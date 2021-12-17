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    Остановит ли «Барнсли» «Вест Бромвич»?

    «Барнсли» — «Вест Бромвич». Прогноз (к. 2.30) и ставки на футбол, Чемпионшип, 17 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Барнсли» — «Вест Бромвич»
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    «Вест Бромвич» идет на третьем месте
    В матче 23 тура чемпионата Англии (Чемпионшип) «Барнсли» примет «Вест Бромвич». Встреча состоится 17 декабря на «Оуквелл». Начало в 22:45 мск. «Барнсли» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Барнсли»

    «Барнсли», который в прошлом сезоне боролся за выход в АПЛ, в текущем первенстве с 13 набранными пунктами расположились в зоне вылета, на 23 позиции.

    От безопасной 21-й строчки коллектив отстает на восемь очков. До ближайшего конкурента выше также прилично — шесть баллов.

    «Шахтеры» в этом розыгрыше Чемпионшипа смогли разжиться всего лишь двумя викториями. Еще семь раз они играли вничью и потерпели 13 поражений.

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    У «Красных» за последние 14 матчей в активе числится только одна виктория. Одно из фиаско было в минувшем туре против «Престона» (1:2).

    «Вест Бромвич»

    Эта команда изначально виделась одним из фаворитов турнира. Наверняка «Вест Бромвич» и сейчас не потерял желания вернуться в АПЛ.

    Вот только «Дрозды» скатились на третье место, но отставание от 2-го — три очка. И это притом, что «Вест Бромвич» пропускает меньше всех — 17.

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    • До декабря коллектив был в кризисе, ведь команда не побеждала месяц. В трех последних матчах данной серии «Вест Бромвич» вообще не забивал.

    Тем не менее, в двух последних турах клуб сумел выиграть. Сперва на выезде был обыгран «Ковентри» (2:1), а затем дома — «Рединг» (1:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно называют фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,75.

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,75, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — «Вест Бромвич» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30.

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    «Барнсли» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 17.12.2021. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Барнсли» «Вест Бромвич»?
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