Лондонский «Арсенал» сыграет на своем поле против «Саутгемптона» в 16-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 11 декабря, начало — в 18:00 мск. «Арсенал» Лондон — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Арсенал» занимает седьмое место в таблице АПЛ после 15-ти сыгранных матчей, в которых набрал 23 очка.

«Арсенал» не очень удачно провел недавние матчи с точки зрения результата. В четырех предыдущих турах «канониры» потерпели три поражения.

В понедельник команда Микеля Артеты проиграла на выезде «Эвертону» (1:2). Второй гол соперник забил уже в компенсированное время.

Перед этим «Арсенал» уступил на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» (3:2). Но по игре команда Артеты выглядела явно не хуже.

По-настоящему провальным стал только матч с «Ливерпулем», в котором «Арсенал» пропустил четыре мяча и ни разу не забил.

«Арсенал» набрал 16 очков в шести предыдущих матчах АПЛ на своем поле.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» тем временем находится на 16-й строчке, набрав в 15-ти турах 16 очков.

Команда Ральфа Хазенхюттля не одержала ни одной победы в четырех предыдущих матчах. Сначала были поражения от «Норвича» и «Ливерпуля», а потом ничьи с «Лестером» и «Брайтоном».

Все прогнозы на АПЛ

В гостях в этом сезоне «Саутгемптон» пока выиграл лишь один матч.

«Саутгемптон» пропустил девять мячей в четырех последних матчах.

Прогноз и ставка

На «Арсенал» в этом матче можно поставить за 1.70, ничью букмекеры предлагают за 4.15, а победу «Саутгемптона» — за 5.10.

У «Арсенала» никогда не бывает легких матчей против «Саутгемптона», и ближайшая встреча вряд ли станет исключением.

Несмотря на то, что «Арсенал» заметно прибавил в игровом плане, на победу хозяев все же опасно ставить.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.26.