минимальное поражение от «Шанхай Порт» стало для команды вторым к ряду.

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    Лидером атак команды являются Гильерме и Тиагу. Бразильский дуэт оформил по пять мячей в ворота соперников.

    «Бэйцзин Гоань»

    «Бэйцзин Гоань» в нынешнем сезоне нестабилен, но все еще амбициозен. Вот и сейчас команда находится лишь на 5 месте.

    Причем отставание от искомой третьей составляет 5 пунктов. Да и результативность страдает: всего 21 забитый мяч.

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    • В минувшем туре «Бэйцзин Гоань» не сумел добыть хотя бы балла. На выезде команда дала бой лидеру «Шаньдун Тайшань», но в итоге уступила (2:1).

    В последние годы матчи с «Гуанчжоу Сити» были для команды успешными. Например, пять последних очных битв завершились победами «Бэйцзин Гоань».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Бэйцзин Гоань» за 2.07, на ничью за 3.20, а на «Гуанчжоу Сити» — за 3.85.

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    «Гуанчжоу Сити» имеет заметные трудности в обороне.

    «Бэйцзин Гоань» традиционно удачно играет с «Гуанчжоу Сити».

    Удачная статистика матчей с «Гуанчжоу Сити» наверняка продолжится, особенно с учетом проблем хозяев. Наши прогноз и ставка — Победа «Бэйцзин Гоань» с коэффициентом 2.07.

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    «Гуанчжоу Сити» — «Бэйцзин Гоань»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 19.12.2021. Прогнозы на футбол. «Бэйцзин Гоань» традиционно одолеет «Гуанчжоу Сити»?
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