В матче 23 тура чемпионата Англии (Чемпионшип) «Барнсли» примет «Вест Бромвич». Встреча состоится 17 декабря на «Оуквелл». Начало в 22:45 мск. «Барнсли» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барнсли»

«Барнсли», который в прошлом сезоне боролся за выход в АПЛ, в текущем первенстве с 13 набранными пунктами расположились в зоне вылета, на 23 позиции.

От безопасной 21-й строчки коллектив отстает на восемь очков. До ближайшего конкурента выше также прилично — шесть баллов.

«Шахтеры» в этом розыгрыше Чемпионшипа смогли разжиться всего лишь двумя викториями. Еще семь раз они играли вничью и потерпели 13 поражений.

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У «Красных» за последние 14 матчей в активе числится только одна виктория. Одно из фиаско было в минувшем туре против «Престона» (1:2).

«Вест Бромвич»

Эта команда изначально виделась одним из фаворитов турнира. Наверняка «Вест Бромвич» и сейчас не потерял желания вернуться в АПЛ.

Вот только «Дрозды» скатились на третье место, но отставание от 2-го — три очка. И это притом, что «Вест Бромвич» пропускает меньше всех — 17.

До декабря коллектив был в кризисе, ведь команда не побеждала месяц. В трех последних матчах данной серии «Вест Бромвич» вообще не забивал.

Тем не менее, в двух последних турах клуб сумел выиграть. Сперва на выезде был обыгран «Ковентри» (2:1), а затем дома — «Рединг» (1:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно называют фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,75.

Успех хозяев поля оценивается в 4,75, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — «Вест Бромвич» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30.