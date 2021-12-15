«Бергантиньос»
«Бергантиньос» — это представитель четвертого дивизиона Испании. Так в одной из групп они идет в середняках и борется за попадание в плей-офф.
Клуб из Карбальо неудачно провел свои две последние игры, проиграв их обе. Перед этим же у него была только одна неудача за 13 проведенных встреч при шести победах и шести мировых.
На предыдущем этапе Кубка страны коллектив смог справиться с представителем своего дивизиона — «Туделано», выиграв дома со счетом 2:0.
Эта игра стала только второй для «Бергантиньоса» в кубковом соревновании. В 2019 году коллектив проиграл 0:1 дома «Севилье».
«Райо Вальекано»
«Райо Вальекано» этот сезон проводит в Примере, где пока выступает неплохо, находясь на шестой еврокубковой строке, уступая всего лишь два очка четвертой позиции.
Накануне «пчелы» потерпели выездное фиаско от «Вильярреала» в чемпионате Испании со счетом 0:2. Этой неудачей они прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию, где трижды победили.
На предыдущем этапе данного кубкового соревнования «великаны» с большим трудом справились с пятилиговым клубом «Гихуэло», добившись виктории только в серии послематчевых пенальти.
В прошлом сезоне Кубка Короля мадридцы добрались до 1/8 финала, проиграв на этой стадии будущему обладателю трофея «Барселоне», уступив дома со счетом 1:2.
Прогноз и ставка на «Бергантиньос» — «Райо Вальекано»
В этом поединке букмекеры отдают значительное предпочтение гостям. На победу «Райо Вальекано» предлагают — 1.16.
На викторию «Бергантиньос» дают — 26.00, ничья оценена — в 9.00.
«Пчелы» полностью сконцентрированы на чемпионате и в Кубке наверняка выставят не основной состав, что должно дать некоторый шанс хозяевам. В общем, в данной игре рекомендуем ставить на «Бергантиньос» с форой.