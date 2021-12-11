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    «Портленду» и «Нью-Йорк Сити» понадобится серия пенальти?

    «Портленд Тимберс» — «Нью-Йорк Сити». Прогноз (к. 1.92) и ставки на футбол, финал плей-офф МЛС, 11 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Портленд Тимберс» — «Нью-Йорк Сити»
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    «Портленд Тимберс» выиграл шесть предыдущих матчей на своем поле
    «Портленд Тимберс» сыграет на своем поле против «Нью-Йорк Сити» в финале плей-офф МЛС. Матч пройдет 11 декабря, начало — в 23:00 мск. «Портленд Тимберс» — «Нью-Йорк Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Портленд Тимберс»

    «Портленд» второй раз в своей истории дошел до финала плей-офф МЛС. В 2015 году «Тимберс» стали чемпионами, выиграв в решающем матче у «Коламбус Крю».

    В текущем розыгрыше «Портленд» выиграл все три матча плей-офф в основное время.

    В 1/8 финала команда Джованни Саваресе обыграла «Миннесоту» (3:1), а потом были победы над «Колорадо Рэпидс» (1:0) и «Реал Солт-Лейк» (2:0).

    Победная серия «Тимберс» составляет уже шесть матчей. В 10-ти предыдущих матчах на своем поле «Портленд» потерпел только два поражения.

    «Нью-Йорк Сити»

    «Нью-Йорк Сити» тем временем впервые дошел до финала. Но это и не удивительно, все-таки клуб был создан лишь восемь лет назад, а в МЛС начал играть только в 2015 году.

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  • 08/12/2021

    • Пока что самым сложным для «горожан» был матч 1/4 финала против «Нью-Инглэнд Революшн». Все решилось только в серии пенальти.

    Все прогнозы на футбол

    В полуфинале клуб из Нью-Йорка одержал волевую победу над «Филадельфией» (2:1), забив решающий гол за несколько минут до завершения основного времени.

    Проще всего было в игре с «Атлантой» (2:0) в 1/8 финала. Здесь «Нью-Йорк Сити» решил все вопросы еще в начале второго тайма.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не видят фаворита в этом матче. На «Портленд» в основное время можно поставить за 2.84, а на «Нью-Йорк Сити» — за 2.66. Ничью предлагают за 3.38.

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    Игра будет максимально осторожной, рисковать тут явно никто не собирается.

    Скорее всего, решающий матч не порадует болельщиков большим количеством забитых мячей.

    Ставка — тотал матча меньше 2,5 за 1.92.

    Вполне вероятно, что командам понадобится не только овертайм, но и серия пенальти.
    Поставить на то, что в матче будет серия пенальти, можно за 5.75.

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    «Портленд Тимберс» — «Нью-Йорк Сити»: прогноз, ставка (5.75), статистика, коэффициенты матча 11.12.2021. Прогнозы на футбол. «Портленду» и «Нью-Йорк Сити» понадобится серия пенальти?
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