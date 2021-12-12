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    Вернется ли «Марсель» на второе место Лиги 1?

    «Страсбург» — «Марсель». Прогноз (к. 2.70) и ставки на футбол, чемпионат Франции, 12 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Страсбург» — «Марсель»
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    «Марсель» идет на девятом месте Лиги 1
    «Страсбург» сыграет на своем поле против «Марселя» в рамках 18-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 12 декабря, начало — в 19:00 мск. «Страсбург» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 12 Декабря 2021 года
    Страсбург
  • Франция. Лига 1
    •  Страсбург 19:00 Марсель Марсель
  • Лига Европы. Группа E
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    Коэффициенты на матч Страсбург — Марсель

  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
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    «Страсбург»

    «Страсбург» находится на шестом месте после 16-ти сыгранных матчей. Сейчас в его активе 29 очков. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет всего лишь три балла.

    Команда в 12 предыдущих матчах потерпела всего лишь два поражения. Это были матчи с «Лиллем» и «Ренном» еще в сентябре и октябре.

    В последних шести поединках коллектив и вовсе не знает поражений. Правда, лишь в трех матчах он одержал победы.

    Все прогнозы на Лигу 1

    «Страсбург» забил 34 гола в 17 поединках чемпионата Франции — ровно два мяча в среднем за игру. Больше клуба забил лишь ПСЖ — 36.

    «Марсель»

    «Олимпийцы» после 16 туров имеют 29 очков и занимают третье место в таблице чемпионата Франции. При этом, у них на игру меньше, чем лидера ПСЖ и второго «Ренна».

    После сорванного матча с «Лионом» «Марсель» провел три поединка, которые двумя победами и одним поражением. Коллектив победил «Труа» и «Нант» (оба раза — 1:0).

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  • 04/12/2021

    • В последнем туре чемпионата Франции провансальцы несколько неожиданно уступили «Бресту» со счетом 1:2 на своем поле.

    На этой неделе коллектив переиграл московский «Локомотив» (1:0) на своем поле в Лиге Европы и теперь продолжит борьбу в Лиге конференций.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,40.

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    Успех гостей оценивается в 2,87, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70.

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    «Страсбург» — «Марсель»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 12.12.2021. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Марсель» на второе место Лиги 1?
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