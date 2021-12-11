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    «Арсенал» потеряет очки в игре против «Саутгемптона»?

    «Арсенал» Лондон — «Саутгемптон». Прогноз (к. 2.26) и ставки на чемпионат Англии 11 декабря 2021 года

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    Мартин Эдегор
    Лондонский «Арсенал» сыграет на своем поле против «Саутгемптона» в 16-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 11 декабря, начало — в 18:00 мск. «Арсенал» Лондон — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 11 Декабря 2021 года
    Арсенал Лондон
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    Коэффициенты на матч Арсенал Лондон — Саутгемптон

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    «Арсенал»

    «Арсенал» занимает седьмое место в таблице АПЛ после 15-ти сыгранных матчей, в которых набрал 23 очка.

    «Арсенал» не очень удачно провел недавние матчи с точки зрения результата. В четырех предыдущих турах «канониры» потерпели три поражения.

    В понедельник команда Микеля Артеты проиграла на выезде «Эвертону» (1:2). Второй гол соперник забил уже в компенсированное время.

    Перед этим «Арсенал» уступил на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» (3:2). Но по игре команда Артеты выглядела явно не хуже.

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    • По-настоящему провальным стал только матч с «Ливерпулем», в котором «Арсенал» пропустил четыре мяча и ни разу не забил.

    «Арсенал» набрал 16 очков в шести предыдущих матчах АПЛ на своем поле.

    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» тем временем находится на 16-й строчке, набрав в 15-ти турах 16 очков.

    Команда Ральфа Хазенхюттля не одержала ни одной победы в четырех предыдущих матчах. Сначала были поражения от «Норвича» и «Ливерпуля», а потом ничьи с «Лестером» и «Брайтоном».

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    В гостях в этом сезоне «Саутгемптон» пока выиграл лишь один матч.

    «Саутгемптон» пропустил девять мячей в четырех последних матчах.

    Прогноз и ставка

    На «Арсенал» в этом матче можно поставить за 1.70, ничью букмекеры предлагают за 4.15, а победу «Саутгемптона» — за 5.10.

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    У «Арсенала» никогда не бывает легких матчей против «Саутгемптона», и ближайшая встреча вряд ли станет исключением.

    Несмотря на то, что «Арсенал» заметно прибавил в игровом плане, на победу хозяев все же опасно ставить.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.26.

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    «Арсенал» Лондон — «Саутгемптон»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 11.12.2021. Прогнозы на футбол. «Арсенал» потеряет очки в игре против «Саутгемптона»?
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