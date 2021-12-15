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    «Пчелы» снова будут иметь трудности в Кубке?

    «Бергантиньос» — «Райо Вальекано». Прогноз (к. 1.82) и ставки на футбол, Кубок Испании, 15 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бергантиньос» — «Райо Вальекано»
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    Оскар Трехо
    «Бергантиньос» в рамках 1/32 финала Кубка Испании дома сыграет с «Райо Вальекано». Встреча пройдет 15 декабря и начнется в 21:00 по мск. «Бергантиньос» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бергантиньос»

    «Бергантиньос» — это представитель четвертого дивизиона Испании. Так в одной из групп они идет в середняках и борется за попадание в плей-офф.

    Клуб из Карбальо неудачно провел свои две последние игры, проиграв их обе. Перед этим же у него была только одна неудача за 13 проведенных встреч при шести победах и шести мировых.

    На предыдущем этапе Кубка страны коллектив смог справиться с представителем своего дивизиона — «Туделано», выиграв дома со счетом 2:0.

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    Эта игра стала только второй для «Бергантиньоса» в кубковом соревновании. В 2019 году коллектив проиграл 0:1 дома «Севилье».

    «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» этот сезон проводит в Примере, где пока выступает неплохо, находясь на шестой еврокубковой строке, уступая всего лишь два очка четвертой позиции.

    Накануне «пчелы» потерпели выездное фиаско от «Вильярреала» в чемпионате Испании со счетом 0:2. Этой неудачей они прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию, где трижды победили.

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    • На предыдущем этапе данного кубкового соревнования «великаны» с большим трудом справились с пятилиговым клубом «Гихуэло», добившись виктории только в серии послематчевых пенальти.

    В прошлом сезоне Кубка Короля мадридцы добрались до 1/8 финала, проиграв на этой стадии будущему обладателю трофея «Барселоне», уступив дома со счетом 1:2.

    Прогноз и ставка на «Бергантиньос» — «Райо Вальекано»

    В этом поединке букмекеры отдают значительное предпочтение гостям. На победу «Райо Вальекано» предлагают — 1.16.

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    На викторию «Бергантиньос» дают — 26.00, ничья оценена — в 9.00.

    «Пчелы» полностью сконцентрированы на чемпионате и в Кубке наверняка выставят не основной состав, что должно дать некоторый шанс хозяевам. В общем, в данной игре рекомендуем ставить на «Бергантиньос» с форой.

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    «Бергантиньос» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 15.12.2021. Прогнозы на футбол. «Пчелы» снова будут иметь трудности в Кубке?
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