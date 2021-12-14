«Норвич» сыграет на своем поле против «Астон Виллы» в рамках 17-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 14 декабря, начало — в 22:45 мск. «Норвич» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Норвич»

«Норвич» занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ после 16-ти сыгранных матчей, в которых набрал 10 очков.

В прошлом туре «Норвич» проиграл на своем поле «Манчестер Юнайтед», пропустив единственный гол после спорного пенальти, который реализовал Криштиану Роналду.

Но надо признать, что по игре команда Дина Смита смотрелась очень даже солидно. Ничья в этой встрече была бы более закономерным результатом.

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Скажем, в матче против «Тоттенхэма» (0:3) футболисты «Норвича» действительно уступили сопернику по всем показателям.

В целом же, можно отметить, что «Норвич» серьезно прибавил по сравнению с первыми матчами сезона. Об этом свидетельствует также ноябрьская серия из четырех матчей без поражений.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» тем временем набрала 19 очков и находится на 12-й строчке.

У «Астон Виллы» тем временем несколько дней назад был тяжелейший матч с «Ливерпулем». И клуб из Бирмингема тоже проиграл гранду со счетом 0:1, пропустив после удара с пенальти.

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Стивен Джеррард очень хотел удивить «Энфилд», но «Ливерпуль» все-таки дожал его команду, которая, в принципе, достойно провела встречу с одним из главных претендентов на титул.

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«Астон Вилла» проиграла шесть из восьми гостевых матчей в АПЛ.

Прогноз и ставка

На «Норвич» в этом матче можно поставить за 3.54, ничью букмекеры предлагают за 3.58, а победу «Астон Виллы» — за 2.16.

Очевидно, что шансы в этой игре 50 на 50. Интрига здесь колоссальная — «Астон Вилла» будет играть против своего бывшего тренера. И это в каком-то смысле дополнительное преимущество для хозяев. Смит отлично знает возможности «Виллы».

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.36.

Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.21.