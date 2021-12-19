«Гуанчжоу Сити» сыграет на своем поле с «Бэйцзин Гоань» в рамках 17-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 19 декабря, начало — в 15:00 мск. «Гуанчжоу Сити» — «Бэйцзин Гоань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гуанчжоу Сити»

«Гуанчжоу Сити» занимает последнее 8 место. Причем разница забитых и пропущенных мячей у команды не самая ужасная (21:24).

Проблемы в обороне, конечно, никуда не деваются. Команда пропустила больше всех в лиге, и именно этот фактор мешает ей быть повыше в турнирной таблице.

В минувшем туре «Гуанчжоу Сити» вновь провел неудачный поединок. Выездное минимальное поражение от «Шанхай Порт» стало для команды вторым к ряду.

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Лидером атак команды являются Гильерме и Тиагу. Бразильский дуэт оформил по пять мячей в ворота соперников.

«Бэйцзин Гоань»

«Бэйцзин Гоань» в нынешнем сезоне нестабилен, но все еще амбициозен. Вот и сейчас команда находится лишь на 5 месте.

Причем отставание от искомой третьей составляет 5 пунктов. Да и результативность страдает: всего 21 забитый мяч.

В минувшем туре «Бэйцзин Гоань» не сумел добыть хотя бы балла. На выезде команда дала бой лидеру «Шаньдун Тайшань», но в итоге уступила (2:1).

В последние годы матчи с «Гуанчжоу Сити» были для команды успешными. Например, пять последних очных битв завершились победами «Бэйцзин Гоань».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Бэйцзин Гоань» за 2.07, на ничью за 3.20, а на «Гуанчжоу Сити» — за 3.85.

«Гуанчжоу Сити» имеет заметные трудности в обороне.

«Бэйцзин Гоань» традиционно удачно играет с «Гуанчжоу Сити» .

Удачная статистика матчей с «Гуанчжоу Сити» наверняка продолжится, особенно с учетом проблем хозяев. Наши прогноз и ставка — Победа «Бэйцзин Гоань» с коэффициентом 2.07.