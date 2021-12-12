«Локомотив» сыграет на своем поле против «Уфы» в рамках 18-го тура чемпионата России. Матч пройдет 12 декабря в Москве, начало — в 19:00 мск. «Локомотив» — «Уфа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

«Локомотив» занимает шестое место в таблице РПЛ после 17-ти туров, в которых набрал 25 очков.

«Железнодорожники» провалили осеннюю часть сезона. Падение, как ни странно, началось после смены главного тренера. Под руководством Маркуса Гисдоля команда совсем не впечатляет. По мнению немецкого специалиста, главная проблема заключается в травмах. Но есть подозрение, что дело не только в них.

Ранее на этой неделе «Локомотив» проиграл на выезде «Марселю» (0:1) и занял последнее место в группе.

Календарь и таблица РПЛ

Серия поражений «Локомотива» составляет уже пять матчей. В предыдущих 16 матчах «железнодорожники» одержали лишь две победы.

«Уфа»

«Уфа» тем временем находится на 15-й строчке, набрав в 17-ти предыдущих матчах 16 очков.

На прошлой неделе уфимцы проиграли на выезде московскому «Динамо» (0:2). Еще в первом тайме команда Алексея Стукалова осталась вдевятером после удалений Вячеслава Кротова и Эгаса Касинтуры.

Но зато перед этим «Уфа» выдала серию из шести матчей без поражений. Правда, в пяти случаях была зафиксирована ничья. «Уфы» не уступила в том числе «Краснодару», «Рубину» и «Спартаку».

«Уфа» выиграла лишь один гостевой матч в текущем чемпионате.

Прогноз и ставка

На «Локомотив» в этом матче можно поставить за 2.14, ничью букмекеры предлагают за 3.45, а победу «Уфы» — за 3.74.

«Локомотив» находится в ужасном психологическом состоянии. И это помимо того, что у команды также серьезные игровые и кадровые проблемы.

Скорее всего, «Уфа» как минимум не проиграет в предстоящем матче.

Ставка — победа «Уфы» или ничья за 1.80.

Кроме того, можно рассмотреть ставку на гол Гамида Агаларова за 3.40. Агаларов в предыдущих матчах забил 13 мячей и возглавляет список бомбардиров текущего чемпионата России.