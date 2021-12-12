«Страсбург» сыграет на своем поле против «Марселя» в рамках 18-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 12 декабря, начало — в 19:00 мск. «Страсбург» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Страсбург»

«Страсбург» находится на шестом месте после 16-ти сыгранных матчей. Сейчас в его активе 29 очков. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет всего лишь три балла.

Команда в 12 предыдущих матчах потерпела всего лишь два поражения. Это были матчи с «Лиллем» и «Ренном» еще в сентябре и октябре.

В последних шести поединках коллектив и вовсе не знает поражений. Правда, лишь в трех матчах он одержал победы.

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«Страсбург» забил 34 гола в 17 поединках чемпионата Франции — ровно два мяча в среднем за игру. Больше клуба забил лишь ПСЖ — 36.

«Марсель»

«Олимпийцы» после 16 туров имеют 29 очков и занимают третье место в таблице чемпионата Франции. При этом, у них на игру меньше, чем лидера ПСЖ и второго «Ренна».

После сорванного матча с «Лионом» «Марсель» провел три поединка, которые двумя победами и одним поражением. Коллектив победил «Труа» и «Нант» (оба раза — 1:0).

В последнем туре чемпионата Франции провансальцы несколько неожиданно уступили «Бресту» со счетом 1:2 на своем поле.

На этой неделе коллектив переиграл московский «Локомотив» (1:0) на своем поле в Лиге Европы и теперь продолжит борьбу в Лиге конференций.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,40.

Успех гостей оценивается в 2,87, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70.